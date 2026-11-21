Když se v roce 2022 Cherny s manželkou dočasně přestěhoval do Japonska, vyhovovalo mu, že kvůli časovému posunu nemusel trávit tolik času na poradách s kolegy z americké Mety. Místo schůzek se tak mohl celé hodiny věnovat tomu, co ho bavilo nejvíc. Psaní kódu.
„Když píšu kód, mám k němu citový vztah. Přemýšlím o něm, když se do problému opravdu ponořím. Dokonce se mi o něm zdá,“ svěřil se později v podcastu The Peterman Pod.
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Dnes přitom pětatřicetiletý Cherny stojí za technologií, která může práci programátorů od základů změnit. Úkoly, nad nimiž dříve trávili celé hodiny, totiž jeho nástroj zvládne během několika minut, píše CNN.
Z pokusu se stal miliardový byznys
Po téměř sedmi letech v Metě nastoupil Cherny v roce 2024 do společnosti Anthropic. První týdny zkoušel, co všechno její umělá inteligence Claude dokáže. Po několika měsících vytvořil nástroj, díky kterému mohla pracovat přímo s počítačem.
Jednou jí zadal jednoduchý úkol. Měla zjistit, jakou hudbu právě poslouchá. K jeho překvapení si Claude sám napsal potřebný program a odpověď našel, aniž by mu Cherny musel vysvětlovat, jak má postupovat.
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Z původního pokusu nakonec vznikl Claude Code, který Anthropic zpřístupnil veřejnosti v květnu 2025. Nástroj dokáže procházet soubory v počítači, spouštět příkazy nebo podle zadání vytvářet celé programy. Rychle si získal oblibu a už letos v únoru dosáhly jeho tržby v ročním přepočtu více než 2,5 miliardy dolarů (přibližně 52,5 miliardy korun).
Hotovo za deset dní
Claude Code si postupně oblíbili i lidé, kteří nemají s programováním žádné zkušenosti. Začali ho využívat kupříkladu k třídění dokumentů, práci se soubory nebo vyřizování běžných kancelářských úkolů.
Sám Cherny mu svěřuje řízení některých projektů i placení parkovacích pokut. Právě zájem o podobné využití přivedl Anthropic k vytvoření asistenta Claude Cowork, který je určený pro každodenní práci na počítači. Jeho vývoj podle společnosti zabral pouhých deset dní, přičemž programátorům pomáhal samotný Claude Code.
Za zmínku stojí příklad americké potravinové banky Mid-Ohio Food Collective. Její zaměstnanci už v roce 2017 přišli s nápadem na hru, v níž by si rodiny vybíraly zdravější jídla podobně jako lidé hledají partnery na seznamovací aplikaci Tinder. Kvůli jiným povinnostem se však projekt dlouho neposouval. Až nyní se ho podařilo vytvořit s pomocí právě Claude Code.
Vývojáři mají dělat jinou práci
Cherny se snaží být s uživateli svého nástroje v pravidelném kontaktu. Na sociální síti X odpovídá na jejich dotazy a sbírá připomínky. Podobně postupoval už v Metě, kde nové funkce ukazoval namátkou zaměstnancům firemní jídelny. Chtěl zjistit, zda je dokážou používat i bez předchozího vysvětlování.
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S rozvojem umělé inteligence však přibývají otázky, které se týkají samotných programátorů. Pokud zvládne aplikaci vytvořit i člověk bez technického vzdělání, kolik vývojářů budou firmy v budoucnu potřebovat? Cherny už v březnu předpovídal, že se jejich profese začne do konce letošního roku výrazně měnit.
„Možná jim budeme říkat tvůrci. Možná zůstaneme u označení softwaroví inženýři, jejich práce však bude mnohem širší než dnes,“ řekl CNN. Podle něj budou programátoři trávit méně času psaním kódu a více se věnovat návrhům nových produktů, spolupráci s designéry nebo zjišťování, co zákazníci skutečně potřebují.
Na druhé straně platí, že řada programátorů má z podobného vývoje obavy. Podle průzkumu webu Stack Overflow, do kterého se zapojilo 30 tisíc vývojářů, se šest z deseti snaží umělé inteligenci při práci vyhýbat. Někteří jejím výsledkům příliš nevěří, jiní upozorňují na rostoucí tlak ze strany zaměstnavatelů. Od programátorů se totiž očekává, že budou pracovat rychleji a současně držet krok s neustále přibývajícími technologiemi.
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Pro Anthropic je každopádně Claude Code jedním z hlavních důvodů, proč o společnost roste zájem investorů. Firma vstoupila na burzu a velká očekávání spojuje právě s dalším využitím umělé inteligence ve firmách. Její nástroje by se mohly více prosadit mimo jiné ve finančnictví, právních službách nebo marketingu, uzavírá CNN.