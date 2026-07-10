Ruské trable s benzinem: rafinerie pokrývají jen dvě třetiny spotřeby

Zdroje agentury Reuters uvedly, že denní produkce ropy v Rusku nyní zaostává za poptávkou o zhruba 40 tisíc až 45 tisíc tun. Dodaly, že poptávka v letní sezóně činí zhruba 115 tisíc až 120 tisíc tun denně. Rozdíl mezi poptávkou a produkcí se tak podle zdrojů zvýšil na zhruba 35 procent z červnových 25 procent.
Ruská vláda se snaží nedostatek pohonných hmot řešit mimo jiné zákazem vývozu benzinu, nafty a leteckého paliva. Rusko rovněž zvyšuje dovoz pohonných hmot ze zahraničí, dodávky benzinu a nafty ze sousedního Běloruska tak v červnu dosáhly rekordní úrovně. Zdroje z odvětví navíc minulý týden uvedly, že Rusko začalo po moři dovážet benzin z Indie.
Ruský vicepremiér Alexandr Novak na středeční poradě vlády s účastí prezidenta Vladimira Putina uvedl, že situace na trhu s pohonnými hmotami zůstává složitá. „Je zřejmé, že současná situace na čerpacích stanicích vyvolává u veřejnosti obavy,“ dodal.
|
Rusko nepodceňujme. Ukrajinci připouštějí plichtu, Putin hodlá přitvrdit
V řadě částí Ruska se nyní u čerpacích stanic tvoří dlouhé fronty. Podle zdrojů z odvětví by se situace na trhu s pohonnými hmotami mohla díky zvýšeném dovozu a obnovování provozu rafinerií zlepšit ve druhé polovině července, ale pouze za předpokladu, že nedojde k dalším útokům na rafinerie.
Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války.
Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit Putinovu vládu jednat o ukončení války. Zastavení bojů Putin podmiňuje tím, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas včetně území, která ruská armáda nedokázala od roku 2022 obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje zastavit boje na linii fronty.