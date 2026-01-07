Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Autor:
Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba potravinářský gigant Nestlé, nápojářská firma Coca-Cola anebo německá letecká společnost Lufthansa. O práci mají přijít desítky tisíc lidí.

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23. září 2022) | foto: ČTK

Nejvýraznější škrty čekají švýcarskou společnost Nestlé. Do roku 2027 hodlá firma zrušit více než 16 tisíc pracovních míst. Celkem 12 tisíc míst v administrativě a zbylé 4 tisíce ve výrobě a logistice. Nyní firma zaměstnává asi 277 tisíc lidí a díky zrušení 16 tisíc pozic by firma měla ušetřit asi jednu miliardu švýcarských franků ročně, píše Berliner Zeitung.

„Svět se mění a my se musíme rychleji přizpůsobit,“ což bude znamenat přijetí obtížných, ale nezbytných rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců,“ uvedl šéf firmy Philipp Navratil, který stanul v jejím čele na začátku září.

Bosch v Německu zruší dalších 13 000 pracovních míst, musí snižovat náklady

Rušit pracovní místa se chystá i americká Coca-Cola. Firma v pátek oznámila, že ve svém hlavním sídle v Atlantě zruší přibližně 75 pracovních míst, což odpovídá zhruba 2,5 procenta tamní pracovní síly. Propouštění má být součástí širší reorganizace, jejímž cílem je zjednodušení firemní struktury a snížení provozních nákladů. Proces má být dokončen do konce letošního února.

Rušit pracovní místa se chystá i MAN

Snižovat náklady se snaží i firmy mimo oblast potravinářství. Příkladem je německá letecká společnost Lufthansa, která aktuálně zaměstnává přibližně 103 tisíc lidí. Podle německých médií se však v příštích letech chystá zrušit asi 20 procent z 15 tisíc pozic v administrativě.

Volkswagenu se nedaří zbavovat zaměstnanců. Dobrovolné odchody váznou

Výrobce nákladních automobilů MAN, který je součástí koncernu Volkswagen, do deseti let zruší v Německu 2 300 pracovních míst. Německý automobilový průmysl se totiž potýká s problémy a i další firmy jsou tak nuceny zrušit desítky tisíc pracovních míst. Na konci září v automobilovém průmyslu včetně výroby dílů pracovalo 721 400 lidí, což bylo nejméně od poloviny roku 2011.

Propouští i technologické firmy

Výjimkou nejsou ani společnosti působící v technologickém sektoru. Analýza společnosti CompTIA ukazuje, že mezi nejčastěji rušené pracovní pozice v technologickém sektoru se momentálně řadí konzultanti ve vývoji webových aplikací, specialisté na vývoj softwaru i kyberbezpečnosti. Mimo jiné proto, že technologickým firmám klesá počet zakázek od amerického státu i zájem o služby ze zahraničí.

Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize

Technologické firmy v USA za loňský rok propustily 141 tisíc lidí. To bylo v meziročním srovnání o 17 procent víc. Ušetřené prostředky alokovaly hlavně do rozvoje AI. Tímto směrem podniky jako Meta, Microsoft či Google utratily jen v roce 2025 až 375 miliard amerických dolarů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová. Stanjura se brání

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

Vláda utrácela příliš. Nová to ale nezlepší, úspory nejsou priorita, varují analytici

Premium
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko výrazně překročilo Sněmovnou schválený schodek rozpočtu pro loňský rok ve výši 241 miliard. Schodek nakonec dosáhl částky 290,7 miliardy korun. Minulá vláda tak doplatila na rozpočet, který...

7. ledna 2026

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

7. ledna 2026

Obnovíme energetickou infrastrukturu Venezuely do 18 měsíců, slibuje Trump

Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...

Spojené státy by mohly ropným společnostem poskytnout dotace na obnovu energetické infrastruktury Venezuely, což by mohlo být hotovo do 18 měsíců, řekl americký prezident Donald Trump. Představitelé...

6. ledna 2026  22:25

Ruská ekonomika na úspěšné roky nenaváže. Na armádě ale šetřit nebude

Ruský prezident Vladimir Putin odpovídá na dotazy novinářů, novinářek a...

Pro ruskou ekonomiku nebude rok 2026 jednoduchý. Sankce ze strany západních států jsou stále přísnější, válka na Ukrajině dál vysává ruský státní rozpočet a komplikací je i možný pokles cen ropy na...

6. ledna 2026

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová. Stanjura se brání

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

6. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  18:08

Varšava zpřísnila vjezd aut do zón čisté dopravy. Další města krok plánují

Silný provoz v ulici Aleja Obroncow Grodna ve Varšavě. Město s Novým rokem...

Od 1. ledna nemohou do varšavské zóny čisté dopravy vjíždět další automobily. Zákaz se týká benzinových vozidel vyrobených před rokem 2000 a vozidel s dieselovým motorem starších sedmnácti let....

6. ledna 2026

Kdy dojde ropa? děsí se Kuba po ztrátě Madura. Jistá není ani spása z Ruska

Havana. Mítink proti americké intervenci ve Venezuele (3. ledna 2025)

Po Venezuele není v Americe žádná další země, která by byla nedávnými událostmi v Caracasu zasažena více než Kuba. Venezuela totiž dodává na Kubu přibližně 35 000 barelů ropy denně – žádný z dalších...

6. ledna 2026  15:38

Sázkař vydělal miliony na Madurově pádu. Vsadil těsně před americkým útokem

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Neznámý obchodník vydělal v přepočtu přes osm milionů korun sázkou na to, že venezuelský prezident Nicolás Maduro odejde z pozice vůdce země. Muž v pátek zdvojnásobil svou sázku jen pár hodin...

6. ledna 2026  10:58

Zemřel spoluzakladatel herního kolosu Sega. Davidu Rosenovi bylo 95

Obchod SEGA Games v čínské Šanghaji 14. října 2025

Ve věku 95 let zemřel spoluzakladatel videoherní korporace Sega David Rosen. V čele firmy stál od 60. do 90. let a sehrál klíčovou roli při rozvoji videoherního průmyslu v Japonsku i ve Spojených...

6. ledna 2026  10:07

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

6. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cestujících ve vlacích i autobusech ubylo, levný benzin nahnal lidi do aut

Premium
Město Prostějov slavnostně otevřelo nový dopravní terminál v ulici Újezd, který...

Levnější nafta a benzin spolu se seškrtáním počtu denních spojů způsobily odliv lidí z veřejné dopravy k individuální automobilové. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy, které počty cestujících...

6. ledna 2026

Chovatelům skotu se dařilo. Zemědělci si podle odhadu polepšili o 68 procent

Krávy plemene Limousine.

Podnikatelský důchod, který je obdobou zisku v zemědělství, loni podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl meziročně o 68 procent na 21,2 miliardy korun. O zhruba 10 miliard...

6. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.