Průzkum: Česko je druhá nejlákavější země na světě pro práci v zahraničí

19:00 , aktualizováno 19:00

Migranti se přesouvají za prací do Německa nebo Skandinávie. Pokud by se však měli řídit nejnovějším průzkumem Expat Insider 2019, měli by zakotvit spíš v České republice. Ta je totiž po Vietnamu druhou nejatraktivnější zemí na světě pokud jde o práci v zahraničí.