Od ukončení katastrofální politiky jednoho dítěte před deseti lety se čínské úřady stále zoufaleji snaží zvýšit porodnost v zemi. Nejprve povolily rodinám mít dvě děti, poté tři. Povzbuzovaly lidi k sňatkům a ztížily rozvody. Nabídly také daňové pobídky k narození dětí a finanční podporu na jejich výchovu.
Když tyto snahy selhaly, úřady přistoupily k přísnějším opatřením, jako je zdanění kondomů nebo ztížení přístupu k potratům a vasektomiím. Úředníci zodpovědní za plánování rodiny, kteří kdysi měli na starosti naopak udržování nízké porodnosti, nyní každý měsíc obtěžují ženy v plodném věku telefonáty s dotazem, proč ještě nejsou těhotné, píše portál The Washington Post.
Existenční otázka
Naprosté fiasko Pekingu ve zvyšování porodnosti tento měsíc podtrhly i oficiální údaje. Ukázaly, že v loňském roce se v Číně narodilo pouze 7,9 milionu dětí, což je o 17 procent méně než v roce 2024. Je to nejnižší úroveň porodnosti od založení Čínské lidové republiky Mao Ce-tungem v roce 1949.
Tato otázka se může pro Peking stát existenční, protože rostoucí ekonomika s velkou pracovní silou je pro Čínu klíčová. Probíhající demografický propad směřuje k výraznému snížení počtu obyvatel v produktivním věku v Číně. Celková populace naopak stárne, což zatěžuje systémy zdravotní péče a důchodového zabezpečení.
Odborníci se nyní obávají, že čínské úřady budou mít tendenci vrátit se ke svým dřívějším zvykům a využít státní aparát k tomu, aby demografické trendy podřídily své vůli.
Tlak se zvyšuje
Čínská byrokracie má nyní spoustu práce s plánováním populace. „V současné době úřady pracují tak, aby sloužily novým proporodním cílům státu,“ říká Carl Minzner, vedoucí pracovník pro čínská studia v Radě pro zahraniční vztahy.
Stranické orgány podle něj vedou Čínu zpět k dřívější patriarchálnější éře. „Zejména mě znepokojuje, co by se mohlo stát, pokud by se čínské orgány rozhodly upřednostnit demografickou budoucnost Číny jako politickou nutnost,“ dodal Minzner.
Program jednoho dítěte poprvé zavedený v roce 1979 v době, kdy se počet obyvatel Číny blížil jedné miliardě, vedl k celé generaci jedináčků.
Minzner uvedl, že čínské úřady by nyní mohly stanovit jasné cíle v oblasti porodnosti a začlenit je do systémů hodnocení výkonnosti místních úředníků. Podle něj už existují určité náznaky, že úřady tuto možnost zvažují. Objevily se dokonce zprávy o pokusech komunistické strany vázat kariéru kádrů na velikost jejich rodin.
Stroje na výrobu dětí
Porodnost v Číně se v současné době pohybuje kolem jednoho dítěte na ženu v plodném věku, což je hluboko pod mírou reprodukce potřebnou k udržení stabilní populace, která činí přibližně dvě děti.
Čínská populace klesá již čtvrtým rokem v řadě a tempo poklesu se zhoršuje: oficiální statistiky ukazují, že v loňském roce došlo k čistému úbytku 3,4 milionu lidí, čímž se počet obyvatel snížil na 1,4 miliardy.
Většina demografů předpovídá, že do roku 2100 klesne počet obyvatel na přibližně 500 až 600 milionů, ale demograf I Fu-sien, který studuje demografii Číny na Univerzitě Wisconsin v Madisonu, se domnívá, že by mohl klesnout až na 330 milionů.
Realita žen v dnešní Číně je navíc daleko od ideálů rovnosti, které stanovil Mao. Místo toho jsou ženy stále více vnímány jako stroje na výrobu dětí, říkají aktivisté a vědci. „Uvolnění politiky jednoho dítěte nepřineslo oživení porodnosti,“ řekl Jun Žou, demograf z Michiganské univerzity, který se specializuje na populační politiku Číny. Výsledkem bylo podle něj pouze zesílení diskriminace žen na trhu práce.
Místo aby tato politika povzbuzovala ženy k rození dětí, ztěžuje jim získání a udržení zaměstnání, protože se zaměstnavatelé obávají, že by mohly odejít z práce, aby založily rodinu.
„Pro komunistickou stranu je manželství velmi důležité jako záruka sociální stability,“ uvedla Leta Hong Fincherová, novinářka a spisovatelka, která je autorkou několika studií o potlačování feminismu v Číně. V zemi, kde se drtivá většina dětí rodí v manželských svazcích, jde také ruku v ruce s plodností.
Fincherová však uvedla, že v posledních letech také prudce ubylo svateb, podle nejnovějších údajů z roku 2024 bylo zaregistrováno rekordně nízkých 6 milionů sňatků. To je méně než polovina počtu z roku 2013, uzavírá americké portál.