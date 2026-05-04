Klesly nám příjmy, stěžují si prostitutky v Mexiku. Viní fotbalový šampionát

Prostitutky v mexické metropoli Ciudad de México si stěžují, že kvůli stavebním pracím a úpravám souvisejícím s nadcházejícím mistrovstvím světa ve fotbale už přišly o velkou část výdělku. Kritizují také, že se je místní úřady snaží před šampionátem dostat z jejich obvyklých míst na ulici, aby nebyly na očích zahraničním návštěvníkům a nekazily městu pověst.
Pracovníce v sexuálním průmyslu protestují v Ciudad de México proti vysídlování způsobenému přípravami na mistrovství světa ve fotbale. (1. května 2026) | foto: ČTK

„Radnice je vyhnaly z městských center, aby nebyly na očích cizincům a nakazily tak Mexiku pověst. Jenže v centrech mají větší výdělky. Říkáme tomu sociální očista,“ citovala místní média už minulý měsíc Elviru Madridovou, zakladatelku organizace Pouliční brigáda pomoci ženám, která funguje už přes 30 let.

Mnohé z žen vydělávajících si prostitucí jsou samoživitelky a v posledních měsících podle Madridové některé přišly až o 70 procent svých příjmů. Není to jen problém mexické metropole, ale i dalších dvou měst, Guadalajary a Monterrey, které rovněž budou hostit zápasy fotbalového mistrovství světa, jež se letos v červnu a červenci koná také ve Spojených státech a Kanadě.

Za vše může cyklostezka

V pátek kvůli situaci mnohé ze sexuálních pracovnic demonstrovaly při příležitosti Svátku práce, napsal v neděli deník El País. Účastnice přišly s transparenty, na nichž stálo například „Světový šampionát mě nenakrmí, nakrmí mě moje práce“, „Žádáme respekt k sexuální práci“ či „Roh ulice patří tomu, kdo na něm pracuje“.

Prostitutky v mexické metropoli si stěžují také na novou cyklostezku, kterou radnice vybudovala podél velké dopravní tepny zvané Calzada de Tlalpan spojující centrum města s jeho jižní částí. Právě u ní mají svá tradiční místa i místní prostitutky, které přišly o velkou část příjmu už kvůli stavebním pracím při budování cyklostezky. Nyní také tvrdí, že pruh pro cyklisty funguje jako bariéra mezi nimi a řidiči aut, kteří mají zájem o jejich služby, ale nemohou zastavit u krajnice.

Kvůli cyklostezce radnice mexické metropole slíbila vyplatit prostitutkám jako odškodné na 6,2 milionu pesos (asi 7,4 milionu Kč). Každá ze zhruba dvou stovek registrovaných sexuálních pracovnic by měla dostat 28 000 pesos (asi 33 600 Kč), dosud jim ale radnice podle místních médií vyplatila jen polovinu.

„Cyklostezka naši práci dost ovlivnila. Ani za pandemie covidu-19 jsme na tom nebyly tak špatně. Tehdy nám příjmy klesly asi o polovinu, teď je to ještě horší,“ citoval místní server devětašedesátiletou ženu jménem Patzi, která pracuje na Calzada de Tlalpan čtyřicet let. „A jestliže to mají mladé ženy těžké, my to máme ještě těžší. Někdy tam musíme být i celý den, abychom si vydělaly na jídlo,“ dodala s tím, že některé z jejích kolegyň jsou samoživitelky a některé mají děti s postižením.

