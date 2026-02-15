Proč ještě nejste těhotná? Snahy Číny o zvýšení porodnosti selhávají

Jan Dvořák
  15:00
Porodnost v Číně klesla na rekordní minimum. Stav vyvolává obavy o demografickou budoucnost země, vyloučena nejsou ani represivnější opatření. Vývoj porodnosti se může pro Peking stát existenčním problémem, rostoucí ekonomika s velkou pracovní silou je totiž pro zemi klíčová.

Čínský billboard podporující politiku jednoho dítěte (3. července 2012) | foto: Profimedia.cz

Od ukončení katastrofální politiky jednoho dítěte před deseti lety se čínské úřady stále zoufaleji snaží zvýšit porodnost v zemi. Nejprve povolily rodinám mít dvě děti, poté tři. Povzbuzovaly lidi k sňatkům a ztížily rozvody. Nabídly také daňové pobídky k narození dětí a finanční podporu na jejich výchovu.

Když tyto snahy selhaly, úřady přistoupily k přísnějším opatřením, jako je zdanění kondomů nebo ztížení přístupu k potratům a vasektomiím. Úředníci zodpovědní za plánování rodiny, kteří kdysi měli na starosti naopak udržování nízké porodnosti, nyní každý měsíc obtěžují ženy v plodném věku telefonáty s dotazem, proč ještě nejsou těhotné, píše portál The Washington Post.

Existenční otázka

Naprosté fiasko Pekingu ve zvyšování porodnosti tento měsíc podtrhly i oficiální údaje. Ukázaly, že v loňském roce se v Číně narodilo pouze 7,9 milionu dětí, což je o 17 procent méně než v roce 2024. Je to nejnižší úroveň porodnosti od založení Čínské lidové republiky Mao Ce-tungem v roce 1949.

Čínu trápí nízká porodnost. Politiku jednoho dítěte nahradila léčba neplodnosti

Tato otázka se může pro Peking stát existenční, protože rostoucí ekonomika s velkou pracovní silou je pro Čínu klíčová. Probíhající demografický propad směřuje k výraznému snížení počtu obyvatel v produktivním věku v Číně. Celková populace naopak stárne, což zatěžuje systémy zdravotní péče a důchodového zabezpečení.

Odborníci se nyní obávají, že čínské úřady budou mít tendenci vrátit se ke svým dřívějším zvykům a využít státní aparát k tomu, aby demografické trendy podřídily své vůli.

Tlak se zvyšuje

Čínská byrokracie má nyní spoustu práce s plánováním populace. „V současné době úřady pracují tak, aby sloužily novým proporodním cílům státu,“ říká Carl Minzner, vedoucí pracovník pro čínská studia v Radě pro zahraniční vztahy.

Stranické orgány podle něj vedou Čínu zpět k dřívější patriarchálnější éře. „Zejména mě znepokojuje, co by se mohlo stát, pokud by se čínské orgány rozhodly upřednostnit demografickou budoucnost Číny jako politickou nutnost,“ dodal Minzner.

Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost

Program jednoho dítěte poprvé zavedený v roce 1979 v době, kdy se počet obyvatel Číny blížil jedné miliardě, vedl k celé generaci jedináčků.

Minzner uvedl, že čínské úřady by nyní mohly stanovit jasné cíle v oblasti porodnosti a začlenit je do systémů hodnocení výkonnosti místních úředníků. Podle něj už existují určité náznaky, že úřady tuto možnost zvažují. Objevily se dokonce zprávy o pokusech komunistické strany vázat kariéru kádrů na velikost jejich rodin.

Stroje na výrobu dětí

Porodnost v Číně se v současné době pohybuje kolem jednoho dítěte na ženu v plodném věku, což je hluboko pod mírou reprodukce potřebnou k udržení stabilní populace, která činí přibližně dvě děti.

Čínská populace klesá již čtvrtým rokem v řadě a tempo poklesu se zhoršuje: oficiální statistiky ukazují, že v loňském roce došlo k čistému úbytku 3,4 milionu lidí, čímž se počet obyvatel snížil na 1,4 miliardy.

Číňanka si nemůže zmrazit svá vajíčka, rozhodl soud. Musí se nejprve vdát

Většina demografů předpovídá, že do roku 2100 klesne počet obyvatel na přibližně 500 až 600 milionů, ale demograf I Fu-sien, který studuje demografii Číny na Univerzitě Wisconsin v Madisonu, se domnívá, že by mohl klesnout až na 330 milionů.

Realita žen v dnešní Číně je navíc daleko od ideálů rovnosti, které stanovil Mao. Místo toho jsou ženy stále více vnímány jako stroje na výrobu dětí, říkají aktivisté a vědci. „Uvolnění politiky jednoho dítěte nepřineslo oživení porodnosti,“ řekl Jun Žou, demograf z Michiganské univerzity, který se specializuje na populační politiku Číny. Výsledkem bylo podle něj pouze zesílení diskriminace žen na trhu práce.

