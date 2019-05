Přirážka za diskrétnost. Obal léků na erekci a pleš stojí víc než obsah

Firmy Hims a Roman Health Medical, dva z nejpopulárnějších amerických startupů prodávajících přípravky na podporu erekce a léčbu plešatosti nasadily známé marketingové triky i v oblasti internetového prodeje farmak. Jejich obaly jsou přitažlivé a prodeje táhne hlavně reklama na sociálních sítích.

Tableta s dvacetimiligramovou dávkou sildenafilu, což je generikum léku Viagra, prodávaná pod značkou Roman, stojí dva americké dolary (46 korun). Značka Hims si za ní účtuje tři dolary (70 Kč). Lékárny přitom takovou dávku nakupují za 15 centů (3,50 Kč) a v různých slevových akcích si ji mohou pacienti v běžných obchodech s léky koupit i za 41 centů (9,50 Kč), konstatuje agentura Bloomberg.

Zákazníkům ale předražený obal nevadí. Osmadvacetiletý kalifornský obchodník Dylan Nelson je jedním z nich. Jeho řídnoucí vlasový porost ho dlouho trápil. Nakonec se nechal reklamou zlákat ke koupi produktu Hims s obsahem finasteridu, což je generický léku na předpis Propecia.



Hims si za měsíční balení finasteridu účtuje 28,5 dolaru (661 Kč) plus 5 dolarů (116 Kč) za vstupní online lékařskou konzultaci. Jeden prášek tak vychází na 95 centů (22 Kč). Se slevovými kupony by se lék dal sehnat za méně než polovic. A nákladová cena pro lékárny je pouhých 12 centů (2,80 Kč).

„Jsem ochoten si připlatit za pohodlí,“ říká Nelson.

„Pacienti, kteří rádi nakupují po internetu, si nemusí uvědomovat, že platí zbytečně moc,“ míní Michael Rea, zakladatel firmy RX Savings Solutions, která provozuje aplikaci na porovnání cen léků. „Průměrný zákazník si neporovnává ceny na šesti různých webech,“ dodává.



Šéf Hims Andrew Dudum se domnívá, že pro pacienty není rozhodující jen cena: „Vedle pohodlí a ušetřených nákladů na cestu k lékaři nebo do lékárny je to možnost osobní konzultace s lékařem.“ Firma prodává léky za přímou platbu. Ačkoli někdy by náklady na návštěvu doktora nebo léku pokrylo zdravotní pojištění.

Farmaceutické firmy Pfizer (výrobce originálního léku Viagra) a Merck & Co., který prodává lék Propecia, věnovaly na přesvědčování mužů, že jejich léky potřebují, roky času a miliony dolarů. V roce 2017, těsně předtím, než se mohlo začít prodávat její generikum, stála stomiligramová tabletka Viagry 61,54 dolarů (1427 Kč).

Prášek léku Propecia přišel v roce 2013, než jho výrobce přišla o patentovou ochranu, na 2,51 dolaru (58 Kč). Od vstupu generik na trh přestali původní výrobci léky podporovat. Na jejich místo nastoupily různé startupy, které značku a cenu tvoří dál.

„Geniální není produkt, ale způsob, jakým ho nabízejí,“ konstatuje Nelson. Když Hims na sociálních sítích zveřejnil fotku Nelsonova obnoveného porostu hlavy, muže zavalila vlna vzkazů. Musel tak vymazat svůj instagramový účet.

Firmy také čelily různým dotazům ohledně svých praktik. Zejména ve vztahu k poukazování na jiné než hlavní účinky léků na předpis. Hims například antidepresiva doporučuje jako lék na předčasnou ejakulaci, lék proplanolol na vysoký krevní tlak pak jako pomocníka proti trémě. Ani jeden ze zmíněných účelů užití přitom nebyl schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv.