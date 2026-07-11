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Evropský průmysl ztrácí na lesku. Továrny v Česku i Německu propouštějí

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropské průmyslové podniky trápí vysoké ceny energií, slabá poptávka i sílící konkurence z Číny, Musejí se tak vyrovnat s novou realitou, v níž už nehrají tak zásadní roli jako dříve. Patrné je to i v Česku a Německu, kde se v posledních měsících v průmyslu výrazně propouští. Odborníci však uklidňují, že masivní nárůst nezaměstnanosti zatím nehrozí. Většina propuštěných zaměstnanců si totiž dokáže poměrně rychle najít nové pracovní uplatnění.

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) pracovalo v českém průmyslu ještě v roce 2018 celkem 1,447 milionu lidí. Od té doby ale jejich počet soustavně klesá. V roce 2024 zaměstnával tuzemský průmysl už jen 1,366 milionu pracovníků. Ačkoliv ČSÚ zatím nezveřejnil údaje za loňský rok, experti předpokládají, že úbytek zaměstnanců v českém průmyslu pokračoval i v roce 2025.

„Počet zaměstnaných v tuzemském průmyslu v roce 2023 dosahoval na celkem 1,391 milionu, v roce 2024 pak na 1,366 milionu. V roce 2025 je patrný obdobný trend a předpokládáme další mírný pokles. Tento vývoj potvrzuje i analýza trhu práce Českého statistického úřadu za první čtvrtletí roku 2025,“ uvedla pro iDNES.cz ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svaz průmyslu a dopravy Blanka Šefránková.

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Příkladů se nabízí celá řada. Na Jablonecku před několika týdny oznámili ukončení výroby dva dodavatelé automobilového průmyslu, společnosti Megatech Industries Jablonec a Inteva Products Czech Republic, které dohromady propustí přes 200 zaměstnanců.

Úbytek pracovních míst pokračuje i v uhelném sektoru. Po ukončení těžby na Dole ČSM na Karvinsku přišlo o práci dalších 150 zaměstnanců ve společnosti OKD. Už v březnu ohlásil propouštění také výrobce polovodičů onsemi, kde výpovědí dostalo 170 lidí.

Firmy raději investují do automatizace

Odborníci za poklesem vidí kombinaci několika faktorů. Od slabé zahraniční poptávky přes vysoké náklady na energie až po pokračující restrukturalizaci řady podniků. Firmy zároveň investují do automatizace a digitalizace, což snižuje potřebu některých profesí.

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V řadě případů firmy nesahají k hromadnému propouštění, ale snižují stavy přirozenou cestou. Kupříkladu nenahrazují zaměstnance, kteří odcházejí do důchodu. Pro podniky je takový postup často výhodnější než masové propouštění, protože se vyhnou dodatečným nákladům.

Nejvýraznější úbytek pracovníků se týká rutinních a snadno automatizovatelných činností. „Jde zejména o energeticky náročná a tradiční průmyslová odvětví, jako jsou hutnictví, chemický průmysl nebo část strojírenství. Český trh práce se postupně posouvá směrem k profesím, které dokážou moderní technologie využívat ke zvýšení produktivity a kvality práce,“ dodala Šefránková.

Nastolený trend by měl pokračovat i dál

Také podle ekonomů bude zaměstnanost v českém průmyslu klesat i dál. „Předpokládám, že v dalších letech to bude podobné. Důvodem bude sílící zahraniční konkurence i nutnost zavádět nové technologie,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Nejde přitom jen o český trend. Snižování počtu zaměstnanců pokračuje také v Německu, kde průmyslové podniky rovněž ruší pracovní místa, a to ještě ve větším měřítku než v případě České republiky. Nejvýraznější propouštění se týká německého kovoprůmyslu a elektrotechnického odvětví, v nichž loni zaniklo zhruba 133 tisíc pracovních pozic.

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Propouštět plánuje Audi i Thyssenkrupp

Automobilka Volkswagen v posledních týdnech informovala o tom, že zvažuje do roku 2030 zrušit až 100 tisíc pracovních míst a uzavřít několik továren. Výrobce autodílů Bosch plánuje v Německu zrušit přes 20 tisíc pozic, Audi oznámilo propuštění 7 500 zaměstnanců, Daimler Truck škrtne pět tisíc a ocelářský koncern Thyssenkrupp až 11 tisíc pracovních míst.

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Propad počtu pracovních míst v průmyslu ale ani v Německu zatím nevede k výraznějšímu růstu nezaměstnanosti. Podobně jako v Česku se i německá míra nezaměstnanosti pohybuje poslední měsíce okolo čtyř až pěti procent. Zanikající pozice totiž i v Německu kompenzuje rostoucí zaměstnanost zejména ve zdravotnictví, sociálních službách a veřejném sektoru. I přesto ale německý průmysl propouští už třetím rokem a momentálně zaměstnává nejméně lidí za posledních patnáct let.

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