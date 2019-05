Na milionech australských bankovek je pravopisná chyba

Přes čtyřicet šest milionů bankovek s nesprávným výrazem responsibilty už je v oběhu, informoval ve čtvrtek zpravodajský server BBC News.

Nové padesátidolarové bankovky ve žluté barvě byly vydány v loňském roce a je na nich zobrazena Edith Cowanová, která se jako první žena dostala do australského parlamentu. To, co vypadá jako trávník na pozadí portrétu Cowanové, jsou ve skutečnosti řádky miniaturního textu s citacemi prvního projevu této političky v australském zákonodárném sboru.

„Je to velká zodpovědnost být tady jako jediná žena a chtěla bych zdůraznit, že je zapotřebí, aby se sem dostaly i další ženy,“ píše se v citaci, která se v mikroskopickém textu několikrát opakuje, a to vždy s chybějícím i.

Do oběhu bankovky vstoupily 18. října 2018. Trvalo tedy plných šest měsíců, než si překlepu – viditelného pouze s pomocí zvětšovacího skla – někdo všiml. Objevil ho pozorný posluchač australského rádia Triple M, do kterého zaslal fotografii s vyznačenou chybou, informuje agentura Reuters.

Emise bankovek s chybou je platná, podobně jako u nás dvousetkoruny z roku 1997 s proužkem „Republique du Zaire“, které mají v současnosti mezi sběrateli hodnotu několika set tisíc (více zde).

Těch však na rozdíl od australských bankovek pravděpodobně vzniklo jen několik desítek. I tak se však pro sběratele mohou stát australské padesátidolarovky zajímavou součástí sbírky.

Padesátidolarovka, na jejíž druhé straně je význačný australský spisovatel z řad původního obyvatelstva David Unaipon, je nejrozšířenější bankovkou v Austrálii. Bankovky vydané loni v říjnu obsahují nové bezpečnostní prvky, které mají předejít jejich padělání.