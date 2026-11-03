Německo nechalo přetavit pamětní mince kvůli vysoké ceně stříbra, které v nich bylo

Německo nechalo přetavit pamětní mince s motivem Tří králů a mince připomínající 125 let visuté dráhy ve Wuppertalu. Ministerstvo financí jejich plánovaný prodej zastavilo v roce 2025, protože stříbro prudce zdražilo. Samotný kov v mincích tak měl větší cenu než částka, za kterou se měly pamětní mince prodávat.
V mincovně byly nejprve znehodnoceny, poté roztaveny a vyraženy znovu s vyšší hodnotou. Přepracování mincí Tři králové stálo 624 tisíc eur, u druhé série vyšlo na 733 tisíc eur. Celkem tedy ministerstvo zaplatilo 1,357 milionu eur, přibližně 33 milionů korun. Jde o cenu celé operace, nikoli o hodnotu stříbra, které se při ní znovu použilo.
Mince Tři králové bude znovu vydána 5. listopadu a místo původních 25 eur na ní bude vyražena částka 50 eur. Zároveň bude v běžném provedení obsahovat méně stříbra. Jeho podíl klesne z původních 99,9 na 62,5 procenta a celá mince bude vážit 21 gramů místo 22.
Vláda touto úpravou reaguje na výkyvy ceny kovu. Chce předejít tomu, aby lidé mince kupovali především kvůli hodnotě stříbra a stát na jejich vydávání prodělával.
Ministerstvo vedené Larsem Klingbeilem přesto očekává, že na vydání mincí vydělá několik milionů eur, a to i po započtení nákladů na jejich přepracování. K zisku má přispět také nižší obsah stříbra.
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Například poslanec Zelených Sebastian Schäfer však postup úřadu kritizuje jako nedbalé nakládání s veřejnými penězi. „Takto se s penězi občanů zkrátka zacházet nesmí,“ uvedl.