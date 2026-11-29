Vinařská oblast Conegliano Valdobbiadene v severovýchodní Itálii se stává příkladem toho, jak se může vinařství přizpůsobit globálnímu oteplování. Přestože letos zažila jednu z nejteplejších sezon v historii, produkce tamního prémiového prosecca by měla zůstat přibližně na loňské úrovni, píše agentura Reuters.
Léto se vyznačovalo nejen mimořádně vysokými denními teplotami, ale také suchem a nezvykle teplými nocemi. Teploty se přitom během dne pohybovaly o několik stupňů nad historickým průměrem. Vinařům se přesto podařilo udržet úrodu, zatímco některé jiné evropské oblasti očekávají výrazný pokles sklizně. „Schopnost révy zvládnout stres, který přinesl rok 2026, je překvapivá,“ uvedl vinař Franco Adami.
Oblast Conegliano Valdobbiadene je známa výrobou jednoho z nejexkluzivnějších druhů prosecca. Její vinice se rozkládají v kopcovité krajině severně od Benátek, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Jde o samostatnou apelaci Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG, odlišnou od mnohem rozšířenějšího prosecca s označením DOC.
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Zdejší vinice se kvůli nadmořské výšce a prudkým svahům označují jako heroické. Práce na nich je náročná, mechanizace má omezené možnosti a většinu činností musejí vinaři vykonávat ručně.
Sklizeň začala o deset dní dříve
Výzkum, který si nechalo zpracovat konsorcium výrobců Prosecco Conegliano Valdobbiadene u španělské Univerzity v Kantábrii, modeloval očekávané změny teplot, vlhkosti a srážek v následujících desetiletích.
Podle ředitele konsorcia Diega Tomasiho se letošní podmínky během vegetačního období výrazně podobaly těm, které modely předpokládaly až kolem roku 2045.
Pěstitelé už přitom pozorují, že se vegetační cyklus révy v prémiových kopcovitých vinicích za poslední dvě desetiletí zkrátil až o šestnáct dní. Letošní sklizeň začala přibližně o deset dní dříve, než je historický průměr. K 15. září bylo sklizeno 90 procent úrody.
Zvlášť neobvyklé byly noční teploty. Vinařská oblast zaznamenala podle Tomasiho celkem šedesát tropických nocí, během nichž teplota neklesla pod dvacet stupňů Celsia. Ve čtyřech případech dokonce zůstala nad 23 stupni. Réva tak neměla dostatek času na zotavení po denním horku.
Přesto produkce zůstala stabilní. Podle dokumentů konsorcia, do nichž nahlédla agentura Reuters, přesáhl počet vyrobených láhví v prvních devíti měsících letošního roku 70 milionů. To bylo méně než o jedno procento pod výsledkem stejného období loňského roku a přibližně o sedm procent více než desetiletý průměr.
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Za celý loňský rok konsorcium prodalo zhruba 98 milionů láhví, meziročně o osm procent více. Také letošní sklizeň by měla být podle dosavadních odhadů srovnatelná.
Výsledek výrazně kontrastuje například s francouzským regionem Champagne. Tamní ministerstvo zemědělství očekává, že produkce šampaňského z letošní sklizně klesne proti loňsku o 38 procent. Důvodem byly mrazy, kroupy, sucho a vlny veder.
Rozdíly podle Tomasiho souvisejí mimo jiné s klimatem, odrůdami révy a stářím vinic. Na strmých svazích Conegliano Valdobbiadene se nové vinice obnovují jen zřídka. Některé keře jsou staré 80 až 90 let a podle vinařů jim dlouhodobé přizpůsobování místním podmínkám pomáhá lépe zvládat extrémní počasí.
Vinaři opouštějí tradiční postupy
Změny klimatu ovšem nutí pěstitele přehodnocovat také postupy, které se ve vinařství používaly po generace. „Dnes révu prořezáváme méně nebo přinejmenším mnohem méně než dříve,“ řekl Reuters Primo Franco z vinařství Nino Franco.
