Hnutí „No Space for Bezos“, které miliardáře obviňuje z toho, že představuje neudržitelný ekonomický model, vylepilo po celých Benátkách plakáty proti jeho svatbě s Lauren Sanchezovou. (14. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Marta Sottorivaová pracuje v Benátkách jako učitelka. Neúnavně bojuje proti nejrůznějším neduhům ve svém milovaném městě stojícím na laguně. Vadí jí jak obří výletní lodě, tak i strmě rostoucí nájmy. Nyní má žena plné ruce práce s přípravou transparentů, rozdáváním letáků a pokřikováním do megafonů na náměstích.

Všichni se snaží vzbudit odpor lidí proti již několikáté gigantické akci, svatby jednoho z nejbohatších mužů planety. Akce podle ní totiž hrozí tím, že se památka světového významu, která již dlouho trpí důsledky nadměrného cestovního ruchu, promění v místo soukromé akce pro superbohaté, píše deník The Guardian.

Několikadenní veselí, během nějž si zakladatel Amazonu Jeff Bezos vezme za ženu bývalou televizní moderátorku Lauren Sánchezovou, mělo začít 24. června. Bude to největší svatba konaná v Benátkách od roku 2014, kdy si zde herec Clooney bral právničku Alamuddinovou.

Zatímco Clooneyho velký den obyvatelé Benátek přijali vesměs s nadšením, Bezosova svatba se setkává s mnohem většími antipatiemi. Jakmile starosta Benátek Luigi Brugnaro v březnu potvrdil, že se pár bude brát právě zde, aktivisté okamžitě zmobilizovali svou kampaň: „Žádné místo pro Bezose,“ zní tak jednohlasně z jejich úst.

Vzhůru ke hvězdám!

Po celém městě se nyní objevily plakáty s Bezosovou hlavou na raketě letící do vesmíru, což je odkaz na jeho nedávný podnik, během nějž se jeho snoubenka podívala za hranice stratosféry. Organizátoři kampaně také šíří informace o kampani rozdáváním letáků na různých tradičních italských slavnostech jídla a pořádáním veřejných setkání.

Jejich zatím nejodvážnějším předsvatebním kouskem bylo vztyčení transparentu s nápisem „No Bezos“ na zvonici baziliky svatého Jiří na stejnojmenném benátském ostrově. Právě tam si ostře sledovaný pár vymění své sliby.

„Ve vzduchu je cítit spousta hněvu, protože se rada opět nechala zotročilt logikou zisku,“ říká Italka-aktivistka. Její město se podle ní zaprodalo tomu, kdo nabídl nejvíc. Pokaždé, když se taková akce koná, město se zastaví, některé oblasti jsou uzavřené a přijede ještě více turistů. „Tato svatba je skutečně symbolem všeho, co je s Benátkami špatně,“ dodává Sottorivaová.

Podrobnosti o svatbě jsou však zatím přísně tajné. Městská rada přiživuje hněv místních i tím, že totiž nepotvrdila ani přesné datum. Oslavy jsou naplánovány na 24.–26. června, ačkoli někteří tvrdí, že samotná svatba se bude konat až 28. června.

Benátky jsou vyčerpané

Zatímco představitelé města se těší na veselí i na peníze – jde v přepočtu údajně bezmála 250 milionů Kč –, jež městu přitečou, jejich političtí oponenti tvrdí pravý opak. Akce nebude mít podle nich pro obyčejné Benátčany sebemenší přínos. „Tato svatba vyvolává velký humbuk zejména proto, že se koná v době, kdy jsou Benátky, které už tak sužuje nekontrolovaný turismus, zcela vyčerpané,“ namítá opoziční radní Giovanni Andrea Martini.

Sám by si přál, aby Bezos spíše pomohl řešit nedostatek dostupného bydlení tím, že věnuje peníze na obnovu více než tisícovky obecních domů, které nyní zůstávají opuštěné. Starosta Benátek Brugnaro však trvá na tom, že svatba nepřinese městu žádné nepříjemnosti, a odsoudil antibezosovské kampaně jako hanebné.

Také benátský radní pro cestovní ruch Simone Venturini řekl, že nechápe, proč by někdo mohl považovat soukromou akci tohoto druhu za stresující nebo škodlivou pro město. Podle něj Benátky už hostily složitější i působivější akce. „Je snad na závadu, že jsou nejkrásnějším městem na světě?“ ptal se.

Všichni by podle něj měli být hrdí na to, že se Bezosova svatba coby událost mezinárodního významu koná ve vodách naší laguny. „Chceme znovu zdůraznit, že Benátky jsou otevřené všem,“ nechal se slyšet Venturini.

Nevzdáme to, říkají aktivisté

Další benátský radní Marco Gasparinetti uvedl, že chápe jisté rozčilení. Varoval však před tím, aby se věřilo všemu, co píšou noviny. „Ten příběh o tom, že všechny vodní taxíky ve městě jsou zamluvené, není pravdivý,“ upozornil.

Dodal, že skutečnost, zda svatba způsobí ve městě chaos, záleží na tom, kde se bude konat. „Pokud to bude na ostrově svatého Jiří, pak to žádné nepříjemnosti nezpůsobí, tam se již konaly velké akce v naprostém bezpečí, a tak je to ideální místo,“ přiblížil.

Bez ohledu na přesné místo konání svatby nemají odpůrci chystané opulentní události v čele s učitelkou Sottorivaovou v plánu svou kampaň jakkoli mírnit. „V den svatby plánujeme velkou demonstraci,“ uzavřela podle listu The Guardian.