Místo aby tato politika povzbuzovala ženy k rození dětí, ztěžuje jim získání a udržení zaměstnání, protože se zaměstnavatelé obávají, že by mohly odejít z práce, aby založily rodinu.

Číňané šetří na všem, jen ne na kondomech. Durex jim postaví novou továrnu

„Pro komunistickou stranu je manželství velmi důležité jako záruka sociální stability,“ uvedla Leta Hong Fincherová, novinářka a spisovatelka, která je autorkou několika studií o potlačování feminismu v Číně. V zemi, kde se drtivá většina dětí rodí v manželských svazcích, jde také ruku v ruce s plodností.

Fincherová však uvedla, že v posledních letech také prudce ubylo svateb, podle nejnovějších údajů z roku 2024 bylo zaregistrováno rekordně nízkých 6 milionů sňatků. To je méně než polovina počtu z roku 2013, uzavírá americké portál.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Proč ještě nejste těhotná? Snahy Číny o zvýšení porodnosti selhávají

Čínský billboard podporující politiku jednoho dítěte (3. července 2012)

Porodnost v Číně klesla na rekordní minimum. Stav vyvolává obavy o demografickou budoucnost země, vyloučena nejsou ani represivnější opatření. Vývoj porodnosti se může pro Peking stát existenčním...

15. února 2026

Rusko postrádá miliony pracovníků. Místo Střední Asie spoléhá na dělníky z Indie

Dělníci z Indie v textilní továrně v ruském městě Balašicha. (20. ledna 2026)

Rusko akutně postrádá nejméně 2,3 milionu pracovníků a válečná ekonomika tak bez migrantů skřípe. Zatímco dřívější proud pracovní síly ze Střední Asie slábne, Moskva zvyšuje kvóty pro vízové dělníky...

15. února 2026

Washingtonská inspirace Kalifornií. Letitý daňový model státu může padnout

Budova Kapitolu v hlavním městě státu Washington Olympii. (13. července 2019)

V americkém státě Washington se po dlouhých letech blíží zavedení daně z příjmu pro nejbohatší. Jednotlivci a manželské páry s ročním příjmem převyšujícím hranici 1 milionu amerických dolarů (asi 21...

15. února 2026

Nealkoholická vína dobývají svět, tradiční vinaři ale stále hledají cestu i chuť

ilustrační snímek

Ještě nedávno budila posměch, dnes přitahují investice i nové zákazníky. Nealkoholická vína se z okrajové kuriozity mění v rychle rostoucí segment nápojového trhu. Změna životního stylu a klesající...

15. února 2026  10:20

„Malajsijský Banksy“ žaluje aerolinky. Jeho dílo opakovaně využívají nelegálně

Nástěnná malba od litevského umělce Ernesta Zacharevice ve městě George Town v...

Streetartový umělec Ernest Zacharevic podal žalobu proti společnosti AirAsia a její mateřské firmě Capital A Berhad za neoprávněné použití jeho slavného díla. Litevský rodák tvrdí, že jeho umění...

15. února 2026

Děti nevědí, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Premium
Lucie Ellingerová

Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová...

15. února 2026

Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení

ilustrační snímek

Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá,...

15. února 2026

AI mění způsob práce. Nejvíc pomáhá s texty a rutinními úkoly, vyplývá z analýzy

ilustrační snímek

Umělá inteligence je v Česku již pevnou součástí každodenní práce. Uživatelé ji nejčastěji zapojují do psaní textů, plánování a vyhledávání informací, zatímco kreativní experimenty zůstávají spíše na...

14. února 2026

Olympijská vesnice se promění na koleje pro studenty. Snad na bydlení budou mít

Olympijská vesnice je schopna ubytovat během zimních olympijských her přibližně...

Nová olympijská vesnice pro sportovce v Miláně byla navržena tak, aby po skončení her pomohla vyřešit konkrétní potřebu: nedostatek studentského bydlení ve městě. Projekt představuje významný krok...

14. února 2026

Rio není jen socha Krista. Turistický rozmach zažívají tamní chudinské čtvrtě

Přibývá i míst pro focení (2. února 2025).

Čím dál více turistů si během cest nevystačí jen s běžnými zážitky. Patrné to je v Brazílii a hlavním městě Riu de Janeiru, kde roste poptávka po prohlídkách v místních favelách – rázovitých...

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ženy stále vydělávají méně než muži. Změnit to má připravovaný zákon

ilustrační snímek

Rozdíl v odměňování žen a mužů na stejné pozici při stejné délce praxe i vzdělání činí v českých firmách 6,5 procenta. Zjistil to audit poradenské společnosti EY, který provedla ve spolupráci s...

14. února 2026

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.