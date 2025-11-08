Příliš mnoho mléka, příliš moc krav. Švýcarsko řeší, jak se poprat se cly

Jan Dvořák
  12:00
Švýcarští farmáři se potýkají s nadbytkem mléka. Přestože se jim podařilo letos dosáhnout rekordní produkce, Trumpova cla, která vyústila v pokles poptávky, je donutila zvážit způsoby, jak výrobu omezit. USA jsou po Evropě největším trhem Švýcarska a dovážejí celkem 13 procent tamní produkce sýra. Polovinu tvoří Gruyère vyráběný z alpského mléka.
Výrobci sýra v oblasti Gruyeres na západě Švýcarska

Výrobci sýra v oblasti Gruyeres na západě Švýcarska | foto: Denis BalibouseReuters

Hotové produkty z tradiční švýcarské sýrárny
Výroba sýra v oblasti Gruyeres na západě Švýcarska
Výrobce sýrů a farmář Jacques Murith (vpravo), jeho žena Elian a jejich syn...
Oblast Gruyeres ve Švýcarsku
16 fotografií

Jako mléčný farmář se Boris Beuret stará o více než 60 krav na zvlněných loukách své farmy ve švýcarském regionu Jura. Z mléka, které má díky pastvě skotu na jemné trávě bylinnou a ořechovou chuť, se vyrábí švýcarské sýry a čokolády.

Velká část z těchto produktů je určena pro americké spotřebitele. Nedávno však poslal část svého stáda předčasně na jatka. Téměř každý druhý švýcarský chovatel dojnic zvažuje, zda neudělá totéž.

Od srpna, kdy prezident Trump oznámil uvalení 39procentní cla na Švýcarsko, zasáhla mlékárenský průmysl tvrdá rána. Výrobci sýrů snížili produkci, aby se vyrovnali s očekávaným poklesem poptávky z USA, píše americký web The New York Times.

Bohatá sezona

Malá mléčná farma farmáře Beureta je jednou z 20 000 farem ve Švýcarsku, které produkují 90 procent mléka v zemi. Švýcarští farmáři by mohli vydělávat více peněz v průmyslovém měřítku, ale raději zachovávají tradici. Aby země zajistila přežití farem, stanovila švýcarská mlékařská průmyslová odvětví přísné kvóty pro produkci mléka a ceny.

Neobvykle deštivé jaro však letos přineslo hojnost trávy. Ačkoli zemědělci v poslední době bojují s vyššími teplotami, které vysušily krmivo, krávy na farmách po celém Švýcarsku se letos napásly tak dobře, že vyprodukovaly rekordní množství mléka.

Trump uvalil nová cla na dovoz z desítek zemí, týkají se Indie i Švýcarska

„To by nebyl velký problém, protože mlékárenský průmysl by mohl přebytečnou produkci zpracovat na sušené mléko nebo zmrazené máslo,“ říká Stefan Kohler, ředitel IP Lait, organizace zastupující švýcarský mlékárenský sektor. Když ale Trump oznámil vysoká cla, tyto kalkulace se zhroutily.

Spojené státy jsou po Evropě největším trhem Švýcarska a dovážejí celkem třináct procent švýcarské produkce sýra. Polovinu tvoří prémiový sýr Gruyère vyráběný z alpského mléka, ale je zde také Emmentaler, Tilsiter a Appenzeller. Mléko se také používá do švýcarské čokolády.

Švýcarští výrobci hodinek se připravují na cla. Ztráty mohou být obrovské

Anthony Margot, spolumajitel společnosti Margot Fromages, 139 let staré firmy a jednoho z největších prodejců sýrů ve Švýcarsku, byl v šoku, když se dozvěděl o nové celní sazbě. Švýcaři očekávali clo někde kolem patnácti procent, které zajistila Evropská unie. V kombinaci s dalšími poplatky a propadem amerického dolaru přesahuje efektivní clo pro Švýcarsko téměř padesát procent.

„Dopad byl přímý,“ říká Margot, jehož společnost produkuje 10 procent švýcarské produkce sýra Gruyère. Přibližně 36 000 bochníků zraje v prostorných sklepech, než jsou odeslány do 40 zemí včetně Spojených států, kam se vyváží 4 500 tun tohoto sýra. Sýr, který se dříve prodával za 15 až 50 dolarů za libru (0,453 kg), nyní stojí 20 až 70 dolarů, řekl.

Hledání alternativ

Jak tedy naložit s přebytkem mléka? Mezi některé nápady patří výroba mozzarelly namísto jejího dovozu z Itálie, výroba většího množství jogurtu nebo pořádání „solidárních“ reklamních kampaní, které vybízejí Švýcary k větší konzumaci mléčných výrobků. „Někteří farmáři navrhli krmit krávy o něco méně, aby neprodukovaly tolik,“ říká Kohler.

Cla také přiměla švýcarskou vládu k urychlení mezinárodních obchodních dohod jinde, včetně Latinské Ameriky, Indie a Číny, která se stává otevřenější švýcarským mléčným výrobkům. „Američané by měli vědět, že celý svět začíná organizovat obchod bez Spojených států,“ dodává Kohler.

Výrobce švýcarských armádních nožů zvažuje přesun části produkce do USA

Výrobci sýra Gruyère se snaží vytěžit maximum z nepříznivé situace. Vzhledem k tomu, že cena zlata se blíží rekordním maximům a Švýcarsko je globálním centrem pro obchod se zlatými cihlami, zahájil tento průmysl marketingovou kampaň v USA, aby využil vyšších cen.

„Říkáme, že Gruyère je nové zlato Švýcarska,“ uvedl Pierre-Ivan Guyot, prezident mezioborového sdružení Gruyère. Doufá, že američtí spotřebitelé budou ochotni zaplatit za luxus pravého sýra Gruyère spíše než za napodobeniny vyrobené jinde. „Až překonáme toto obtížné období, Švýcarsko se může znovu vzchopit,“ uzavírá podle amerického webu.

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

