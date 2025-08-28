PPF se stahuje z boje o německou televizi ProSieben. Svůj podíl nabídla Italům

MFE, kterou ovládají potomci bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, minulý týden uvedla, že si zatím zajistila 43,57 procenta akcií ProSiebenSat.1.
S aktuálními více než 43 procenty hlasovacích práv ve společnosti ProSiebenSat.1 je podíl MFE velmi pravděpodobně dostatečný k zajištění prosté většiny na valných hromadách, uvedla PPF v tiskové zprávě.
„Nižší zájem o nabídku PPF znemožňuje skupině pokračovat v její zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE a mohl sdílet své zkušenosti s tvorbou a rozvojem platforem v oblasti digitální televize a streamingu,“ dodala.
PPF uvedla, že svých 36,539.628 akcií, což je přibližně 15,68 procenta základního kapitálu společnosti ProSiebenSat.1, nabídla MFE v reakci na její nabídku na odkup podílu. „PPF rovněž ukončuje platnost svých zbývajících finančních instrumentů, přes které drží hlasovací práva a podíly ve společnosti ProSiebenSat.1,“ dodala. Média dříve uvedla, že PPF si v německé firmě zajistila 18,4 procenta akcií.
Finanční hodnotu nabídek PPF neupřesnila. „PPF napomohla významnému zlepšení podmínek nabídky MFE, což výrazně zvýšilo ocenění společnosti ProSiebenSat.1 a vytvořilo vyšší hodnotu pro všechny její akcionáře,“ poznamenala. V úsilí o ovládnutí ProSiebenSat.1 nabídla MFE akcionářům 4,48 eur (zhruba 110 Kč) v hotovosti a 1,3 vlastní akcie. Celková hodnota nabídky tak činila zhruba osm eur za akcii. PPF za akcii ProSiebenSat.1 nabízela sedm eur v hotovosti.
MFE chce vybudovat celoevropskou platformu
ProSiebenSat.1 je vedle skupiny RTL druhým největším soukromým televizním koncernem v Německu. Spolu se stanicemi ProSieben, Sat.1 nebo Kabel Eins patří do této skupiny také streamovací služba Joyn. MFE usiluje o ovládnutí ProSiebenSat.1, protože chce vybudovat celoevropskou televizní společnost, která by dokázala konkurovat americkým streamovacím gigantům, napsala dřív agentura Reuters. Proti ovládnutí ProSiebenSat.1 italskou MFE se postavil Německý svaz novinářů (DJV).
PPF uvedla, že přes odchod z ProSiebenSat.1 pro ni zůstává německý trh klíčový. Poukázala na to, že v Německu vlastní výrobce technologií pro strojové vidění Vitronic a že skupinou ovládaná firma Škoda Transportation je tam významným dodavatelem tramvají a lehkých kolejových vozidel pro městské dopravní podniky.
Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion Kč) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 000 lidí.
Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po minulý týden oznámeném odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.