Patnáct minut běhu denně přinese globální ekonomice miliardy, tvrdí studie

S podrobnou studií přišla výzkumná společnosti RAND Europe ve spolupráci s britskou zdravotní a životní pojišťovnou Vitality. Vycházela ze statistik, že pouhá třetina světové dospělé populace je fyzicky aktivní podle doporučení Světové zdravotnická organizace (WHO), tedy absolvuje nejméně 150 minut běhu nebo rychlé chůze týdně.

Výzkumy ukazují, že právě v důsledku nedostatečné fyzické aktivity lidí a s tím spojenými zdravotními obtížemi, jako jsou vysoký krevní tlak nebo srdeční obtíže, každoročně zemře více než pět milionů lidí.

„Navzdory dokázaným pozitivním efektům cvičení se nedostatečná fyzická aktivita lidí za poslední desítky let stala nežádoucí normou,“ říká autor studie Christopher van Stolk. Podle něj existují jasné důkazy o tom, že je možné a dokonce žádoucí vytvořit zdravější a více prosperující společnost.

Studie společností RAND Europe a Vitality prokázala, že zvýšení fyzické aktivity je spojeno s mnoha ekonomickými výhodami. Podle ní by stačilo, kdyby zaměstnavatelé motivovali zaměstnance ve věku od 18 do 64 let, aby přidali ke svému každodennímu pohybu patnáct minut obyčejné chůze nebo joggingu navíc. Pak by se zvýšila jejich produktivita a žili by déle. To by vedlo k většímu ekonomickému růstu a meziročně by to zvýšilo světovou ekonomickou produkci o zhruba 100 miliard dolarů.

Pokud zástupci aktivní populace dosáhnou alespoň minima týdenní fyzické aktivity stanovené WHO, pak by se mohlo globální HDP zvýšit do roku 2050 o hodnotu mezi 314 až 446 miliardami dolarů.

Jen do roku 2025 by zvýšená fyzická aktivita zaměstnanců mohla navýšit světové HDP o částku mezi 138 až 338 miliardami dolarů. Kromě toho by se také ušetřily miliardy dolarů na celosvětových výdajích za zdravotní péči.

O tři roky delší život pro čtyřicátníky

Studie dále zjistila, že fyzicky neaktivní čtyřicátníci by mohli zvýšit svou střední délku života v průměru o 3,2 roku, kdyby začali denně provozovat alespoň 20 minut joggingu.



„Naše studie upozornila na významný vztah mezi nečinností a ztrátou produktivity a měla by inspirovat hlavně politiky a zaměstnavatele,“ upozornil Hans Pung, prezident společnosti RAND Europe.



Podle něj je důležité, aby se politici snažili změnit chování a postoj obyvatelstva. Zaměstnavatelé by měli na pracovišti poskytovat takové prostředí, které podporuje fyzickou aktivitu.

„Lepší zdravotní stav zaměstnanců vede ke snížení absencí, naopak fyzicky méně zdatní pracovníci nejsou schopni svoje úkoly plnit s dostatečným nasazením, a proto jejich produktivita není tak vysoká,“ dodal Pung.



Studie společností RAND Europe a Vitality vycházela částečně z údajů od 120 tisíc lidí ze sedmi různých zemí. Výsledky byly zasazeny do modelů, pomocí nichž se zjišťovaly potenciální ekonomické přínosy zvýšené fyzické aktivity po celém světě a ve třiadvaceti konkrétních zemích.