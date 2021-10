První poštovní známka na světě Penny Black z roku 1840 míří do dražby

Takzvaná Penny Black (černá jednopennyovka) z roku 1840 bude k mání 7. prosince v dražbě aukční síně Sotheby’s v Londýně. Odhaduje se, že by se mohla prodat až za šest milionů liber (přibližně 182 milionů korun), uvedl list The Guardian, podle něhož tato známka odstartovala revoluci v udržování spojení mezi lidmi.



Penny Black je první poštovní známkou světa a do dražby jde nyní jeden exemplář z prvního vytištěného archu, přiblížil zpravodajský server ABC News. Známka s profilem někdejší britské královny Viktorie je nalepená na dokumentu datovaném 10. dubna 1840, jenž pochází z archivu bývalého skotského politika Roberta Wallace, který se angažoval v poštovní reformě.

Tyto známky černé barvy v hodnotě jedné penny (pence) šly do oběhu v květnu 1840 a v podstatě znamenaly zavedení paušálního poštovního poplatku. Předtím byl tento druh komunikace složitější, drahý a poštovné podle britského deníku obvykle platili příjemci. Známka zaznamenala obrovský úspěch - umožnila posílat dopisy o hmotnosti až půl unce (14 gramů) na libovolné místo v zemi za jednotnou cenu jedné penny, přiblížil The Guardian.

Podle Henryho House ze Sotheby’s je Penny Black „jednoznačně nejdůležitější kus filatelistické historie“ a představuje „úsvit společenské komunikace“, jenž umožnil posílání dopisů lidem ze všech společenských vrstev. Celkem se prodalo přes 68 milionů kusů těchto známek.

Předpokládá se přitom, že z prvního vytištěného archu se dochovaly pouze tři nepotřísněné kusy černé jednopennyovky, dva z nich jsou ve sbírce britského poštovního muzea. Ten třetí - který půjde do dražby - vlastní v současné době filatelista a podnikatel Alan Holyoake. „Je to světová ikona, protože je to vlastně úplně první známka,“ prohlásil o ní Holyoake.

Sám ji koupil před deseti lety za méně než 50 000 liber (zhruba 1,5 milionu korun), píše ABC News, podle nějž v té době kolovaly zvěsti, že je to jeden z prvních exemplářů Penny Black. Trvalo však další tři roky, než se podařilo prokázat, že tomu tak skutečně je, a známka získala oficiální potvrzení od Královské filatelistické společnosti v Londýně a Britské filatelistické asociace. Toto osvědčení pak výrazně zvedlo její hodnotu.