Mince nicméně vyjde v souladu s pravomocí ministra financi Scotta Bessenta razit a vydávat sběratelské mince. Očekává se, že Bessent její ražbu nařídí hned, jakmile americká mincovna stanoví konečné rozměry.
Republikánský prezident se na návrhu 24karátové mince pěstmi opírá o stůl a hledí před sebe s přísným výrazem tváře. Podobizna je založena na fotografii Trumpa z Oválné pracovny, kterou pořídil hlavní fotograf Bílého domu Daniel Torok.
Minci lemuje slovo „svoboda“, pod ním jsou uvedena data 1776 až 2026 a ve spodní části stojí nápis „V Boha věříme“. Výročí založení Spojených států připadá na 4. července.
Revers mince zobrazuje orla bělohlavého s rozepjatými křídly. Okraj lemuje nápis „Spojené státy americké“ a latinská fráze „E pluribus unum“ (Z mnohých jeden), která patří k americkým národním heslům a symbolizuje jednotu třinácti původních kolonií, ze kterých před 250 lety vznikl jeden stát.
„Navrhuji schválení mince v předložené podobě a důrazně vás vybízím, abyste ji vyrobili co největší, s průměrem až tři palce (7,6 centimetru),“ prohlásil místopředseda komise James McCrery.
Trump má podle MCcreryho rád velké věci. Americký čtvrtdolar, patrně nejpoužívanější mince v USA, má průměr méně než jeden palec.
Trump loni v říjnu propustil členy federální Komise pro krásná umění a letos v lednu je nahradil svými spojenci.