V popisu zveřejněném aukční síní spolu s fotografiemi vlasů ve zlatém kulatém rámu stojí, že Gadsby pohostil Washingtona večeří krátce před jeho smrtí v roce 1799.
Gadsby získal prezidentův pramen vlasů „vzhledem k přátelství a vztahu s ním v jeho posledních dnech,“ uvedla v roce 1928 hoteliérova vnučka Julia Tenová Eycková McBlairová.
Dodala, že její dědeček nechal pramen vlasů zarámovat a pověsil ho „pod portrétem generála Washingtona v našem domě ve městě Washington, kde mi byl celý život na očích“.
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Aukční síň Richmond Auctions v americkém státě Jižní Karolína podle stanice CBS News nezveřejnila identitu nového majitele. Nejedná se o nejvyšší částku, za kterou kdy byl Washingtonův pramen vlasů vydražen, poznamenala stanice BBC. Tři prameny, které mu ustřihli zřejmě těsně před smrtí nebo po ní a byly uloženy do medailonku, se v roce 2021 prodaly za bezmála 40 tisíc dolarů (přibližně 892 tisíc korun).
Washington dovedl Spojené státy k vítězství nad Brity ve válce za nezávislost a pomohl navrhnout ústavu USA, než se v roce 1788 stal prvním prezidentem země. V roce 1797 po dvou volebních obdobích odstoupil.