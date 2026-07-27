Firma založená v roce 2012 v Číně a v současnosti sídlící v Singapuru vybudovala své impérium na extrémně levném oblečení, široké nabídce a dravém marketingu. Nyní ale čelí globálním překážkám. Výsledky hospodaření zveřejnila v rámci příprav vstupu na burzu v Hongkongu, napsal portál BBC.
Zatímco ve stejném období předchozího roku se Shein těšil čistému zisku 395 milionů dolarů, letos se hospodaření přehouplo do 99milionové ztráty. Podepsala se na tom především politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spojené státy se na celkových tržbách společnosti podílejí z 22,5 procenta. V prvním kvartálu zde ovšem tržby klesly o 14,3 procenta na 2,04 miliardy dolarů. Důvodem je rozhodnutí Bílého domu, kterým USA ukončily globální výjimku z cel pro levné zásilky.
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Opatření vstoupilo v platnost 29. srpna 2025 a zasáhlo zásilky z celého světa (dříve se zaměřovalo jen na zboží z Číny a Hongkongu). Zrušena tak byla tzv. výjimka de minimis, která umožňovala dovoz zboží v hodnotě do 800 dolarů bez placení cel. Toho masivně využívali právě američtí zákazníci platforem jako Shein nebo Temu. Bílý dům krok odůvodnil tím, že systém byl zneužíván k obcházení celních pravidel a k pašování nelegálních látek do USA, včetně syntetických opioidů.
Přituhuje i v Evropě
Společnost Shein uvedla, že v reakci na zvýšená cla a daně zvažuje řadu možností, včetně zvýšení cen na americkém trhu, aby rostoucí náklady částečně kompenzoval. Firma dále varovala, že válka v Íránu negativně ovlivnila poptávku, zvýšila náklady a způsobila zpoždění dodávek na některých trzích.
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Údaje za první fiskální čtvrtletí částečně odrážejí i čistě účetní ztrátu ve výši 328 milionů dolarů. Ta vznikla kvůli změně účetního zacházení se speciálními investorskými akciemi. Ty je možné později převést na kmenové akcie a jejich hodnota se před samotným uvedením na burzu může měnit.
Situace pro Shein se komplikuje i na evropském trhu, který tvoří zhruba třetinu celkových tržeb Sheinu. Evropská unie tento měsíc zavedla plošný poplatek tři eura na levné zásilky z internetových obchodů dovážené ze zemí mimo EU. Brusel si od opatření slibuje omezení nekalé konkurence, kterou podle něj představuje právě příliv levného zboží z Číny.
Z hospodářské zprávy vyplývají i data za širší časové období. Ve fiskálním roce do konce března 2026 dosáhl Shein na 281 milionů aktivních zákazníků (meziroční nárůst o 16 procent), kteří dohromady zadali přes jednu miliardu objednávek. Tržby za loňský rok stouply o 8 procent na 41,85 miliardy dolarů. Růst však zpomalil, v roce 2024 totiž tržby rostly o 20,7 procenta. Čistý zisk za loňský rok klesl o 38,7 procenta na 2,06 miliardy dolarů.
Zelená pro burzu
Navzdory komplikacím směřuje Shein na burzu. Po dřívějších neúspěšných pokusech o uvedení akcií v New Yorku a Londýně dala Čínská komise pro regulaci cenných papírů (CSRC) počátkem července firmě souhlas k prodeji akcií v Hongkongu.
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Nabídka by se měla uskutečnit v nadcházejících měsících. Shein zatím nezveřejnil, kolik akcií plánuje nabídnout ani jejich předběžnou cenu, očekávaný výnos či přesný harmonogram. Agentura Reuters nicméně tento měsíc s odvoláním na své zdroje uvedla, že tržní hodnota firmy by se při vstupu na burzu mohla pohybovat v rozmezí 40 až 50 miliard dolarů.