Před dvěma sty lety vyjel první vlak veřejné železnice. Místo koní vsadil na páru

Autor: ,
  10:47
První veřejná železnice zahájila provoz 27. září 1825 na severovýchodě Anglie mezi městy Darlington a Stockton. Vlak poháněla parní lokomotiva a tehdy vezl 450 cestujících. Jedním z nich byl inženýr a autor lokomotivy George Stephenson, který stál o pět let později i u zrodu první pravidelné linky parní železniční osobní přepravy z Liverpoolu do Manchesteru.
Fotogalerie4

První veřejná železnice zahájila provoz 27. září 1825 na severovýchodě Anglie mezi městy Darlington a Stockton. Na železnici byly využívány parní lokomotivy. (1. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Po 40 kilometrů dlouhé trati z Darlingtonu do Stocktonu, která samostatně existovala do roku 1863, se převáželo zejména uhlí z východoanglických dolů. Ve stejném roce slavnostním výkopem započala i stavba koněspřežné železnice na trase z Českých Budějovic do Lince, první veřejné železnice v českých zemích.

Dráhy se zbavují historických strojů. Vytvoří pro ně fond

Výstavbu dráhy mezi Darlingtonem a Stocktonem schválil v roce 1821 po průtazích a komplikacích s majiteli pozemků, kterými měla probíhat, anglický parlament. Původně se počítalo s tím, že po ní budou náklad tahat koně. Do plánování nové trasy se však záhy zapojil otec parostrojní železnice George Stephenson a vše bylo jinak. Podařilo se mu přesvědčit investory, že pro novou dráhu dokáže dodat mnohem výkonnější parní lokomotivy.

Otevření přihlížely tisícovky lidí

Slavnostnímu otevření železnice přihlíželo historického 27. září několik tisícovek lidí. První vlak, který na koleje vyjel, se skládal z lokomotivy a 36 vagonů, z nichž většina byla naplněna cestujícími, zbývající vezly mouku a uhlí. Ve speciálním „osobním“ vagonu nazvaném Experiment se jízdy zúčastnil i sám George Stephenson. Patřil tak mezi vůbec první cestující, které kdy táhla parní lokomotiva.

Vůbec poprvé vyjela parní lokomotiva po kolejích v roce 1804, když se její autor Richard Trevithick s místním podnikatelem vsadil, že jeho lokomotiva uveze 10 tun železné rudy z Penydarrenu do Abercynonu. Sázku vyhrál, souprava pěti vagonů s rudou a 70 lidmi ujela tuto 16kilometrovou trať ve Walesu za čtyři hodiny průměrnou rychlostí čtyři kilometry za hodinu. Lokomotiva ale byla příliš těžká a lámaly se pod ní koleje, proto byla záhy odstavena a vozy z dolů začali opět tahat koně.

ZANIKLÉ TRATĚ: Arnoštovská úzkokolejka odklízela na Šumavě polomy

A první parostrojní železniční přepravu na území dnešní ČR začala provozovat společnost Severní dráha císaře Ferdinanda v roce 1839 mezi Vídní a Brnem. Bývá označována i za první dálkovou železnici v kontinentální Evropě.

Po páře diesel

Koleje usnadňovaly práci již od starověku, zejména s pomocí koní. Na přepravu uhlí se například v Anglii již v 18. století požívaly kilometry dřevěných kolejnic.

Po parních lokomotivách následoval elektrický a dieselový pohon železnice, na který vlaky přešly na konci 30. let 20. století a většina parních lokomotiv byla z pravidelného provozu vyřazena v 80. letech 20. století.

Od porcelánu po sendviče. Jak vypadá menu v evropských vlacích

Model první elektrické lokomotivy představil již v roce 1837 skotský vynálezce Robert Davidson. První funkční elektrickou lokomotivu zkontroloval koncem 70. let 19. století německý vynálezce Werner von Siemens. Dieselové lokomotivy pak přišly na řadu po roce 1914, kdy byly představeny první funkční dieselelektrické motorové vozy v Německu.

Již od 40. let 19. století probíhala výstavba železničních tratí v řadě zemí zejména Evropy, v roce 1841 kupříkladu železnice poprvé propojila tratě dvou států, z francouzského Štrasburku do Basileje ve Švýcarsku. O rok později se v severní Anglii objevily první jízdenky, tzv. Edmondsonovy jízdenky, což byl malý obdélníkový kartonový lístek.

Nástup rychlých vlaků

K dalšímu rozvoji na železnici došlo po druhé světové válce, kdy se od 60. let 20. století začaly prosazoval vysokorychlostní železnice. Za vysokorychlostní trať (VRT) je považována trať konvenční konstrukce - tedy s klasickými kolejnicemi, nikoli tedy vlaky na magnetickém polštáři -, po které mohou vlaky jezdit rychlostí alespoň 250 kilometrů v hodině. Průkopníky vysokorychlostní železnice ve světě jsou Japonci, kteří zprovoznili první trať pro své šinkanseny mezi Tokiem a Ósakou v roce 1964, těsně před zahájením olympijských her v Tokiu.

