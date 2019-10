Čínské farmy chovají gigantická prasata, velká jako lední medvěd

Jedním z extrémů čínského zemědělského „zázraku“ je podle Bloombergu farma Panga Conga na jihu Číny, kde se chovají prasata o váze 500 kilogramů. Na jatka se prodávají za více než trojnásobnou cenu oproti běžným kusům.

Zřejmě největším prase, kterému se dostalo mediální pozornosti, je však na farmě v provincii Che-nan. Váží 750 kilogramů, je 2,1 metrů dlouhé a 1,05 metrů vysoké.

Čína v současnosti strádá nedostatkem vepřového masa, v důsledku afrického moru totiž docházelo k masovým porážkám prasat v chovech. Některé zdroje hovoří až o padesátiprocentním úbytku zvířat v chovech. Asijská země je největším konzumentem tohoto masa na světě.

K navýšení produkce vyzvala zemědělce čínská vláda. Jednou z cest je právě snaha chovat prasata, která jsou mnohem větší a jejichž produkce může být ekonomičtější.

O to se snaží chovatelé v různých regionech. Například v provincii Ťi-lin na severovýchodě země farmáři chovají prasata s průměrnou váhou od 175 kilogramů do 200 kilogramů, běžná hmotnost je však kolem 125 kilogramů. Podle místního farmáře Zhaa Hailina je chtějí vychovat tak velká, „jak jen to bude možné“.

Nejde však jen o experimenty na malých farmách. O hmotnější prasata se pokoušejí i velkochovy jako je Went Foodstuffs Group (největší chovatel v zemi), Cofco Meat Holdings a Beijing Dabeinong Technolosay.

Cílem velkých farem je podle analytika konzultační firmy Bric Agriculture Group Lina Guofy zvýšit hmotnost prasat nejméně o 14 procent. Některým podnikům už se podařilo hmotnost zvýšit na 140 kilogramů ze dřívějších 110 kilogramů. Nárůst tržeb díky tomu narostl o více než 30 procent.

Cena vepřového masa na trhu láme rekordy a vládní představitelé naléhají na zemědělce, aby navýšili stavy. Některým se do toho nechce, protože se obávají příchodu nové vlny afrického moru. Navíc ceny selat a chovných prasnic také prudce stouply.

Situace na trhu má být „velmi vážná“ nejméně do první poloviny roku 2020, řekl čínský vicepremiér Hu Chunhua. Letos bude v zemi chybět 10 milionů tun vepřového, což je více než světové zásoby.

Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, si nedokáže vysvětlit, v čem může být chov takto těžkých prasat ekonomičtější.

„Když má u nás prasnice tři sta kilogramů, už je to obrovské zvíře. Obecně si myslím, že to není řešení čehokoliv. Když je zvíře velké, nemusí to ještě znamenat, že spotřebuje méně krmiva,“ řekl iDNES.cz.



Obecně se v českých chovech spotřebuje kolem 2,5 kilogramů krmiva na každý kilogram přírůstku masa. V ČR se poráží prasata s průměrnou váhou kolem 118 kilogramů.