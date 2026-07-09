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První plně autonomní lékárna na světě funguje bez lidí. Léky vydá přes QR kód

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  16:36
Americká společnost Queue z kalifornského Palo Alta představila první plně...

Americká společnost Queue z kalifornského Palo Alta představila první plně autonomní robotickou lékárnu na světě. Celý proces uvnitř je tak skrytý očím veřejnosti. Zařízení se aktivuje QR kódem, který pacientovi zašle poskytovatel zdravotní péče. S minimálním lidským zásahem pak stroj vytváří ověřené recepty a vydává potřebnou medicínu. | foto: Queue / FerrariProfimedia.cz

Americká společnost Queue z kalifornského Palo Alta představila první plně...
Americká společnost Queue z kalifornského Palo Alta představila první plně...
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Americká společnost Queue představila první plně autonomní robotickou lékárnu, která funguje bez personálu. Zařízení samo ověřuje recepty, připravuje léky a vydává je pacientům prostřednictvím QR kódu. Výrobce tvrdí, že technologie může snížit provozní náklady lékáren a zpřístupnit výdej léků i v místech, kde by se klasická lékárna ekonomicky nevyplatila.

Zařízení velikostí připomíná běžný prodejní automat, uvnitř ale ukrývá kompletní robotický systém pro výdej léků na předpis. Pacient po načtení QR kódu projde ověřením a automat následně připraví i vydá předepsané léky bez účasti lékárníka.

Jak to funguje uvnitř?

Léky do systému vstupují v originálních uzavřených lahvičkách od výrobců. O zbytek se stará pokročilá robotika, počítačové vidění a automatizované manipulační mechanismy. Systém automaticky zajišťuje skladování, počítání, ověřování i přípravu léků k výdeji.

Americká společnost Queue z kalifornského Palo Alta představila první plně autonomní robotickou lékárnu na světě.

Pacient následně obdrží uzavřenou lahvičku s vytištěným štítkem podle svého receptu.

Cílem kalifornského výrobce není vybudovat síť nezávislých lékáren. Technologie Queue je navržená jako služba, kterou lze snadno integrovat do stávajících lékařských a zdravotnických platforem.

Díky plně automatizovanému provozu lze zařízení instalovat blíže pacientům, a to i v lokalitách, kde by provoz klasické lékárny nebyl ekonomicky udržitelný.

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První plně autonomní lékárna na světě funguje bez lidí. Léky vydá přes QR kód

Americká společnost Queue z kalifornského Palo Alta představila první plně...

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