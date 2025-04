Prada si v současnosti vede lépe a daří se jí odolávat poklesu prodeje luxusního zboží, se kterým se potýká více firem v odvětví. V roce 2024 vykázala tržby ve výši 5,4 miliardy eur, což je o sedmnáct procent více než v předchozím roce. Versace už nějaký čas hospodaří se ztrátou, uvedla agentura Reuters. Spojení firem posílí vliv Itálie v odvětví luxusního zboží, ve kterém se prosazují francouzské konglomeráty v čele s LVMH, píše deník The Guardian.

„Naším cílem je pokračovat v odkazu Versaceho, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku,“ řekl předseda správní rady společnosti Prada Patrizio Bertelli. „Zároveň jim poskytneme silnou platformu, posílenou roky neustálých investic a zakořeněnou v dlouhodobých vztazích,“ dodal.

Cena, kterou je Prada ochotna za firmu Versace zaplatit, je podle analytiků poměrně nízká. Při nákupu firmy Versace v roce 2018 totiž holding Capri zaplatil zhruba 2,15 miliardy dolarů včetně dluhu. Holding firmu koupil od rodiny Versaců a americké společnosti Blackstone. Pod Versace spadají i značky Michael Kors zaměřující se na luxusní obuv, kabelky a oblečení, anebo Jimmy Choo, značka specializující se na luxusní obuv, kabelky a doplňky.

„Není to první snaha Prady přidat do svého portfolia atraktivní značky. Versace se nyní připojí ke značkám módy Miu Miu, obuvi Church’s, Car Shoe a Luna Rossa, jachtařskému týmu Luna Rossa Prada Pirelli anebo značce pečiva Marchesi,“ uzavřel deník The Guardian.