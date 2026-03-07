Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

Jan Dvořák
Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k mání za 30 milionů švédských korun, v přepočtu tedy asi 67 milionů Kč. V této oblasti je to podle makléře zdaleka nejdražší nemovitost na trhu.

Dům o trojúhelníkovém půdorysu se nachází v lyžařském středisku Åre, které patří k nejoblíbenějším destinacím ve Skandinávii. Stavba vyrostla v roce 2014 přímo pro tohoto švédského fotbalistu.

Podle společnosti Sweden Sotheby’s International Realty, která začala s prodejem nemovitosti v polovině února, prodal Ibrahimović rezidenci v roce 2021. Portál Mansion Global nezveřejnil cenu, ani kdo je jejím současným majitelem.

Úchvatné výhledy

Obytné prostory domu jsou rozloženy do tří podlaží. Hlavní obytná místnost v patře je světlý a vzdušný prostor s klenutými stropy, velkým oknem s výhledem na hory a kruhovým krbem s břidlicovou základnou a integrovanými stropními reproduktory.

Na druhém konci místnosti se nachází elegantně navržená kuchyně s bílými skříňkami a prémiovými spotřebiči. „Výhled z oken na horu Åreskutan a vesnici Åre je opravdu úchvatný,“ popisuje nabízenou nemovitost realitní makléř Joachim Söderberg.

Pyšný Zlatan Ibrahimovic. Také mladší syn Vincent podepsal smlouvu v AC Milán

Na tomto patře se také nachází prostorný pokoj pro hosty se třemi samostatnými lůžky a přístupem na balkon, který opět nabízí výjimečný výhled do krajiny. Sousedí s ním koupelna s bílými mozaikovými dlaždicemi, sprchovým koutem, WC a umyvadlem.

Přízemí nabízí soukromou a klidnou část určenou ke spánku. Nachází se zde ložnice obložená dřevem a prostorná místnost s domácím kinem.

Obě patra spojuje točité schodiště. Hlavní obytný prostor v přízemí má přístup do garáže vybavené vším pro vášnivé lyžaře: ohřívači bot, úložným prostorem a několika skříněmi. V přízemí se také nachází kino, sauna a sprcha.

V lyžařském ráji

Dům ležící v slepé ulici poblíž vrcholu hory Förberget je podle Söderberga momentálně jedním z nejdražších v okolí. Má přímý přístup na nedaleké sjezdovky. „V blízkosti se také nacházejí trasy pro sněžné skútry, běžkařské tratě a turistické a cyklistické stezky,“ říká makléř.

Nemovitost je momentálně součástí společného sdružení vlastníků nemovitostí, místo má samozřejmě vodovod i kanalizaci, funguje zde i služba odklízení sněhu, nakládání s odpady anebo posyp pískem.

Legendární Zlatan dává sbohem. Ibrahimovic v jedenačtyřiceti ukončil kariéru

Obec Åre Björnen nabízí vynikající sjezdovky a přímý přístup k celému lyžařskému areálu Åre, který se nachází hned za rohem a je dostupný pomocí lanovky Sadelexpressen nebo Getvalsliften.

Pod nemovitostí se nacházejí kilometry turistických stezek, nejlepších švédských cyklistických stezek pro cross-country, lezecký park i možnosti rybaření v jezeře Fröåtjärnen, které je vyhlášené svým vynikajícími arktickými pstruhy.

Fotbalový rekordman

Legendární švédský fotbalista Zlatan Ibrahimović ukončil kariéru v roce 2023 v jedenačtyřiceti letech. Jeho posledním působištěm byl italský AC Milán.

Během své 24leté kariéry hrál za nejznámější fotbalové kluby na světě včetně Barcelony, Interu Milán, Paris Saint-Germain anebo Manchesteru United. Vstřelil více než 500 gólů, a tak se zařadil mezi pouhých 26 hráčů, kterým se to kdy podařilo.

