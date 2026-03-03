Pro zrušení krytí se zatím rozhodlo sedm z celkem dvanácti členů Mezinárodní skupiny pro ochranu a náhradu škod. Jde o organizaci, která představuje sdružení pojišťoven zaměřených na pojistky pro námořní přepravu. Další se ale mohou už brzy přidat, informovala agentura Bloomberg.
Krytí válečného rizika je možné vnímat jako pojištění chránící majitele lodí i nájemce před škodami třetích stran způsobenými pirátstvím, válkou či terorismem. Dá se očekávat, že kvůli zrušení tohoto pojištění již firmy nebudou chtít při přepravě zboží přes Perský záliv i íránské vody riskovat.
Náročná doba pro lodní dopravce
Pojišťovny zároveň uvedly, že rozhodnutí se zatím týká pouze krytí válečných rizik. Ostatní rizika zůstávají v platnosti. Lodní dopravci ale musí počítat i s dalšími omezeními, které válka na Blízkém východě přináší. Írán totiž mimo jiné již informoval o tom, že uzavře plavbu přes Hormuzský průliv.
Právě tato dopravní cesta je ale pro přepravu velmi důležitá, a to hlavně ropy a zemního plynu. Pokud by tato uzavírá trvala dlouho, dá se očekávat výraznější růst cen fosilních zdrojů na trzích. To by následně vedlo také ke zdražení cen benzinu či nafty na čerpacích stanicích po celém světě.
„Jakákoli vojenská aktivita v Hormuzském průlivu se promítne do růstu cen, stejně jako jakýkoli výpadek katarské produkce,“ uvedl Tom Marzec-Manser ze společnosti Wood Mackenzie.
Svět sleduje důsledky války
Nejméně jedenáct tankerů s LNG, které mířily do Kataru nebo z něj vyplouvaly, přerušilo podle agentury Bloomberg plavbu, aby se rizikové oblasti vyhnuly. Region je přitom pro globální trh naprosto zásadní. Katar je po Spojených státech druhým největším vývozcem LNG na světě a spolu se Spojenými arabskými emiráty vyváží plyn právě přes tuto úžinu.
Zranitelná je rovněž Asie. Více než čtyři pětiny katarského LNG loni směřovaly právě tam. Největším odběratelem plynu je Čína, která z Kataru pokrývá téměř třetinu svého dovozu LNG. Druhá je Indie. Významnými kupci jsou i Japonsko a další asijské ekonomiky.
Asijští odběratelé nyní podle Bloombergu horečně kontaktují dodavatele a zjišťují, zda jsou k dispozici náhradní dodávky. Egypt se snaží urychlit dříve sjednané kontrakty poté, co Izrael omezil těžbu na některých plynových polích.
Evropa je na katarském plynu méně závislá než Asie, přesto by ji výpadek zasáhl. Dodávky do Evropy totiž musejí stejně jako ty asijské projít přes Hormuz. Kontinent navíc vstupuje do další topné sezony s relativně nízkými zásobami plynu. Pokud by část nákladů byla přesměrována do Asie, evropské ceny by mohly znovu růst.
Analytici navíc upozorňují, že přímá náhrada za katarský LNG v podstatě neexistuje. Trh je sice v posledním roce zásoben relativně dobře, ale delší výpadek by rovnováhu rychle narušil, uzavírá Bloomberg.