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Německo nechalo přetavit pamětní mince kvůli vysoké ceně stříbra, které v nich bylo

Tereza Hrabinová
  14:00

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Německý kancléř Friedrich Merz a německý vicekancléř a ministr financí Lars Klingbeil (vlevo), 4. února 2026. | foto: Reuters

Stříbro v nich mělo větší cenu než částka vyražená na mincích. Německé ministerstvo financí proto nechalo dvě emise pamětních mincí přetavit a vyrazit znovu. Operace stála téměř 1,4 milionu eur a vyvolala kritiku opozice. Resort přesto očekává několikamilionový zisk.

Německo nechalo přetavit pamětní mince s motivem Tří králů a mince připomínající 125 let visuté dráhy ve Wuppertalu. Ministerstvo financí jejich plánovaný prodej zastavilo v roce 2025, protože stříbro prudce zdražilo. Samotný kov v mincích tak měl větší cenu než částka, za kterou se měly pamětní mince prodávat.

V mincovně byly nejprve znehodnoceny, poté roztaveny a vyraženy znovu s vyšší hodnotou. Přepracování mincí Tři králové stálo 624 tisíc eur, u druhé série vyšlo na 733 tisíc eur. Celkem tedy ministerstvo zaplatilo 1,357 milionu eur, přibližně 33 milionů korun. Jde o cenu celé operace, nikoli o hodnotu stříbra, které se při ní znovu použilo.

Německá pamětní mince s motivem Tří králů.

Mince Tři králové bude znovu vydána 5. listopadu a místo původních 25 eur na ní bude vyražena částka 50 eur. Zároveň bude v běžném provedení obsahovat méně stříbra. Jeho podíl klesne z původních 99,9 na 62,5 procenta a celá mince bude vážit 21 gramů místo 22.

Vláda touto úpravou reaguje na výkyvy ceny kovu. Chce předejít tomu, aby lidé mince kupovali především kvůli hodnotě stříbra a stát na jejich vydávání prodělával.

Ministerstvo vedené Larsem Klingbeilem přesto očekává, že na vydání mincí vydělá několik milionů eur, a to i po započtení nákladů na jejich přepracování. K zisku má přispět také nižší obsah stříbra.

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Například poslanec Zelených Sebastian Schäfer však postup úřadu kritizuje jako nedbalé nakládání s veřejnými penězi. „Takto se s penězi občanů zkrátka zacházet nesmí,“ uvedl.

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Témata: Mince, stříbro, Německo

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