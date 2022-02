Celou Evropu čeká zřejmě přestavba. Evropská komise usiluje o to, aby se evropské budovy staly energeticky méně náročné, a tím také k životnímu prostředí šetrnější. V půlce prosince proto představila návrh směrnice, na jejímž základě by se měly ty energeticky nejnáročnější budovy do roku 2030 modernizovat. Změny by se týkaly i budoucích staveb.