V současnosti je nejvíce VRT, téměř 70 procent, v Číně, kde je provozu na 48 000 kilometrů vysokorychlostních tratí (země přitom s budováním tohoto druhu železnice začala teprve v roce 2007), v Evropě drží primát podle rozsahu sítě Španělsko (téměř 4 000 kilometrů) před Francií (přes 3 500 kilometrů).

RegioJet ukázal dieselbateriové vlaky pro sever Čech. Vyjdou na devět miliard

V 21. století pak začal vývoj vodíkových vlaků. V srpnu 2022 byly v německé spolkové zemi Dolní Sasko zprovozněny první vlaky poháněné vodíkem na světě, které vyvinula společnost Alstom. Soupravy mohou na jedno naplnění ujet až 1 000 kilometrů, což vystačí na celodenní provoz.

Vůbec nejhorší neštěstí všech dob na železnici způsobila vlna cunami, která v prosinci 2004 na Srí Lance srazila vlak na trati mezi městy Kolombo a Galle. Tehdy zemřelo 1 700 cestujících.

Světový rychlostní rekord pro kolejové vlaky – 574,8 kilometru v hodině – drží od dubna 2007 francouzský expres TGV, V roce 2025 vytvořil rychlostní rekord v Číně vlak Maglev (pohybující se na polstáři z magnetického pole), který dosáhl rychlosti 650 km/h.

Přehled deseti zemí světa s největší délkou železničních tratí:
PořadíStátDélka v kilometrech
1.USA293 000
2.Čína159 000
3.Rusko105 000
4.Indie69 000
5.Kanada49 000
6.Austrálie36 000
7.Německo33 000
8.Brazílie30 000
9.Francie28 000
10.Japonsko27 000
Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

23. září 2025  8:53

Kolik budou stát energie? Dodavatelé zlevňují, zároveň řeší nejistotu kolem povolenek

Premium

Energetické společnosti v Česku před blížící se topnou sezonou přicházejí s výhodnějšími ceníky. Nejistota spojená s novým systémem obchodování s emisemi známým jako ETS 2 však trvá. Pokud nebude...

23. září 2025

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

23. září 2025

Je to jako přešlapovat na místě. Američany paralyzuje ekonomická nejistota

Trh práce ve Spojených státech stagnuje, stejně jako prodej nemovitostí. Kombinace vysokých nákladů na úvěry, ubývajících pracovních příležitostí i rostoucí ekonomická a politická nejistota...

22. září 2025

Sabotáž? Německá policie řeší poškození železnice, nevylučuje politický motiv

Na důležité železniční trati mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem kdosi poškodil kabely. Policie předpokládá, že šlo o sabotáž. Nevylučuje přitom politický motiv, do vyšetřování se proto zapojilo...

22. září 2025  18:20

Dali byste za něj přes 800 tisíc? Prorezlé porsche z roku 1965 ani nejezdí

Automobil Porsche 356C pocházející z roku 1965 několik posledních let pouze stál na místě. Nyní si jej mohou zájemci koupit, a to za 39 950 dolarů (přibližně 820 tisíc korun). Auto ovšem nejezdí a je...

22. září 2025  18:01

Největší světové ekonomiky plánují zvyšovat těžbu fosilních paliv, říká studie

Zatímco ve veřejném prostoru opakovaně zaznívají smělé závazky týkající se odklonu od fosilních paliv, realita je jiná. Vlády po celém světě totiž navzdory slibům plánují nadále zvyšovat těžbu uhlí,...

22. září 2025

K poštovní přepážce místo k bankomatu. I výběr stovky ale bude stát 70 korun

Česká pošta začala v pilotním provozu nabízet výběr peněz kartou jakékoliv banky na přepážce. Od pondělka službu testuje na pobočce Pardubice 1, od října pak na dalších vybraných poštách Pardubického...

22. září 2025  16:36

Vlastníci lesů se znovu bojí o peníze. Máme špatnou zkušenost se státem, tvrdí

Od roku 2027 se má podle novely zákona přejít na nový způsob financování vlastníků lesů. Nově by měli získávat platby za tzv. ekosystémové funkce lesa. „Nastavení podmínek ale není ještě jasné,“...

22. září 2025  16:07

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

22. září 2025  14:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nebude to sprint, spíše maraton. Nová šéfka německých drah slibuje změny

Německou železniční společnost Deutsche Bahn nově povede Evelyn Pallaová, do čela jednoho z nejkritizovanějších německých koncernů poslední doby se tak poprvé postaví žena. Oznámil to na tiskové...

22. září 2025  12:46

Teplárny v Česku zahájily topnou sezonu, letos o něco později než obvykle

Po výrazném poklesu teplot v tomto týdnu zahajují teplárny v Česku topnou sezonu. První začaly přitápět na západě a severu Čech, ve výše položených horských oblastech a na Vysočině. Další se budou...

22. září 2025  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.