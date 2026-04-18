Cena pšenice skokově vzrostla. Na vině je počasí i geopolitika

Autor:
  19:00
Ceny pšenice na světových trzích zaznamenaly výrazný nárůst a směřují k největšímu týdennímu růstu za dva měsíce. Důvodem jsou přetrvávající sucha v klíčových pěstitelských regionech. Ceny rostou také kvůli napjatým dodávkám hnojiv v souvislosti s konfliktem s Íránem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejaktivnější kontrakty na pšenici na chicagské burze Chicago Board of Trade míří k téměř pětiprocentnímu týdennímu růstu, což je nejvíce od února. Tvrdá červená ozimá pšenice (HRW) se dostala na nejvyšší úroveň od června 2024, napsala agentura Bloomberg.

Sucho trápí americké Velké pláně i Austrálii, kterou kromě nepříznivého počasí zasahuje také nedostatek zemědělských vstupů, zejména hnojiv. Suché podmínky přetrvávají i v Černomořském regionu a některých oblastech Evropy, což podle nejnovějších prognóz společnosti Vaisala XWeather zhoršuje výhled dodávek pšenice.

Hnojiva zdražují o 15 procent, zemědělci jsou zatím předzásobení

„Velká část růstu je tažena přetrvávajícím suchem v západních oblastech, kde se pěstuje tvrdá červená ozimá pšenice,“ uvedl Tobin Gorey, analytik společnosti Cornucopia Agri Analytics. Dodal, že ceny zvýšit pomohly také obavy z dodávek hnojiv, zejména pro ozimé plodiny na jihu, jako je Austrálie, a hrozící El Niño.

Navzdory obavám z úrody zůstávají globální zásoby relativně vysoké, což podle Goreye tlumí tlak na růst cen. „Přesto by případné problémy s úrodou v Austrálii a Argentině mohly později vytvořit impuls pro další zdražování,“ řekl.

Osevní plocha pro sklizeň pšenice v Austrálii v sezoně 2026/27 by podle průzkumu agentury Bloomberg měla klesnout na sedmileté minimum, protože nízké ceny a nedostatek hnojiv a paliv zhoršují vyhlídky sklizně.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

18. dubna 2026  9:03,  aktualizováno  17:09

Už to není, co bývalo. Milionářů v Americe přibývá, bohatí se ale necítí

Pohled na typickou předměstskou čtvrť ve Wilmingtonu ve Spojených státech, kde...

Počet amerických milionářů dosáhl rekordní výše, ale rostoucí náklady postupně snižují hodnotu jejich úspor. Mnozí z nich se tak ani necítí bohatí. Podle údajů Federálního rezervního systému už...

18. dubna 2026

Válka v Íránu vyhnala ceny pistácií vzhůru, dosáhly osmiletého maxima

Pistácie na historickém bazaru v severozápadním íránském městě Tabriz (19. září...

Ceny pistácií vystoupaly na nejvyšší úroveň za posledních osm let. Válka v Íránu, jednom z významných producentů pistácií, narušila dodávky i obchodní trasy. Výrobci zmrzlin či sladkostí tak možná...

18. dubna 2026

Budou kompenzace za zrušené lety? EU chystá nové pokyny, krizi s palivy odmítá

Cisterna společnosti TotalEnergies s udržitelným leteckým palivem (SAF) během...

Evropský komisař pro dopravu a cestovní ruch Apostolos Tzitzikostas se vymezil vůči tvrzení výkonného ředitele Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatiha Birola, že kvůli nedostatku paliva dojde v...

18. dubna 2026  12:21

Restaurace v USA marně hledají lidi na mytí nádobí. Lákají i na jídlo zdarma

ilustrační snímek

Restaurace ve Spojených státech čelí rostoucímu nedostatku pracovníků na jedné z nejméně viditelných, avšak důležitých pozic. Mladí lidé o práci umývačů nádobí nemají zájem, situaci komplikuje i...

18. dubna 2026

Ucpaný Hormuz přeměnil rutinní přepravu dřeva v pomalé a drahé dobrodružství

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. dubna 2026

Až do války s Íránem byly dodávky rakouského smrkového dřeva do Kataru rutinní záležitostí. Zásilky standardního hranolu 2x4 (palce), jak se mu říká ve stavebnictví, doputovaly lodí do dubajského...

18. dubna 2026

Dvě stě lidí, 38 národností. Pražský Wargaming ukazuje sílu českého herního průmyslu

Hostem pořadu Industrial PODCAST je Jiří Váňa, produktový manažer hry World of...

Když Wargaming, mezinárodní společnost provozující bezplatné hry s historicko-vojenskou tematikou, otevíral na podzim roku 2017 pobočku v Praze, měl padesát zaměstnanců. Dnes, po více než pěti...

18. dubna 2026

Lidl expanduje s privátními značkami. Nově se objeví i v Kauflandu

V Kauflandu se začnou prodávat privátní značky Lidl. (17. dubna 2026)

Privátní značky přestávají být výsadou jednoho obchodníka. Kaufland nově zařadí do nabídky produkty, které zákazníci dosud znali pouze z Lidlu. Vedle již nabízené značky Parkside se v jeho regálech...

18. dubna 2026

Lidem musíme dát zábavu, pak otevřou peněženky, říká šéf sbírky historických vlaků

Premium
Šéf největší tuzemské sbírky historických vlaků Matěj Horn (13. dubna 2026)

Zakladatel konceptu modelových kolejišť Království železnic dostal důvěru od Českých drah k záchraně takzvané železniční nostalgie. „Nepotřebujeme druhé technické muzeum,“ říká nový šéf největší...

18. dubna 2026

Kdo chce ropu hned, musí si pořádně připlatit. Proč se ceny na trhu tak liší?

Tanker Hafnia Lillesand v přístavu v Sydney 14. dubna 2026

Ceny ropy jsou od začátku války v Íránu jedním z nejsledovanějších ekonomických ukazatelů. Na trhu se však výrazně liší ceny takzvaných termínových kontraktů od částek, které musí odběratelé platit v...

17. dubna 2026

České dráhy nemusejí státu vracet miliardy, konkurenti u soudu neuspěli

Nový dovětek k logu chtějí České dráhy použít postupně na všech svých vlacích.

České dráhy (ČD) nemusejí vracet státu více než sedm miliard korun, které dostaly v roce 2008 za převod majetku na tehdejší Správu železniční dopravy cesty (SŽDC). Pražský vrchní soud zamítl odvolání...

17. dubna 2026  19:26

