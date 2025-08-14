Americké přístavy mají rekordní obrat. Všichni se zásobí kvůli clům

Nejvytíženější přístav v USA odbavil v červenci více než milion dvacetistopých ekvivalentních jednotek (TEU), což je o 8,5 procenta více než před rokem. Počet zahrnuje kontejnery na vstupu i výstupu z přístavních terminálů. Celkový objem byl o 14,2 procenta vyšší než v červnu.
Co je TEU
TEU je zkratka pro Twenty-foot Equivalent Unit. Je to standardní měrná jednotka pro objem kontejnerové přepravy, která vychází z rozměru typického námořního kontejneru dlouhého 20 stop (asi 6,1 m), širokého přibližně 8 stop (2,44 m) a vysokého zhruba 8,5 stopy (2,59 m).
Používá se k porovnávání a sčítání objemu zboží, protože kontejnery mohou mít různé délky, ale TEU převádí vše na jeden společný standard.
Podle výkonného ředitele přístavu Genea Seroky byla tato špička způsobena tím, že obchodníci spěchali s odesláním zboží, aby dorazilo do amerických obchodů ještě před zavedením Trumpových dovozních cel. Přepravci se podle něj pravděpodobně budou snažit nadále využívat jakékoliv příležitosti pro výhodnější import.
„Celý rok je to jízda na horské dráze a ještě zdaleka nekončí,“ řekl Seroka podle agentury Bloomberg.
Zásilka z východního pobřeží Číny obvykle potřebuje tři až čtyři týdny, aby dorazila do přístavu na západním pobřeží USA. Počet lodí s tzv. suchým nákladem na těchto trasách dosáhl v období od konce června do poloviny července letošního maxima. Trump prodloužil obchodní příměří s Čínou o 90 dní, tedy do začátku listopadu.