Oblékal také dresy švédského mateřského Malmö, kde v roce 1999 započal profesionální dráhu, na sklonku kariéry hrál také v Los Angeles Galaxy. Ve švédské fotbalové reprezentaci odehrál 121 zápasů a s 62 brankami je národním rekordmanem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

zlatan chata hory na prodej švédsko reality
zlatan chata hory na prodej švédsko reality
zlatan chata hory na prodej švédsko reality
zlatan chata hory na prodej švédsko reality
20 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

7. března 2026

Rychlotratě za polovic. Správa železnic představila osekanou síť

Premium
ilustrační snímek

Železniční vizionáři se nevzdávají projektu na vybudování vysokorychlostních tratí v Česku. A to navzdory rezervovanějšímu postoji nového kabinetu i po řadě indicií, že českou železnici čeká v...

7. března 2026

Vždycky jsem chtěl být v pozadí. Cesta vietnamského prodavače do čela Wolt Marketu

Od začátku za rozvojem Wolt Marketu v Česku stojí Viet Anh (Nuget) Nguyen. (2....

Vždy raději stál v pozadí a soustředil se na to, aby vše fungovalo. Teď ale Viet Anh Nguyen se svým týmem stojí za novou vizuální proměnou Wolt Marketu. „Rebranding je něco, za co se po dlouhé době...

6. března 2026

Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a...

Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, dnes...

6. března 2026  19:11

Jak vrátit 166 miliard dolarů z vybraných cel. Soud to řeší za zavřenými dveřmi

soud soudce USA porota verdikt

Americký soudce Richard Eaton v pátek jednal s vládními právníky o postupu při vracení peněz vybraných z cel a záloh, která soud v únoru označil za protiústavní. Setkání se konalo za zavřenými dveřmi...

6. března 2026  18:49

Peking tlačí na Teherán. Chce odblokovat Hormuzský průliv pro své tankery

Tanker Kairos proplouvá Bosporem v Istanbulu v Turecku. (29. září 2025)

Konflikt USA a Izraele s Íránem žene cenu ropy vzhůru. Již šest dní trvající válka ochromila i provoz v Hormuzském průlivu, kterým za normální situace proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a...

6. března 2026

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

6. března 2026  16:13

Nechtějí nám let proplatit. Zoufalí cestující řeší odmítavý přístup pojišťoven

Cestující v rozhovoru s personálem na letišti Ngurah Rai na Bali (1. března...

Cestující, kteří se kvůli tisícům zrušených letů snaží dostat domů, čelí další tvrdé realitě – jejich cestovní pojištění často nepokryje náhradní lety ani prodloužené pobyty v hotelech. Uživatelé teď...

6. března 2026  16:08

Vyprodáno, hlásí IKEA. Tržby jí zvedla nešťastná japonská opička

V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stalo...

Videa z japonské zoo dojala internet a rozhýbala prodeje společnosti IKEA. Plyšový orangutan Djungelskog se během pár dnů vyprodal v několika zemích a na aukčních portálech se objevuje za násobky...

6. března 2026  13:36

Marže čerpadlářů míří pod drobnohled. Stát opět požaduje denní reporting cen

Fronty na čerpací stanici v Tisé na Ústecku (1. března 2026)

Ministerstvo financí reaguje na dynamický růst cen nafty a benzinu na většině tuzemských čerpacích stanic, který je zčásti důsledkem války na Blízkém východě, a přistupuje ke kontrole jejich cen a...

6. března 2026  11:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poprvé přes padesát tisíc. Průměrná mzda vyšplhala na 52 283 korun

Aktualizujeme
Ilustrační snímek

Češi dostali před Vánocemi přidáno. Na konci roku 2025 překonala výše průměrné mzdy v Česku poprvé padesátitisícovou hranici, podle statistiků zakotvila přesně na 52 283 korunách. Po očištění od...

6. března 2026  9:24,  aktualizováno  10:53

Konec vegetariánského steaku. Státy EU a Evropský parlament se dohodli na změně

Rostlinné plátky slaniny (11. ledna 2020)

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se dohodli na návrhu, který, pokud bude schválen, povede k zákazu názvů jako vegetariánský steak. Oznámilo to kyperské předsednictví...

6. března 2026  10:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.