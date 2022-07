Gang do Dubaje pašoval miliony v hotovosti. Soud poslal za mříže jeho šéfa

Britský soud poslal na devět let a sedm měsíců do vězení vůdce gangu, který pašoval špinavé peníze v hotovosti z Velké Británie do Spojených arabských emirátů. Skupině se celkem podařilo vyvézt přes sto milionů liber, tedy téměř tři miliardy korun.