První plně autonomní lékárna na světě funguje bez lidí. Léky vydá přes QR kód

Zařízení velikostí připomíná běžný prodejní automat, uvnitř ale ukrývá kompletní robotický systém pro výdej léků na předpis. Pacient po načtení QR kódu projde ověřením a automat následně připraví i vydá předepsané léky bez účasti lékárníka.
Jak to funguje uvnitř?
Léky do systému vstupují v originálních uzavřených lahvičkách od výrobců. O zbytek se stará pokročilá robotika, počítačové vidění a automatizované manipulační mechanismy. Systém automaticky zajišťuje skladování, počítání, ověřování i přípravu léků k výdeji.
Pacient následně obdrží uzavřenou lahvičku s vytištěným štítkem podle svého receptu.
Cílem kalifornského výrobce není vybudovat síť nezávislých lékáren. Technologie Queue je navržená jako služba, kterou lze snadno integrovat do stávajících lékařských a zdravotnických platforem.
Díky plně automatizovanému provozu lze zařízení instalovat blíže pacientům, a to i v lokalitách, kde by provoz klasické lékárny nebyl ekonomicky udržitelný.