Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky za údajný podvod

Autor: ,
  6:07
Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností odvolal z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cookovou. Podle něj se dopustila hypotečního podvodu. Trump své rozhodnutí oznámil v pondělí večer (v noci na úterý SELČ) prostřednictvím kopie dopisu adresovaného Cookové, jejž zveřejnil na své sociální síti Truth Social. Cooková prohlásila, že odstoupit nehodlá.
Lisa Cooková, první Afroameričanka v Radě guvernérů Fedu, byla prezidentem...

Lisa Cooková, první Afroameričanka v Radě guvernérů Fedu, byla prezidentem Trumpem odvolána kvůli obvinění z hypotečního podvodu. (26. srpna 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump (25. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump při svém „zásadním projevu“ v Bílém domě (22....
Americký prezident Donald Trump ukázal během svého projevu v Oválné pracovně...
Americký prezident Donald Trump si prohlíží trofej vítězů mistrovství světa...
6 fotografií

První Afroameričanku, která kdy zasedla v bankovní radě americké centrální banky, Trump vyzval k rezignaci už minulý týden. Podle tiskových agentur tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella, které dlouhodobě kritizuje kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb.

Bude-li Trumpův bezprecedentní krok napaden u soudu, může otestovat hranice moci prezidenta nad nezávislým orgánem měnové politiky, píše Reuters.

„Prezident Trump mě údajně vyhodil ‚z pádného důvodu‘, ačkoli podle zákona žádný důvod neexistuje a nemá k tomu žádnou pravomoc,“ uvedla v prohlášení zaslaném e-mailem o několik hodin později prostřednictvím advokátní kanceláře. „Budu i nadále vykonávat své povinnosti a pomáhat americké ekonomice... Neodstoupím,“ prohlásila.

Podle jejího právníka se Trumpův nárok neopírá o řádný proces, základ či právní autoritu. „Podnikneme veškeré nutné kroky, abychom tomuto pokusu o právní postup zabránili,“ uvedl.

Trump v dopise Cookové uvedl, že má k jejímu odvolání „dostatečný důvod“, protože v roce 2021 v dokumentech k různým hypotečním úvěrům na nemovitosti v Michiganu a v Georgii údajně uvedla, že obě jsou jejím trvalým bydlištěm, kde hodlá žít, aby tak získala lepší úvěrové podmínky.

Trump žehlí korejské vztahy. Jihu nabídl zbraně, severu schůzku s Kim Čong-Unem

Trump vyzval Cookovou k rezignaci minulou středu po zveřejnění dopisu šéfa Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) Billa Pulteho, v němž naléhá na ministerstvo spravedlnosti, aby Cookovou prošetřilo kvůli možnému hypotečnímu podvodu. Cooková, kterou do Rady guvernérů Fedu jmenoval v roce 2022 Trumpův předchůdce Joe Biden, má teprve poskytnout podrobné informace k dotyčným transakcím.

Ačkoli je funkční období guvernérů Fedu nastaveno tak, aby trvalo déle než mandát prezidenta, zákon o centrální bance umožňuje odvolat úřadujícího guvernéra „z pádného důvodu“, píše agentura Reuters.

Američtí prezidenti však tuto tuto stránku zákona nikdy netestovali a zvláště od 70. let minulého století většinou drželi od Fedu ruce pryč, aby zaručili důvěru nezávislost americké měnové politiky, připomíná Reuters.

Lidé by chtěli diktátora. Ale já jím nejsem a nemám je rád, prohlásil Trump

Trump v dopise obvinil Cookovou z „podvodného a potenciálně zločinného jednání ve finanční záležitosti“ a uvedl, že nemá důvěru v její „bezúhonnost“.

„Dotyčné jednání vykazuje přinejmenším takovou nedbalost ve finančních transakcích, která zpochybňuje vaši kompetenci a důvěryhodnost coby finančního regulátora,“ dodal Trump, jenž tvrdí, že má pravomoc odvolat člena bankovní rady podle článku 2 americké ústavy a zákona o centrální bance z roku 1913.

Cooková minulý týden oznámila, že ani přes výzvy prezidenta odstoupit nehodlá. „Nemám v úmyslu nechat se zastrašit a odstoupit z funkce kvůli několika otázkám vzneseným v tweetu,“ uvedla. „Jako členka Rady guvernérů Fedu hodlám brát všechny otázky týkající se mé finanční historie vážně, a proto shromažďuji přesné informace, abych mohla odpovědět na všechny legitimní otázky a poskytnout fakta,“ dodala.

Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně

Vzhledem k bezprecedentní povaze celé věci není podle Reuters jasné, jak se bude vyvíjet dál. Členové jiných nezávislých amerických institucí, kteří u soudu napadli Trumpovy pokusy o jejich vyhazov, museli vést právní spory na vlastní náklady s nejistým výsledkem.

Podle akademiků a historiků, s nimiž hovořily agentury AP a Reuters, by případný soudní spor v v tomto případě mohl přinést houšť otázek ohledně výkonné moci ve Spojených státech, jedinečné povahy a historie Fedu i toho, zda důvodem k odvolání členky Rady guvernérů může být cokoli, čeho se mohla dopustit ještě před svým jmenováním, které schválil Senát.

