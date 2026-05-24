Británie přitvrdí proti praní špinavých peněz. Zaměří se na večerky i barber shopy

Británie chce tvrdě zakročit proti podnikům, které mohou sloužit k praní špinavých peněz a dalším aktivitám organizovaného zločinu. Britská vláda zřídila novou specializovanou jednotku, která se zaměří například na obchody s elektronickými cigaretami, barber shopy, večerky či prodejny amerických sladkostí. Podle úřadů se přes takové podniky ročně vypere kolem jedné miliardy liber (28 miliard Kč).

Již loni v Anglii proběhly četné razie v holičstvích a obchodech s elektronickými cigaretami, které jsou podezřelé z toho, že slouží jako zástěrka pro praní špinavých peněz a prodej padělaného zboží. (11. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

„Zločinecké gangy zneužívají naše ulice k praní špinavých peněz a podkopávání poctivého obchodu. Oplácíme úder celostátním zásahem s cílem tyto podniky zavřít, zabavit špinavé peníze, vytlačit organizovaný zločin z našich obchodních ulic a dostat jeho šéfy za mříže,“ cituje britský portál The Guardian slova ministryně vnitra Shabany Mahmoodové.

Podle odhadů britské Národní kriminální agentury (NCA) se ve Spojeném království každoročně vygeneruje nejméně 12 miliard liber (340 miliard Kč) z trestné činnosti, přičemž jedna miliarda (28 miliard Kč) projde praním špinavých peněz přes tyto obchody. Některé z nich jsou také spojovány s prodejem padělaného zboží, daňovými úniky, nelegální prací a distribucí drog.

Největší zátah v dějinách Turecka. Tři miliony lidí dostanou vysokou pokutu

Podle britských kontrolních úřadů může mít v některých oblastech až polovina večerek a prodejců elektronických cigaret vazby na organizovaný zločin. Podezření na napojení na trestnou činnost se týká také až třetiny obchodů s americkými sladkostmi a jedné čtvrtiny fastfoodů v určitých lokalitách.

„Naše ulice mají být místem, kde mohou prosperovat legitimní podniky, ne místem, kde se organizovaní zločinci skrývají za výlohami obchodů,“ uvedl zástupce komisaře londýnské City Police Nik Adams.

Prodej drog financuje Putinovu válku. Britové rozkryli síť vedoucí z ulic na frontu

Na posílený zásah bezpečnostních složek vláda vyčlenila 20 milionů liber (560 milionů Kč). Peníze mají financovat mimo jiné vznik nové jednotky NCA pro koordinaci boje proti organizovanému zločinu. Dalších šest milionů liber (170 milionů Kč) dostanou úřady dohlížející na dodržování obchodních pravidel. Do boje proti těmto praktikám se má také zapojit 75 nových policistů.

Britské úřady proti podobným podnikům zasahovaly již v minulosti. Loni na podzim zorganizovala NCA už druhou operaci nazvanou Machinize, která se zaměřila na podniky podezřelé z praní špinavých peněz, daňových podvodů a dalších aktivit organizovaného zločinu.

Policejní složky provedly v rámci operace razie ve více než 2 700 provozovnách, které vedly k 924 zatčením. Během razií policisté zabavili více než 10,7 milionu liber (300 milionů Kč) podezřelých výnosů. Zajistili také 111 tisíc nelegálních elektronických cigaret, 70 kilogramů konopí a 4,5 milionu nelegálních cigaret.

U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

24. května 2026

Digitální nomádi už nejsou rebelové jako dřív. Přibývá klasických zaměstnanců

Premium
ilustrační snímek

Digitální nomádství bylo dlouho spojené s představou dobrodruhů, kteří cestují po světě a práci občas zastanou z notebooku. V dnešní době je ale podobná představa už spíše zastaralá. Podle aktuálního...

24. května 2026

Nelegálních pracovníků v Česku výrazně přibylo, firmy podceňují administrativu

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38 procent více. Někdy jde o práci mimo pracovněprávní vztah, jindy o cizince bez platného...

24. května 2026

Kyberšmejdi cílí na hazard. Umějí připravit falešné weby do nejmenších detailů

Kyberbezpečnost

Provozovatelé hazardních her čelí v posledních měsících opakovaným krádežím identity. Podvodníci začali ve velkém vytvářet podvodné weby, které stylizují tak, aby působily jako oficiální internetové...

23. května 2026

Sluchátka s dráty zažívají comeback. Díky lepší kvalitě zvuku, retru i zacházení

Modelka Hailey Bieberová na akci Vogue Forces of Fashion v australském Sydney....

Po pěti letech poklesu prodejů, který vyvrcholil propadem o 42 milionů dolarů v roce 2024, kabelová sluchátka v roce 2025 doslova vstala z mrtvých. Prodeje produktu mnohými odepisovaného k zániku...

23. května 2026

Švédský kolektivismus mizí. V zemi probíhá překvapivá kapitalistická transformace

Panorama švédského Strockholmu (22. května 2011) (ilustrační snímek)

Po celá desetiletí bylo Švédsko synonymem pro model vlády s vysokými daněmi a vysokými výdaji, která řídila životy lidí od kolébky až po hrob prostřednictvím státních nemocnic, škol a pečovatelských...

23. května 2026

Italové posouvají hranice gelata. Sázejí na neobvyklé chuťové kombinace

Různé druhy italské řemeslné zmrzliny v italské Florencii (13. března 2026)

Zmrzlináři na severu Itálie stále častěji experimentují s méně obvyklými chutěmi. Místo sjednocených receptur tradičního gelata sázejí na ruční výrobu, pomalejší postupy a nezvyklé ingredience....

23. května 2026

Írán zažívá největší internetový blackout v dějinách. Doplácí na to celá ekonomika

Proíránský protest proti americko-izraelské válce na Blízkém východě v Londýně....

Obyvatelé Íránu už měsíce žijí prakticky bez přístupu k internetu. Podle expertů právě zažívají nejdelší a nejtvrdší blackout svého druhu v moderních dějinách. Problém navíc těžce dopadá na...

23. května 2026

Severní Korea zažívá automobilovou horečku. Ulicím vládnou čínské značky

Čína auta v KLDR (12. května 2026).

Severní Korea prožívá nečekaný automobilový boom. V hlavním městě Pchjongjangu se každodenní realitou začaly stávat dopravní zácpy a obyvatelé nově řeší i nedostatek parkovacích míst. Přitom ještě...

23. května 2026

Na vesnici vedou diskotéky, Praha chce gastrozážitky. Noční život prochází proměnou

ilustrační snímek

České gastro vstoupilo do roku 2026 klidněji než v předchozích letech. Tržby podniků od ledna do dubna meziročně vzrostly o dvě procenta. Největší změna je ale vidět v nočním životě. Zatímco mimo...

23. května 2026

„Island“ u Košic. Na Slovensku vzniká obří geotermální projekt, vrty zajistila MND

Premium
Společnost MND Drilling & Services dokončila poslední z celkem tří hlubinných...

Jednou z klíčových investic do energetiky na Slovensku je geotermální projekt na východě země. V lokalitě Svinica–Ďurkov dokončila společnost MND tři hlubinné vrty, z nichž nejdelší měří 3,6...

23. května 2026

Řidiči se budou muset připravit na dražší motorové oleje. Někde mohou i chybět

ilustrační snímek

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na...

22. května 2026

