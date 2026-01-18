Ulice Bow Street v londýnské City každý všední den po práci nabízí stále podobný obrázek. Před hospodami postávají stovky lidí s půllitrem v ruce a v hloučcích se baví. Někteří z nich možná pijí nealkoholické pivo, ale drtivá většina rozhodně ne. I podobné záběry z jiných londýnských ulic dosvědčují, že mnohé zprávy z poslední doby o masové abstinenci jsou značně přehnané. Přestávají tedy lidé pít?
„Ne tak docela,“ říká servírka Carmen Boydová, z kultovní londýnské vinárny 40 Maltby Street. Ačkoli je v poslední době v lokále méně rušno než dříve, zaznamenala, že více lidí kupuje láhve s sebou, což je asi o 15 procent levnější než její otevření u stolu. Nemluvě o penězích ušetřených tím, že si neobjednávají jídlo. Její zákazníci nepřestali pít – jen přesunuli místo konzumace alkoholu jinam, píše agentura Bloomberg.
Zájem hnaný boomery
Existuje mnoho údajů dokazujících, že lidé pijí méně. V srpnovém průzkumu společnosti Gallup klesl počet dospělých konzumujících alkohol na 54 procent. To je nejnižší podíl v 90leté historii průzkumu spotřeby. Podle průmyslového výzkumného ústavu bw166 klesl zase počet podávaných alkoholických nápojů za posledních dvanáct měsíců do října o něco více než dvě procenta oproti předchozím dvanácti měsícům.
„Baby boomeři poháněli kategorii alkoholických nápojů v USA po dobu třiceti let. Dlouhodobé trendy ukazují, že populace nad 65 let pije méně často i menší množství,“ říká Jon Moramarco ze společnosti bw166.
|
Nealko pivo pravidelně pije 60 procent Čechů, sahají po něm v létě či při řízení
Údaje z Velké Británie vykazují podobný vývoj. Prozatímní státní příjmy, které sledují vybrané daně z alkoholických nápojů, vykázaly od dubna do října 2025 pokles o čtyři procenta, tj. o 285 milionů liber (téměř 8 miliard Kč) v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Charitativní organizace Drinkaware zjistila, že pouze čtrnáct procent dospělých ve Velké Británii uvádí, že pije alkohol čtyřikrát nebo vícekrát týdně, což je pokles proti osmnácti procentům v roce 2024.
Znepokojeni jsou i výrobci lihovin. Společnost Diageo, jejíž impérium zahrnuje značky od Johnnie Walker po Don Julio, již předpověděla, že její tržby za první čtvrtletí roku 2026 poklesnou o 2,2 procenta v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Všichni výrobci alkoholických nápojů usilovně pracují na tom, aby zvýšili prodej nealkoholických nápojů.
Nepít neznamená nutně být střízlivý
„Je to kvůli drogám,“ soudí jedna ze zákaznic vinného baru 40 Maltby Street. Podle její teorie za to může kokain, který je údajně v Londýně levný. Většina lidí v alkoholovém průmyslu však mluví i o dalších přípravcích, jako je GLP-1 anebo léky na hubnutí typu Ozempic nebo Zepbound. Ty všechny mění chuť lidí na alkohol i jídlo.
„Kamkoli teď zajdete, lidé říkají: ‚Jsem na óčku (Ozempic, pozn. red.), už skoro nepiju‘,“ souhlasí Sara Floydová, spoluzakladatelka společnosti Luli Wines z Kalifornie. Tržby její firmy za poslední tři roky klesly o dvanáct procent. Také Greg Rubin z obchodu Chambers Street Wines v New Yorku tento trend pociťuje. „Jeden z našich dobrých zákazníků, celoživotní sběratel vína, který před několika měsíci začal užívat GLP-1, nám řekl, že už víno pít nechce,“ říká.
|
Němci si uvědomují, co pijí. Nealko posiluje i tam, kde by to málokdo čekal
Také THC se stále víc prosazuje ve formě jedlých produktů, protože je legalizováno na stále více místech. „Láhev vína v obchodě dneska stojí 20 nebo 30 dolarů,“ říká Floydová. To je dnes stejně jako jeden koktejl v mnoha barech. „Vezmete si jednu žvýkačku a ta udělá vše, co potřebujete, a nestojí 30 dolarů.“ Průměrná cena žvýkačky s konopím je v USA kolem dvou dolarů.
Co je to Zebra striping?
Alkohol má v mnoha kulturách tisíciletou tradici; je to nejběžnější, nejvíce přijímaný a nejdostupnější prostředek úniku z tlaků chaotického světa. Nealkoholické nápoje sice zažívají boom, ale nejsou vždy stejně chutné, často navíc i stojí stejně jako jejich alkoholické protějšky.
Dalším způsobem, jak řešit toto dilema, je mít obojí. Leo Robitschek, viceprezident pro stravování a nápoje v hotelu NoMad London, identifikoval to, co nazývá „rostoucí střední třídou“: hosty, kteří si chtějí dát pouze třeba jedno martini a poté přejít na koktejl s nízkým obsahem alkoholu nebo úplně bez alkoholu.
|
Pivovary v Česku zvýšily produkci. Pomohl jim vývoz i rostoucí obliba nealka
Tento přístup se shoduje s čím dál populárnějším konceptem „zebra striping“ neboli střídání alkoholických a nealkoholických nápojů při večerních akcích. „Teď, když to má název, mohou o tom lidé mluvit a jsou ještě více nakloněni to vyzkoušet,“ říká Tim McKirdy, spoluzakladatel podcastu The Coaster zaměřeného na nápoje. Není divu, že Carlsberg Group nyní prodává na festivalech v Evropě šestibalení piva, které je z poloviny alkoholické a z poloviny nealkoholické.
Možná právě tento koncept nejlépe vystihuje směr, kterým se konzumenti alkoholu nyní ubírají. Alkohol je sice stále na stole, ale už nezabírá tolik místa. Nyní se musí dělit s nealkoholickými a nízkoalkoholickými nápoji anebo dalšími přijímanými neřestmi, uzavírá Bloomberg.