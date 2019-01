Konec prodeje falešných lajků. Je nelegální, rozhodl soud v USA

Soud v americkém New Yorku ve středu označil za nelegální prodej falešných tzv. followerů a lajků na sociálních sítích. Je to poprvé, co se problematikou v tomto smyslu někdo zabýval. Na internetu přitom tyto služby nabízí desítky firem a mezi jejich zákazníky údajně patří i celebrity a velké firmy.