Sarah Binderová z Brookingsova institutu uvedla, že prezidentovo využití formulace „pádného důvodu“ je zřejmě spíše snahou zakrýt jeho skutečný záměr. „Vypadá to jako fíkový list, který nám má pomoci dosáhnout toho, co chceme, tedy protlačit do rady někoho, kdo sníží sazby,“ řekla.

Trump si naběhl. Před novináři chtěl pokárat šéfa Fedu, ten ho rozcupoval

Trump dlouhodobě prohlašuje, že do bankovní rady jmenuje pouze zastánce uvolněné měnové politiky. K 8. srpnu předčasně rezignovala členka rady Adriana Kuglerová, ač jí mandát končil až v lednu příštího roku. Trump tehdy řekl, že její rezignaci považuje za příjemné překvapení, a na její místo dočasně jmenoval svého ekonomického poradce Stephena Mirana.

Už během svého prvního prezidentského mandátu Trump jmenoval do stálého sedmičlenného sboru hlasujících členů rady Christophera Wallera a Michelle Bowmanovou. Nahrazením Cookové by tak Trumpem dosazení lidé získali v radě většinu čtyř ku třem, připomíná Reuters.

Příští měnové zasedání Fedu se koná 16. a 17. září.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky za údajný podvod

Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností odvolal z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cookovou. Podle něj se dopustila hypotečního podvodu. Trump své...

26. srpna 2025  6:07

Prosluněné kavárny v Paříži? Místní nadchla aplikace, poradí jim, kam se vydat

Hlavní město Francie nabízí turistům hned několik dominant. Eiffelovu věž, Louvre nebo třeba katedrálu Notre-Dame. Zahraniční návštěvníci i Pařížané ale často vyhledávají místa, kde si mohou v klidu...

26. srpna 2025

Šetrné a s kvalitními produkty, ale taky nákladné. Jak se farmaří regenerativně

Premium

O ekologický certifikát přišel, protože bral krmení od jiných regenerativních farem. Jeho cílem je zachovat kvalitní půdu pro další generace, ale stát mu nepomáhá. Navzdory tomu, že kvůli šetrnému...

26. srpna 2025

Maloobchodníci ve stínu cel. Američané šetří, firmám přesto rostou tržby

Vzhledem k rostoucím cenám a nejisté ekonomické situaci spotřebitelé daleko víc přemýšlejí nad svými výdaji. Velcí maloobchodníci této změny ve spotřebitelském chování využívají a přizpůsobují se jí....

25. srpna 2025

Klima tlačí vinaře k revoluci. Míchání různých ročníků přestává být tabu

Ve vinařském světě jsou ročníková vína na pomyslném vrcholu. Naopak cuvée, tedy směsi hroznů či sklizní, se takové popularitě netěší. To se ale kvůli změně klimatu a stále extrémnějšímu počasí...

25. srpna 2025

Musk žaluje Apple a OpenAI. Firmy prý blokují konkurenci v umělé inteligenci

Společnost xAI amerického miliardáře Elona Muska zažalovala firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence (AI). Informovala o tom v...

25. srpna 2025  17:59

Je libo dikobraza či krajtu? Nigerijci si libují v zakázané zvěřině

Kdysi převážně venkovský fenomén pojídání všeho od netopýrů po slony si v Nigérii získává stále větší oblibu i ve městech. Epidemiologové varují před obrovskými zdravotními riziky, jenže sankce pro...

25. srpna 2025  14:35

Rakousko žaluje Billu či Lidl kvůli slevovým akcím. Jsou klamavé, tvrdí

Rakouské ministerstvo sociálních věcí žaluje obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Opatření na zvýšení...

25. srpna 2025  14:15

Nevyhnutelné a definitivní. Akcie zadlužené Evergrande zmizely z burzy

Akcie čínského realitního giganta Evergrande byly v pondělí po více než patnácti letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Společnost nesplnila pravidla pro obnovení obchodování. To bylo...

25. srpna 2025  11:49

Čína staví největší přehradu světa. Indie varuje před hrozbou vodní války

Plány Pekingu na výstavbu největší vodní elektrárny světa v Tibetu vyvolaly ostrou reakci v Indii. Podle vládní analýzy by čínská megapřehrada mohla v období sucha snížit průtok klíčové řeky...

25. srpna 2025  11:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Svatý grál. Dražba kartičky s podpisy basketbalových legend trhla rekord

Unikátní sběratelská kartička s podpisy basketbalových legend Michaela Jordana a Kobeho Bryanta se prodala za rekordní částku 12,932 milionu dolarů (přes 273 milionů korun). Předmět vydražila aukční...

25. srpna 2025  10:56

Palubu letadla British Airways muselo před cestou opustit 20 lidí. Bylo moc těžké

Část cestujících mířících z Londýna do Florencie nemohla odletět do italského města kvůli nadměrné váze letadla. Ta byla zapříčiněna nadměrným množstvím paliva, které letadlo muselo natankovat pro...

25. srpna 2025  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.