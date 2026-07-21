Vízum pro osoby s vlastním financováním má zahraničním cestovatelům poskytnout větší flexibilitu při rekreačních, služebních i rodinných návštěvách.
Problém nejen pro studenty? Dubaj zavádí víza, mezi podmínky patří zůstatek na účtu
„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu
Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...
Vlakotramvaj od AŽD se ukázala ve zkušebním provozu. Poprvé svezla lidi
Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...
Chystané změny v penzích zatíží dnešní malé děti, jde o stovky miliard, líčí ekonomové
Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší a krátkodobě to pro státní rozpočet nebude...
Na šampionátu došly dresy Nike. Značka promarnila svou šanci, tvrdí odborníci
Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...
Trumpova globální cla mají dohru. USA na nich vrátily přes 80 miliard dolarů
Spojené státy vrátily na clech od začátku rozpočtového roku v říjnu 81 miliard dolarů (1,7 bilionu korun). Převážná část vratek je podle představitele ministerstva financí výsledkem únorového...
Problém nejen pro studenty? Dubaj zavádí víza, mezi podmínky patří zůstatek na účtu
Dubaj zavádí pětileté turistické vízum s možností opakovaného vstupu pro cestující všech národností, které návštěvníkům umožňuje opakované cesty do Spojených arabských emirátů bez nutnosti sponzora...
Nový šéf letiště Lašák nastoupí už od srpna, odbory jsou v pohotovosti
Radomír Lašák se stane předsedou představenstva Letiště Praha od počátku srpna, oznámilo ministerstvo financí. To chce urychlením personální změny zklidnit situaci na letišti. Původně měl Lašák...
S okamžitou platností. Húsíové oznámili blokádu Saúdské Arábie, ropa může opět zdražit
Jemenské hnutí Húsíů oznámilo námořní blokádu Saúdské Arábie. Pokud by skutečně dokázalo uzavřít strategický průliv Báb al-Mandab, otevřela by se další fronta války mezi Spojenými státy a Íránem a...
Konec zelených frází. O ESG rozhodnou čísla, ne slogany, míní experti
ESG, tedy reporting udržitelnosti, už podle firem ani auditorů není jen o ekologických proklamacích nebo evropské byrokracii. Budoucnost odpovědného podnikání bude stát na měřitelných výsledcích,...
USA uvalí padesátiprocentní cla na některé kanadské produkty
Spojené státy uvalí dodatečná 50procentní cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem tří dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování...
Velká pomoc regionům. Program ČSOB rozdá skoro 5 milionů korun
Jarní vlna programu ČSOB pomáhá regionům opět ukázala silný zájem veřejnosti. Na aktivity a iniciativy, které zlepšují životy v regionech, putuje přes 4,9 milionu korun. Největší podporu získal...
Mastná až blátivá, po přípravě ztvrdla. Ani vítěz testu grilovacích klobás neoslnil
V Norimberku klobásy grilují nejraději na bukovém dříví, to my se spokojíme i s méně vytříbeným otopem. Na obou stranách Šumavy ale chceme, aby byly klobásy z kvalitního vepřového masa a bez aditiv....
Letní tábory zdražily, pro některé rodiče zůstaly nedostupné
Ceny dětských táborů letos opět vzrostly. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka komerční tábory ve srovnání s loňskem podražily přibližně o pět procent. Velká část rodičů však v...
Americký fastfood s mexickou kuchyní zamířil do Mexika. Plánuje velkou expanzi
Americký řetězec Chipotle, který nabízí jídla inspirovaná mexickou kuchyní, otevřel svou první restauraci v Mexiku, zemi proslulé kulturou tacos. První pobočku spustil v Monterrey, kde má v plánu...
Velká zakázka pro Boeing a Airbus: Každý dodá sto letadel irské leasingovce
Americký strojírenský koncern Boeing si připisuje mimořádně úspěšný start na mezinárodním aerosalonu ve Farnborough u Londýna. Od irské leasingové společnosti SMBC Aviation Capital získal lukrativní...
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Palivová krize žene Rusko do problémů. Ekonomika slábne, inflace zrychluje
Výpadky ruských rafinerií už nepociťují jen řidiči u čerpacích stanic. Nedostatek benzinu a nafty brzdí už i ruský průmysl a podle ekonomů může hospodářství stáhnout do dlouhé recese. Rostoucí...
Dárek pro Trumpa chvíli nevzlétne. Air Force One se dočká nových systémů obrany
Letadlo Air Force One, které americkému prezidentu Trumpovi věnoval Katar, bude mimo provoz. Ocitlo se totiž pod drobnohledem kvůli otázce, zda disponuje dostatečnou obrannou výbavou pro ochranu...