Vinaři ponechávají více listů kolem hroznů, zejména na svazích orientovaných k jihu. Listy totiž fungují jako přirozený štít proti nejsilnějšímu odpolednímu slunci.
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Jde o výrazný odklon od tradičního přístupu, který se snažil zajistit hroznům co největší přístup slunečního záření. Cílem bylo zvýšit obsah cukru a následně i alkohol ve víně. V současných podmínkách ale přílišné oslunění představuje spíše riziko.
Stále důležitější je také hospodaření s vodou. Srážky totiž přicházejí v kratších, ale intenzivnějších intervalech, takže půda nedokáže vodu vždy dostatečně zadržet. Pěstitelé proto zvyšují obsah organické hmoty v půdě a zkoumají možnosti budování nádrží, které by jim umožnily uchovávat vodu na období sucha.
Změnit názor musel i Franco, který dlouhodobě zavlažování odmítal. „Vždycky jsem byl proti němu. Od loňského roku jsem ale musel přijmout tlak svého enologa a našli jsme studnu,“ popsal.
Pravidla apelace DOCG zakazují zavlažování, pokud má sloužit ke zvýšení produkce. Povolují však mimořádné zavlažování v případě ohrožení vinic. To se tradičně využívalo především u mladých keřů, letos ale potřebovaly pomoc i starší vinice.
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Vinař Franco Adami popsal, že pěstitelé celé týdny dopravovali hadice přes strmé svahy, aby se dostali k nejvíce ohroženým vinicím. „Zachránilo to úrodu,“ uvedl.
Vyšší náklady, nejistá kvalita
Přizpůsobování klimatickým změnám však bude vinaře stát stále více peněz. Náklady na produkci jsou přitom už nyní v oblasti Conegliano Valdobbiadene jedny z nejvyšších v Itálii. Důvodem je obtížný terén, omezená mechanizace a nutnost ruční práce.
Další investice do zavlažování, úpravy půdy a infrastruktury podle Prima Franca ještě zvýší výrobní náklady. Vinaři je ale podle něj nebudou moci jednoduše přenést na zákazníky, protože trh s proseccem je velmi konkurenční.
Vedle množství sklizně se objevují také otázky ohledně kvality vína. Vyšší teploty urychlují hromadění cukru v hroznech a současně snižují jejich kyselost. Zvlášť důležitá je přitom kyselina jablečná, která vínu dodává svěží a ovocný charakter.
Vinaři letos zaznamenali vyšší hodnoty pH a pokles obsahu kyseliny jablečné. Kvalitu výsledného vína ale zatím hodnotí jako vysokou.
Odolnost prosecca je důležitá i kvůli situaci na světovém trhu. Vinařství se potýká s rostoucími náklady na energie, inflací a omezenou ochotou spotřebitelů utrácet. Prodeje vína navíc ovlivňují také zdravotní obavy spojené s konzumací alkoholu.
Italská šumivá vína si zatím vedou lépe než některé jiné kategorie. Vývoz tichých italských vín v prvním pololetí letošního roku meziročně klesl podle oborových statistik o 9,1 procenta v hodnotovém vyjádření. U šumivých vín činil pokles pouze 1,6 procenta.
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Prosecco přitom představuje 78 procent hodnoty italského vývozu šumivých vín. Podle observatoře sdružení Unione Italiana Vini mu pomáhá také obliba aperitivů a koktejlů.
Vinaři se ale obávají, že udržet si dosavadní konkurenční výhodu bude stále obtížnější. Klimatické změny už totiž nejsou vzdálenou hrozbou, na kterou by se mohli připravovat s předstihem. Musejí se s nimi vypořádávat každou sezonu.
„Už bychom neměli mluvit o změně klimatu. Měli bychom jednoduše mluvit o současném klimatu,“ uzavřel Tomasi.