Z Prahy do Berlína vlakem poprvé pod čtyři hodiny. Německo otvírá novou trať

  12:11
Méně než čtyři hodiny bude od neděle trvat běžná cesta vlakem z Berlína do Prahy. Na jihu německé metropole se totiž po desítkách let příprav otevře nový železniční úsek, takzvaná drážďanská dráha. Kromě cesty mezi Berlínem, Drážďany a Prahou to výrazně urychlí také cestu z centra německého hlavního města na mezinárodní letiště.

V posledních letech prošla takzvaná drážďanská dráha rozsáhlou rekonstrukcí. Přibyly dvě nové koleje (na snímku), které už budou dálkové osobní vlaky moci využívat. (20. června 2024) | foto: ČTK

Šestnáct kilometrů dlouhý železniční úsek mezi berlínským nádražím Südkreuz a braniborským městem Blankenfelde funguje už od 70. let 19. století. Nyní ho používají ale jen vlaky berlínské městské dráhy S-Bahn a také některé nákladní vlaky.

Vlaky meziměstské osobní dopravy po trati dosud jezdit nemohly. Vlaky z Berlína do Prahy jezdily po takzvané anhaltské dráze směrem na Halle a poté zatáčely, aby se u Blankenfelde napojily na železniční trať na jihovýchod do Drážďan.

V posledních letech prošla takzvaná drážďanská dráha rozsáhlou rekonstrukcí. Přibyly dvě nové koleje, které už budou dálkové osobní vlaky moci využívat.

Z Berlína do Prahy přijel poslední „knedlíkový expres“. Nahradí ho ComfortJet

Nový úsek se otevře v neděli a vlaky na cestě do Drážďan a Prahy je budou moci začít ihned využívat. Podle společnosti Deutsche Bahn se tak cesta mezi německou metropolí a hlavním městem Saska zkrátí o deset minut.

Po trase jezdí i vlaky Českých drah na lince mezi Prahou a Berlínem. Cesta soupravami RailJet z české do německé metropole se podle jízdního řádu od neděle dostane poprvé pod čtyři hodiny. Trvat by měla 3:57 minut. Na úseku drážďanské dráhy budou moci jet railjety až 200 kilometrů za hodinu.

Výrazně se s otevřením drážďanské dráhy zlepší také spojení Berlína s mezinárodním letištěm Berlín-Braniborsko (BER), které leží jižně od hlavního města. Dosud jezdí letištní expresy (FEX) každé půl hodiny a musejí objížďkou přes severní část Berlína. Cesta tak trvá zhruba 40 minut. Od neděle budou jezdit expresy každou čtvrthodinu, budou moci rovnou zamířit na jih a cesta potrvá mezi 21 a 25 minutami.

Dráhy se zbavují historických strojů. Vytvoří pro ně fond

Drážďanská dráha se rekonstruovala od roku 2018. Práce začaly po mnoha letech protestů, námitky odpůrců soud definitivně zamítl v roce 2017.

V neděli začne v Německu platit rozsáhlá změna jízdních řádů. Součástí změn bude i nová linka Českých drah, které po více než deseti letech vrátí na koleje přímý vlak z Prahy přes Drážďany, Berlín a Hamburk do Kodaně.

Společnost Deutsche Bahn rovněž uvedla, že zlepšená infrastruktura se postará o to, že se mezi Hamburkem a Prahou bude v příštím roce cestovat o 40 minut kratší dobu. Na počátku srpna začala mezi Berlínem a Hamburkem generální oprava železniční trati, kvůli které končí nyní vlaky Českých drah z Prahy už v německém hlavním městě. Hotová by měla být do 30. dubna.

11. prosince 2025  12:11

