Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Nejvýraznější škrty čekají švýcarskou společnost Nestlé. Do roku 2027 hodlá firma zrušit více než 16 tisíc pracovních míst. Celkem 12 tisíc míst v administrativě a zbylé 4 tisíce ve výrobě a logistice. Nyní firma zaměstnává asi 277 tisíc lidí a díky zrušení 16 tisíc pozic by firma měla ušetřit asi jednu miliardu švýcarských franků ročně, píše Berliner Zeitung.
„Svět se mění a my se musíme rychleji přizpůsobit,“ což bude znamenat přijetí obtížných, ale nezbytných rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců,“ uvedl šéf firmy Philipp Navratil, který stanul v jejím čele na začátku září.
Rušit pracovní místa se chystá i americká Coca-Cola. Firma v pátek oznámila, že ve svém hlavním sídle v Atlantě zruší přibližně 75 pracovních míst, což odpovídá zhruba 2,5 procenta tamní pracovní síly. Propouštění má být součástí širší reorganizace, jejímž cílem je zjednodušení firemní struktury a snížení provozních nákladů. Proces má být dokončen do konce letošního února.
Snižovat náklady se snaží i firmy mimo oblast potravinářství. Příkladem je německá letecká společnost Lufthansa, která aktuálně zaměstnává přibližně 103 tisíc lidí. Podle německých médií se však v příštích letech chystá zrušit asi 20 procent z 15 tisíc pozic v administrativě.
Výrobce nákladních automobilů MAN, který je součástí koncernu Volkswagen, do deseti let zruší v Německu 2 300 pracovních míst. Německý automobilový průmysl se totiž potýká s problémy a i další firmy jsou tak nuceny zrušit desítky tisíc pracovních míst. Na konci září v automobilovém průmyslu včetně výroby dílů pracovalo 721 400 lidí, což bylo nejméně od poloviny roku 2011.
Propouští i technologické firmy
Výjimkou nejsou ani společnosti působící v technologickém sektoru. Analýza společnosti CompTIA ukazuje, že mezi nejčastěji rušené pracovní pozice v technologickém sektoru se momentálně řadí konzultanti ve vývoji webových aplikací, specialisté na vývoj softwaru i kyberbezpečnosti. Mimo jiné proto, že technologickým firmám klesá počet zakázek od amerického státu i zájem o služby ze zahraničí.
Technologické firmy v USA za loňský rok propustily 141 tisíc lidí. To bylo v meziročním srovnání o 17 procent víc. Ušetřené prostředky alokovaly hlavně do rozvoje AI. Tímto směrem podniky jako Meta, Microsoft či Google utratily jen v roce 2025 až 375 miliard amerických dolarů.