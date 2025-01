Námluvy v luxusní módě. Prada zvažuje koupi značky Versace

Pozadu nezůstává s mapováním důsledků transakce ani vlastník značky Versace, společnost Capri Holdings Ltd. Ta si pro změnu najala banku Barclays, aby prozkoumala možnosti prodeje nejen této značky, ale i dalších značek v jejím portfoliu, jako je například značka Jimmy Choo, která se zaměřuje na luxusní obuv.

Kroky přicházejí krátce poté, co byl pokus o spojení společností Capri a Tapestry, Inc. v hodnotě 8,5 miliardy amerických dolarů zrušen kvůli regulačním překážkám. Americká společnost Tapestry, Inc. Se specializuje na značky vyšší střední třídy, jako je Coach nebo Kate Spade New York. Pod Capri patří kromě zmíněných velmi luxusních značek Jimmy Choo a Versace i Michael Kors, což je značka spadající také spíš do vyšší střední třídy než do kategorie luxusu.

Zástupce společnosti Prada se ke spekulacím odmítl vyjádřit. Zástupce společnosti Citi na dotaz agentury Bloomberg nereagoval. Akcie společnosti Prada se po této zprávě při obchodování v Hongkongu příliš nezměnily.

Luxus v krizi. Až na Pradu

Rodinná společnost Prada se stala jedním z mála vítězů uprostřed celosvětového poklesu luxusního sektoru. Její tržby ve třetím čtvrtletí loňského roku vzrostly o osmnáct procent díky značce Miu Miu, která se těší rostoucí oblibě mezi mladšími zákazníky.

Problémy značkám, jako je Dior, Chanel či Louis Vuitton v poslední době způsobují zejména čínští zákazníci, kteří omezili nákupy řady prémiového zboží od kabelek přes značkové oblečení až po produkty pro péči o pleť. Po rychlém a nečekaném poklesu výdajů zákazníků tak drahé značky počítají prodejní ztráty po milionech a ani výhledy do budoucna neslibují zlepšení.