Dům o trojúhelníkovém půdorysu se nachází v lyžařském středisku Åre, které patří k nejoblíbenějším destinacím ve Skandinávii. Stavba vyrostla v roce 2014 přímo pro tohoto švédského fotbalistu.
Podle společnosti Sweden Sotheby’s International Realty, která začala s prodejem nemovitosti v polovině února, prodal Ibrahimović rezidenci v roce 2021. Portál Mansion Global nezveřejnil cenu, ani kdo je jejím současným majitelem.
Úchvatné výhledy
Obytné prostory domu jsou rozloženy do tří podlaží. Hlavní obytná místnost v patře je světlý a vzdušný prostor s klenutými stropy, velkým oknem s výhledem na hory a kruhovým krbem s břidlicovou základnou a integrovanými stropními reproduktory.
Na druhém konci místnosti se nachází elegantně navržená kuchyně s bílými skříňkami a prémiovými spotřebiči. „Výhled z oken na horu Åreskutan a vesnici Åre je opravdu úchvatný,“ popisuje nabízenou nemovitost realitní makléř Joachim Söderberg.
Pyšný Zlatan Ibrahimovic. Také mladší syn Vincent podepsal smlouvu v AC Milán
Na tomto patře se také nachází prostorný pokoj pro hosty se třemi samostatnými lůžky a přístupem na balkon, který opět nabízí výjimečný výhled do krajiny. Sousedí s ním koupelna s bílými mozaikovými dlaždicemi, sprchovým koutem, WC a umyvadlem.
Přízemí nabízí soukromou a klidnou část určenou ke spánku. Nachází se zde ložnice obložená dřevem a prostorná místnost s domácím kinem.
Obě patra spojuje točité schodiště. Hlavní obytný prostor v přízemí má přístup do garáže vybavené vším pro vášnivé lyžaře: ohřívači bot, úložným prostorem a několika skříněmi. V přízemí se také nachází kino, sauna a sprcha.
V lyžařském ráji
Dům ležící v slepé ulici poblíž vrcholu hory Förberget je podle Söderberga momentálně jedním z nejdražších v okolí. Má přímý přístup na nedaleké sjezdovky. „V blízkosti se také nacházejí trasy pro sněžné skútry, běžkařské tratě a turistické a cyklistické stezky,“ říká makléř.
Nemovitost je momentálně součástí společného sdružení vlastníků nemovitostí, místo má samozřejmě vodovod i kanalizaci, funguje zde i služba odklízení sněhu, nakládání s odpady anebo posyp pískem.
Legendární Zlatan dává sbohem. Ibrahimovic v jedenačtyřiceti ukončil kariéru
Obec Åre Björnen nabízí vynikající sjezdovky a přímý přístup k celému lyžařskému areálu Åre, který se nachází hned za rohem a je dostupný pomocí lanovky Sadelexpressen nebo Getvalsliften.
Pod nemovitostí se nacházejí kilometry turistických stezek, nejlepších švédských cyklistických stezek pro cross-country, lezecký park i možnosti rybaření v jezeře Fröåtjärnen, které je vyhlášené svým vynikajícími arktickými pstruhy.
Fotbalový rekordman
Legendární švédský fotbalista Zlatan Ibrahimović ukončil kariéru v roce 2023 v jedenačtyřiceti letech. Jeho posledním působištěm byl italský AC Milán.
Během své 24leté kariéry hrál za nejznámější fotbalové kluby na světě včetně Barcelony, Interu Milán, Paris Saint-Germain anebo Manchesteru United. Vstřelil více než 500 gólů, a tak se zařadil mezi pouhých 26 hráčů, kterým se to kdy podařilo.
Oblékal také dresy švédského mateřského Malmö, kde v roce 1999 započal profesionální dráhu, na sklonku kariéry hrál také v Los Angeles Galaxy. Ve švédské fotbalové reprezentaci odehrál 121 zápasů a s 62 brankami je národním rekordmanem.
