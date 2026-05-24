Británie přitvrdí proti praní špinavých peněz. Zaměří se na večerky i barber shopy

„Zločinecké gangy zneužívají naše ulice k praní špinavých peněz a podkopávání poctivého obchodu. Oplácíme úder celostátním zásahem s cílem tyto podniky zavřít, zabavit špinavé peníze, vytlačit organizovaný zločin z našich obchodních ulic a dostat jeho šéfy za mříže,“ cituje britský portál The Guardian slova ministryně vnitra Shabany Mahmoodové.
Podle odhadů britské Národní kriminální agentury (NCA) se ve Spojeném království každoročně vygeneruje nejméně 12 miliard liber (340 miliard Kč) z trestné činnosti, přičemž jedna miliarda (28 miliard Kč) projde praním špinavých peněz přes tyto obchody. Některé z nich jsou také spojovány s prodejem padělaného zboží, daňovými úniky, nelegální prací a distribucí drog.
Podle britských kontrolních úřadů může mít v některých oblastech až polovina večerek a prodejců elektronických cigaret vazby na organizovaný zločin. Podezření na napojení na trestnou činnost se týká také až třetiny obchodů s americkými sladkostmi a jedné čtvrtiny fastfoodů v určitých lokalitách.
„Naše ulice mají být místem, kde mohou prosperovat legitimní podniky, ne místem, kde se organizovaní zločinci skrývají za výlohami obchodů,“ uvedl zástupce komisaře londýnské City Police Nik Adams.
Na posílený zásah bezpečnostních složek vláda vyčlenila 20 milionů liber (560 milionů Kč). Peníze mají financovat mimo jiné vznik nové jednotky NCA pro koordinaci boje proti organizovanému zločinu. Dalších šest milionů liber (170 milionů Kč) dostanou úřady dohlížející na dodržování obchodních pravidel. Do boje proti těmto praktikám se má také zapojit 75 nových policistů.
Britské úřady proti podobným podnikům zasahovaly již v minulosti. Loni na podzim zorganizovala NCA už druhou operaci nazvanou Machinize, která se zaměřila na podniky podezřelé z praní špinavých peněz, daňových podvodů a dalších aktivit organizovaného zločinu.
Policejní složky provedly v rámci operace razie ve více než 2 700 provozovnách, které vedly k 924 zatčením. Během razií policisté zabavili více než 10,7 milionu liber (300 milionů Kč) podezřelých výnosů. Zajistili také 111 tisíc nelegálních elektronických cigaret, 70 kilogramů konopí a 4,5 milionu nelegálních cigaret.