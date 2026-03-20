Trump bude mít vlastní zlatou minci. Schválila ji komise, kterou ustavil

  11:47
Americká Komise pro krásná umění ve čtvrtek schválila návrh zlaté mince s podobiznou prezidenta k připomínce 250. výročí založení Spojených států amerických. Komise, jejíž členy Trump sám jmenoval, návrh po jeho představení americkou mincovnou schválila jednohlasně. Vyvstávají otázky ohledně legality návrhu, jelikož federální zákony zakazují, aby americká měna vyobrazovala žijícího prezidenta, píše stanice BBC.
Donald Trump na výroční zlaté minci

Mince nicméně vyjde v souladu s pravomocí ministra financi Scotta Bessenta razit a vydávat sběratelské mince. Očekává se, že Bessent její ražbu nařídí hned, jakmile americká mincovna stanoví konečné rozměry.

Republikánský prezident se na návrhu 24karátové mince pěstmi opírá o stůl a hledí před sebe s přísným výrazem tváře. Podobizna je založena na fotografii Trumpa z Oválné pracovny, kterou pořídil hlavní fotograf Bílého domu Daniel Torok.

Minci lemuje slovo „svoboda“, pod ním jsou uvedena data 1776 až 2026 a ve spodní části stojí nápis „V Boha věříme“. Výročí založení Spojených států připadá na 4. července.

Revers mince zobrazuje orla bělohlavého s rozepjatými křídly. Okraj lemuje nápis „Spojené státy americké“ a latinská fráze „E pluribus unum“ (Z mnohých jeden), která patří k americkým národním heslům a symbolizuje jednotu třinácti původních kolonií, ze kterých před 250 lety vznikl jeden stát.

„Navrhuji schválení mince v předložené podobě a důrazně vás vybízím, abyste ji vyrobili co největší, s průměrem až tři palce (7,6 centimetru),“ prohlásil místopředseda komise James McCrery.

Trump představil novou soutěž. Jeho hry ale nápadně připomínají Hunger Games

Trump má podle MCcreryho rád velké věci. Americký čtvrtdolar, patrně nejpoužívanější mince v USA, má průměr méně než jeden palec.

Trump loni v říjnu propustil členy federální Komise pro krásná umění a letos v lednu je nahradil svými spojenci.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Trump bude mít vlastní zlatou minci. Schválila ji komise, kterou ustavil

Donald Trump na výroční zlaté minci

Americká Komise pro krásná umění ve čtvrtek schválila návrh zlaté mince s podobiznou prezidenta k připomínce 250. výročí založení Spojených států amerických. Komise, jejíž členy Trump sám jmenoval,...

20. března 2026  11:47

Stropy na spotřebitelské úvěry ohrozí až devadesát tisíc lidí, varují experti

Neuvážené zastropování spotřebitelských úvěrů může podle expertů vytlačit desítky tisíc lidí z legálního trhu. Ve studiu iDNES Lounge na to upozornili Jiří Hauptmann z Asociace poskytovatelů...

Doporučení IEA v době energetické krize? Práce z domova, méně létání a využít MHD

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, vyšší sdílení vozů či podpora...

O revizi emisních povolenek se bude jednat v červnu, řekl Babiš na summitu EU

Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek, kvůli dopadům na průmysl to žádá skupina členských zemí včetně Česka. Novinářům to po skončení čtvrtečního summitu Evropské...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Návrat stabilního světa je spíš zbožné přání. Bod zlomu přijde v dubnu, říká ekonom

Světová ekonomika prochází v posledním období sérií šoků. Ačkoli opakování hluboké krize roku 2008 nebo mohutné inflační vlny nejspíš nehrozí, předpovědi jsou zatížené mimořádnou nejistotou....

Válka na Blízkém východě ohrožuje dodávky ropy pro TAL jen v menší míře

Dodávky ropy pro ropovod TAL současná válka na Blízkém východě ohrožuje pouze v menší míře. Uvedla to společnost Siot, která spravuje ropovod na italském území. Největší objem ropy směřuje do Terstu...

Poptávka po letenkách zůstává v USA obrovská. Rostoucím cenám navzdory

Americko-izraelský konflikt s Íránem se dotýká i aerolinek, jimž prudce zdražuje letecké palivo. Přestože se náklady okamžitě promítly do cen letenek, mnohé americké letecké společnosti hlásí, že...

Pod Stonehenge žádný tunel nepovede. Na přípravy už přitom padly miliony liber

Britské ministerstvo dopravy po letech kontroverzí a protestů rozhodlo o zrušení projektu, jehož součástí byla výstavba dopravního tunelu pod historickým památníkem Stonehenge. Na projekt, který měl...

ČNB sazby nezměnila. V turbulentní situaci se rozhodla vyčkávat

Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, která zprostředkovaně ovlivňuje ceny úvěrů, ale třeba i úročení na spořicích účtech, tak zůstala na 3,5 procenta. Česká...

Více letů do Španělska. Do Málagy poletí Smartwings dvakrát denně

Aerolinie Smartwings plánují od začátku letní sezony navýšení počtu letů do Španělska a italské metropole. Od 29. března budou do španělské Málagy létat z Prahy dvakrát denně, lety do Barcelony,...

Marže pumpařů se snižují, ukázal monitoring ministerstva financí

Kontroly ministerstva financí neodhalily, že by si provozovatelé čerpacích stanic neúměrným způsobem navyšovali marže. Od vypuknutí války v Íránu podle ministerského monitoringu přirážky čerpadlářů...

