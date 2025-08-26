První Afroameričanku, která kdy zasedla v bankovní radě americké centrální banky, Trump vyzval k rezignaci už minulý týden. Podle tiskových agentur tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella, které dlouhodobě kritizuje kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb.
Bude-li Trumpův bezprecedentní krok napaden u soudu, může otestovat hranice moci prezidenta nad nezávislým orgánem měnové politiky, píše Reuters.
„Prezident Trump mě údajně vyhodil ‚z pádného důvodu‘, ačkoli podle zákona žádný důvod neexistuje a nemá k tomu žádnou pravomoc,“ uvedla v prohlášení zaslaném e-mailem o několik hodin později prostřednictvím advokátní kanceláře. „Budu i nadále vykonávat své povinnosti a pomáhat americké ekonomice... Neodstoupím,“ prohlásila.
Podle jejího právníka se Trumpův nárok neopírá o řádný proces, základ či právní autoritu. „Podnikneme veškeré nutné kroky, abychom tomuto pokusu o právní postup zabránili,“ uvedl.
Trump v dopise Cookové uvedl, že má k jejímu odvolání „dostatečný důvod“, protože v roce 2021 v dokumentech k různým hypotečním úvěrům na nemovitosti v Michiganu a v Georgii údajně uvedla, že obě jsou jejím trvalým bydlištěm, kde hodlá žít, aby tak získala lepší úvěrové podmínky.
Trump vyzval Cookovou k rezignaci minulou středu po zveřejnění dopisu šéfa Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) Billa Pulteho, v němž naléhá na ministerstvo spravedlnosti, aby Cookovou prošetřilo kvůli možnému hypotečnímu podvodu. Cooková, kterou do Rady guvernérů Fedu jmenoval v roce 2022 Trumpův předchůdce Joe Biden, má teprve poskytnout podrobné informace k dotyčným transakcím.
Ačkoli je funkční období guvernérů Fedu nastaveno tak, aby trvalo déle než mandát prezidenta, zákon o centrální bance umožňuje odvolat úřadujícího guvernéra „z pádného důvodu“, píše agentura Reuters.
Američtí prezidenti však tuto tuto stránku zákona nikdy netestovali a zvláště od 70. let minulého století většinou drželi od Fedu ruce pryč, aby zaručili důvěru nezávislost americké měnové politiky, připomíná Reuters.
Trump v dopise obvinil Cookovou z „podvodného a potenciálně zločinného jednání ve finanční záležitosti“ a uvedl, že nemá důvěru v její „bezúhonnost“.
„Dotyčné jednání vykazuje přinejmenším takovou nedbalost ve finančních transakcích, která zpochybňuje vaši kompetenci a důvěryhodnost coby finančního regulátora,“ dodal Trump, jenž tvrdí, že má pravomoc odvolat člena bankovní rady podle článku 2 americké ústavy a zákona o centrální bance z roku 1913.
Cooková minulý týden oznámila, že ani přes výzvy prezidenta odstoupit nehodlá. „Nemám v úmyslu nechat se zastrašit a odstoupit z funkce kvůli několika otázkám vzneseným v tweetu,“ uvedla. „Jako členka Rady guvernérů Fedu hodlám brát všechny otázky týkající se mé finanční historie vážně, a proto shromažďuji přesné informace, abych mohla odpovědět na všechny legitimní otázky a poskytnout fakta,“ dodala.
Vzhledem k bezprecedentní povaze celé věci není podle Reuters jasné, jak se bude vyvíjet dál. Členové jiných nezávislých amerických institucí, kteří u soudu napadli Trumpovy pokusy o jejich vyhazov, museli vést právní spory na vlastní náklady s nejistým výsledkem.
Podle akademiků a historiků, s nimiž hovořily agentury AP a Reuters, by případný soudní spor v v tomto případě mohl přinést houšť otázek ohledně výkonné moci ve Spojených státech, jedinečné povahy a historie Fedu i toho, zda důvodem k odvolání členky Rady guvernérů může být cokoli, čeho se mohla dopustit ještě před svým jmenováním, které schválil Senát.
Sarah Binderová z Brookingsova institutu uvedla, že prezidentovo využití formulace „pádného důvodu“ je zřejmě spíše snahou zakrýt jeho skutečný záměr. „Vypadá to jako fíkový list, který nám má pomoci dosáhnout toho, co chceme, tedy protlačit do rady někoho, kdo sníží sazby,“ řekla.
Trump dlouhodobě prohlašuje, že do bankovní rady jmenuje pouze zastánce uvolněné měnové politiky. K 8. srpnu předčasně rezignovala členka rady Adriana Kuglerová, ač jí mandát končil až v lednu příštího roku. Trump tehdy řekl, že její rezignaci považuje za příjemné překvapení, a na její místo dočasně jmenoval svého ekonomického poradce Stephena Mirana.
Už během svého prvního prezidentského mandátu Trump jmenoval do stálého sedmičlenného sboru hlasujících členů rady Christophera Wallera a Michelle Bowmanovou. Nahrazením Cookové by tak Trumpem dosazení lidé získali v radě většinu čtyř ku třem, připomíná Reuters.
Příští měnové zasedání Fedu se koná 16. a 17. září.