Prodeje nikotinových sáčků táhnou mladí, zjistil výzkum. V oblibě je má generace Z

Jan Dvořák
  20:00
Procento lidí ve věku 16 a více let, kteří používají nikotinové sáčky v Anglii, Skotsku a Walesu, vzrostlo z 0,1 procenta v roce 2020 na 1 procento v roce 2025. To odpovídá přibližně 522 000 lidem, zjistil výzkum. Nejvýraznější nárůst spotřeby vědci zaznamenali u mladých lidí, jak vyplývá z údajů zveřejněných v lékařském časopise Lancet Public Health.

Nikotinové sáčky pro orální použití značky Zyn jako alternativa ke kouření cigaret (13. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ve Velké Británii momentálně používá nikotinové sáčky více než 500 000 lidí, přičemž významný nárůst jejich používání se spojuje se zástupci generace Z, píše britský web The Guardian.

Odborníci tvrdí, že dramatický nárůst používání nikotinových sáčků pravděpodobně souvisí s agresivním marketingem a reklamou na sociálních médiích, billboardech a v dopravních uzlech ve Velké Británii.

Nikotinové sáčky si na internetu koupí i děti. Většina e-shopů věk neověřuje

Vědci zkoumali data ze studie Smoking Toolkit, která zahrnovala údaje o téměř 130 000 respondentů ve věku 16 let a starších. Prevalence užívání nikotinových sáčků v posledních letech podle výsledků výrazně vzrostla, zejména mezi příslušníky generace Z. V roce 2022 tyto produkty užívalo 0,7 procenta lidí ve věku 16 až 24 let. V roce 2025 tento podíl vzrostl na 4 procenta.

Mezi staršími žádná změna

Podle výzkumu financovaného organizací Cancer Research UK v tomto období nedošlo k žádné významné změně u lidí ve věku 35 let a starších. Vědci uvedli, že užívání bylo vyšší u mužů, zejména ve věku 16 až 24 let, a u lidí, kteří kouřili nebo používali elektronické cigarety. Více než dvě třetiny uživatelů nikotinových sáčků užívaly také jiné nikotinové produkty. Nicméně 16 procent uživatelů nikdy pravidelně nekouřilo.

Vědci také zjistili, že rostoucí podíl kuřáků používal při svém posledním pokusu o odvykání tabákové sáčky – z 2,6 procenta v roce 2020 jich přibylo na 6,5 procenta v roce 2025.

„Používání nikotinových sáčků ve Velké Británii vzrostlo, a to především díky prudkému nárůstu mezi mladými lidmi, zejména mladými muži,“ uvedli vědci časopise Lancet Public Health.

Milovníků nikotinu neubývá. Světová zdravotnická organizace hledá, kde je problém

Většina uživatelů také kouřila nebo vapovala a rostoucí podíl kuřáků používal sáčky ve snaze přestat kouřit. Tato zjištění podtrhují význam zavedení zákonů o věkové hranici pro prodej nikotinových sáčků a provádění výzkumu jejich účinnosti při odvykání kouření.

„Nárůst používání nikotinových sáčků způsobili téměř výlučně mladí, zejména muži, zatímco používání mezi dospělými nad 35 let zůstalo stabilní a nízké,“ uvedl hlavní autor studie, Dr. Harry Tattan-Birch z Institutu epidemiologie a zdravotní péče University College London.

„To může být částečně způsobeno agresivní reklamou zaměřenou na tuto skupinu na sociálních médiích, billboardech, v barech a na nádražích a prostřednictvím sponzorování motoristických sportů a hudebních festivalů.

Dosažitelné i dětem

Nikotinové sáčky představují podle vědců podstatně menší riziko pro zdraví než cigarety a jsou pravděpodobně méně škodlivá než elektronické cigarety. Nejsou však neškodné a v současné době je lze prodávat dětem bez omezení marketingu a bez omezení obsahu nikotinu.

Zjištění podle Tattana-Birche podtrhují naléhavost návrhu zákona o tabáku a elektronických cigaretách, který by zakázal prodej těchto výrobků osobám mladším 18 let, omezil reklamu a dal pravomoc regulovat příchutě, balení a obsah nikotinu. „Pro omezení užívání mezi teenagery jsou důležité přiměřené opatření,“ dodal hlavní autor studie.

Caroline Cerny, zástupkyně výkonného ředitele organizace Ash, uvedla, že rostoucí používání nikotinových sáčků je způsobeno intenzivní a bezohlednou reklamou těchto produktů. „V uplynulém roce byly tyto reklamy k vidění na autobusech, vlacích a v sociálních médiích a rozdávaly se na akcích oblíbených mezi mladými lidmi, jako jsou hudební festivaly a nákupní centra,“ uvedla.

„I když jsou pravděpodobně méně škodlivé než cigarety, neměly by je používat děti ani lidé, kteří dosud nekouří, kvůli návykové povaze nikotinu,“ uzavřela podle britského deníku.

