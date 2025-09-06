Společnost, která v Británii distribuuje oděvní značky Levi’s a Dockers, zveřejnila varování v rámci své účetní závěrky. V ní uvedla, že tržby vzrostly o 8,8 procenta na 96,8 milionu liber a zisk před zdaněním se zvýšil o 23 procent na 9,6 milionu liber. Značka si tak zachovala svou atraktivitu i přes momentální napjatou spotřebitelskou situaci a klesající frekvenci zákazníků v maloobchodním sektoru, píše web The Guardian.
Ve zprávě však rovněž stojí, že jedním z klíčových rizik a nejistot je současná potenciální změna postoje k americkým značkám. Ta by mohla vést k rostoucí ochotě zákazníků vybírat si spíše národní, tedy míněno britské, anebo evropské produkty. Toto riziko hrozí spolu s dalšími problémy včetně konkurence privátních značek maloobchodníků anebo tlaku na prodejce v obchodních domech ze strany zvýšené online konkurence a nepružných nájmů.
Oděvní značky podle firmy ustupují základnějším potřebám zákazníků a existuje riziko, že vysoká inflace má přímý vliv na ochotu a schopnost spotřebitelů utrácet omezené finanční prostředky za oděvy a módní produkty. Britská pobočka společnosti Levi’s, která podle svých účetních výkazů zaměstnává ve Velké Británii něco přes 1 600 lidí, je tak jednou z prvních amerických značek, která otevřeně vyjádřila obavy z důsledků Trumpovy administrativy na prodej.
Co je americké?
Jednou ze značek, která ve Velké Británii již jasně utrpěla, je americká Tesla. Podle údajů hlavního průmyslového sdružení se prodej značky ve Velké Británii v červenci snížil. Podíl Tesly na britském trhu elektrických vozidel klesl na 0,7 procenta v porovnáním s 1,67 procenta před rokem.
V Kanadě si výrobky pocházející z USA vysloužily bojkot, například americká značka Jack Daniel’s obvinila z propadu prodeje své whisky, kterou mnoho maloobchodníků odstranilo ze svých regálů, právě tento krok. Objevily se také zprávy o kanadských zákaznících, kteří v obchodech obracejí výrobky vyrobené v USA vzhůru nohama, aby je ostatní zákazníci mohli identifikovat a vyhnout se jim.
Aplikace Maple Scan také pomáhá Kanaďanům kontrolovat čárové kódy tak, aby snadno zjistili, zda mají potraviny spojitost se společnostmi v USA.
Obavy má i McDonald’s
Globální spotřebitelé se rozhodují vyhýbat se americkým značkám, protože vnímání této země se stává méně pozitivním, uvedl v rozhovoru pro CNBC generální ředitel společnosti McDonald’s Corp. Chris Kempczinski podle agentury Bloomberg.
„Aura kolem Ameriky trochu pohasla,“ řekl Kempczinski a doplnil, že jeho společnost pozorně sleduje, jak globální spotřebitelé vnímají USA a značku McDonald’s.
McDonald’s je tradičně vnímán jako ikonická americká značka, ale údaje společnosti naznačují, že spotřebitelé neztratili přízeň k tomuto fastfoodovému řetězci možná kvůli tomu, jak dlouho již působí v zahraničí.
Generální ředitel dodal, že McDonald’s nyní plánuje zaměřit se na budování identity značky v místních komunitách. Společnost momentálně působí ve více než 100 zemích a teritoriích.
Trump citelně zasáhl globální obchod svými cly, která stanovila 10procentní základní sazbu pro prakticky všechny obchodní partnery USA. Federální odvolací soud ve Washingtonu DC v pátek rozhodl, že většina celních opatření je sice nelegální, rozhodnutí ovšem vstoupí v platnost až 14. října.
Tento rozsudek pravděpodobně povede k verdiktu Nejvyššího soudu o tom, zda má Trump jako prezident zákonné právo rozhodovat o obchodní politice USA, uzavírá britský list.