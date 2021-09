Návštěvníci Expa si načepují vlastní pivo. Naučí je to výčepní z Prazdroje

„Plánujeme pro návštěvníky Expa pravidelné povídání o historii českého pivovarnictví. Výčepní je pak také naučí čepovat správně pivo,“ doplňuje starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Kamil Růžek.

„V neděli 5. října navíc slaví náš pivovar významné výročí. Toho dne, v roce 1842 jsme uvařili naši první várku piva, a tak bychom to rádi s našimi hosty oslavili,“ doplňuje.

Restaurace Plzeňského Prazdroje vznikala s partnery, ale hlavně s českými skláři, kteří výčepní bar vytvořili. Barový pult je sestavený z nerezového rámu, který je vyplněný skleněnými kachli. Zázemí veškeré technologie, ať už je to chlazení či sudy, jsou schované za barem, který má délku 3,5 metrů, váží 900 kilo a má osm výčepních klik.

„I když máme velmi omezenou kapacitu, bude restaurace nabízet kromě čepované plzně a kozla i nealko nápoje a tradiční české pokrmy,“ říká Růžek.

Kromě klasické restaurace bude fungovat také Sky Bar, kde se bude nabízet pouze láhvové pivo. „Momentálně s organizátory řešíme, zda to bude možné, protože alkohol v muslimských zemích je dovolen jen na legálních místech a střecha může být problém. Uvidíme, jestli si to obhájíme,“ doplňuje Růžek.

Pivní cesta

Na Expu 2016 v Miláně se plzeňské pivo dováželo speciálním vozem čtyřikrát týdně. Transport piva do Dubaje je ale mnohem složitější. Pivní sudy se dovezou v zachlazených kontejnerech do německého Hamburku, kde lodí pak putují přes Suez do Středozemního moře a následně do Rudého moře a poté okolo Saúdské Arábie, Jemenu a Ománu.

V české restauraci se Plzeňský Prazdroj bude prodávat za 50 dirhamů, což je přibližně 300 korun.

Výstava Expo 2020 Dubaj se měla uskutečnit minulý rok, kvůli pandemii covidu-19 bylo její zahájení odložené. ovšem nevyhnou se jí protiepidemická opatření. Potrvá od 1. října 2021 až do 31. března 2022.

Návštěvníci budou muset mít roušky a dodržovat rozestupy s výjimkou skupin či rodin. Platí také pravidla pro dezinfekci a pohyb v restauracích. Denní počet osob na výstavišti bude omezen na 120 tisíc, lidem bude před vstupem měřena teplota. I proto se odhaduje návštěvnost výstavy na maximálně 22 milionů lidí.