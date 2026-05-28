Evropa sní, že se stane čipovou velmocí. Pokud dá dohromady 120 miliard eur

Autor: ,
  21:04
Evropská komise (EK) připravuje nový plán na podporu polovodičového průmyslu v Evropské unii, který si do roku 2035 vyžádá investice v hodnotě 120 miliard eur (téměř tři biliony Kč) ze soukromého i veřejného sektoru. Informovaly o tom ve čtvrtek agentury Reuters a Bloomberg s odvoláním na návrh plánu, ke kterému získaly přístup.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Návrh označovaný jako Chips Act 2.0 je doplňkem plánu na podporu výroby čipů v EU schváleného v roce 2023. Ten zatím nevedl k požadovanému růstu podílu EU na světovém trhu s čipy, píší agentury.

EK by měla nový plán představit příští týden, jeho podoba se však ještě může změnit. Jedním z klíčových cílů plánu by podle agentur měla být podpora poptávky po čipech vyráběných v EU.

„Zatímco původní Chips Act se soustředil zejména na nabídku, Chips Act 2.0 klade větší důraz na opatření týkající se poptávky,“ cituje agentura Bloomberg z návrhu. Podle Reuters Evropská komise usiluje o to, aby vlády nakupovaly čipy vyráběné podniky z EU.

Evropa se nyní na celosvětové výrobě čipů podílí zhruba deseti procenty, píše Reuters. V plánu schváleném v roce 2023 si Evropská unie stanovila za cíl zvýšit do konce desetiletí svůj podíl na globálním trhu s polovodiči na 20 procent.

