Noste přilbu, nabádají cyklisty nizozemské úřady. Sázejí na dobrovolnost

Podle nizozemské organizace Veiligheid NL, která monitoruje nehody a snaží se předcházet zraněním, počet vážně zraněných cyklistů v Nizozemsku vzrostl za posledních deset let o 27 procent. Podle výzkumu nizozemského institutu SWOV, který se zabývá bezpečností silničního provozu, by bylo ročně o 85 procent méně úmrtí, kdyby cyklisté nosili přilbu.

„Jsem velkou fanynkou cyklistiky, ale je důležité se chránit,“ uvádí pro The Guardian neuroložka Myrthe Bossová. „Mozek je zranitelný orgán s omezenou schopností zotavení. Pokud spadnete z kola a utrpíte poranění mozku, bude to mít dlouhodobé následky,“ zmiňuje.

S úrazy má kromě pracovní zkušenosti i zkušenost v rodině. Její matka v roce 2019 měla nehodu na elektrokole a tu nepřežila. Cyklistickou přilbu neměla. „Přilba nezabrání všemu, ale zajistí menší náraz,“ říká Bossová.

Nizozemské cyklistické sdružení však nadále říká, že nošení přilby by mělo být pro cyklisty dobrovolné. „Zastáváme názor, že přilby nezabrání nehodám, ale nosit je dobrovolně může být moudrým rozhodnutím,“ připouští Esther van Garderen, ředitelka cyklistického sdružení Fietersbond. Přílišné zdůrazňování toho, že mají lidé nosit helmu, však podle ní může lidi od cyklistiky odradit, má podle ní také nádech obviňování obětí.

Funguje to i bez legislativy

Povinné nošení přilby na jízdním kole pro dospělé není ani v Dánsku. Dánové se totiž obávali, že případná úprava zákona by mohla cyklisty od jejich záliby odradit. Podle tiskového mluvčího tamního ministerstva dopravy Martina Heina se však lidé – i po různých kampaních nevládních organizací – rozhodli pro bezpečnou jízdu na kole. Učinili tak, protože jsou chytří, uvedl mluvčí.

„Není nic důležitějšího než naše hlavy. Pokud se o ně nebudeme starat, pak nebudeme schopni uživit naše rodiny,“ doplňuje.

Podle poradce dánské rady pro bezpečnost silničního provozu Bjørna Olssona a zároveň autora studie, která se zabývala nošením přileb při absenci legislativy, v roce 2004 nosilo cyklistickou přilbu v Dánsku pouze 6 procent cyklistů, v roce 2022 ji měl každý druhý cyklista. Důvodů je podle něj více.

„Používání přileb se pravděpodobně zvýšilo kvůli mnoha faktorům od osvěty v oblasti bezpečnosti silničního provozu, celostátních kampaní za změnu chování a skutečnosti, že všechny hlavní zúčastněné strany se dohodly na podpoře dobrovolného používání cyklistických přileb,“ uvedl v lednu v rozhovoru pro Forbes.

Dodal, že kromě toho se také rozšířil trh s cyklistickými přilbami, k dispozici je více designů. „A fakt, že více lidí začalo používat přilbu, mělo pravděpodobně také sebeposilující efekt,“ dodal.

Uděláme opak

„Zjištění ukazují, že je možné změnit chování v oblasti bezpečnosti silničního provozu k lepšímu ve velkém a celostátním měřítku i bez legislativy. Výsledky zároveň ukazují, že realizace takových změn může trvat dlouho a že k dosažení takových změn je pravděpodobně zapotřebí vytrvalé kampaně a výchovné úsilí,“ uvedl také Olsson.

Podle Barta Groothuijze, který vede nizozemskou nadaci Castodian Foundation zaměřené na bezpečnosti motoristů, si ani Nizozemci nechtějí nechat nic diktovat. Sám je ale za to, aby přilbu nosili všichni: přes motoristy po cyklisty až po ty, kteří jezdí na koni. „Buď jste hloupí, nebo se jimi stanete poté, co spadnete,“ říká pro The Guardian.

Nizozemci jsou podle něj ale ješitní a nemají rádi, pokud jim někdo něco přikazuje. „Když někomu řeknete, že to musí udělat, udělá opak. Je to zakotveno v naší společné DNA,“ uzavírá.