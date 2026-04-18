Cena pšenice skokově vzrostla. Na vině je počasí i geopolitika

Nejaktivnější kontrakty na pšenici na chicagské burze Chicago Board of Trade míří k téměř pětiprocentnímu týdennímu růstu, což je nejvíce od února. Tvrdá červená ozimá pšenice (HRW) se dostala na nejvyšší úroveň od června 2024, napsala agentura Bloomberg.
Sucho trápí americké Velké pláně i Austrálii, kterou kromě nepříznivého počasí zasahuje také nedostatek zemědělských vstupů, zejména hnojiv. Suché podmínky přetrvávají i v Černomořském regionu a některých oblastech Evropy, což podle nejnovějších prognóz společnosti Vaisala XWeather zhoršuje výhled dodávek pšenice.
|
„Velká část růstu je tažena přetrvávajícím suchem v západních oblastech, kde se pěstuje tvrdá červená ozimá pšenice,“ uvedl Tobin Gorey, analytik společnosti Cornucopia Agri Analytics. Dodal, že ceny zvýšit pomohly také obavy z dodávek hnojiv, zejména pro ozimé plodiny na jihu, jako je Austrálie, a hrozící El Niño.
Navzdory obavám z úrody zůstávají globální zásoby relativně vysoké, což podle Goreye tlumí tlak na růst cen. „Přesto by případné problémy s úrodou v Austrálii a Argentině mohly později vytvořit impuls pro další zdražování,“ řekl.
Osevní plocha pro sklizeň pšenice v Austrálii v sezoně 2026/27 by podle průzkumu agentury Bloomberg měla klesnout na sedmileté minimum, protože nízké ceny a nedostatek hnojiv a paliv zhoršují vyhlídky sklizně.