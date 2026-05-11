Na videu pořízeném 6. května 2026 je vidět, jak se po nehodě žhavá hmota rozstřikuje po zemi a její části trefují pracovníky kolem. Dělníci se okamžitě rozbíhají z budovy, jeden z nich upadne na hromadu kovového šrotu. Další si otírají hlavy a oděvy, aby se zbavili úlomků, píše list China Daily.
V hale byl ihned spuštěný poplach, naštěstí se žádný z pracovníků nezranil. K události došlo jen krátce poté, co si pracovníci továrny i obyvatelé Che-pej stěžovali na nedostatek bezpečnostních opatření ve společnosti, kterou ovšem čínský list nekonkretizoval. Mnozí vyjádřili rovněž obavy ohledně pracovních podmínek v továrně.
Podobné nehody nejsou v čínském těžkém průmyslu ničím výjimečným. Dne 4. května došlo v provincii Chu-nan k smrtelnému incidentu v továrně na ohňostroje, při němž zahynulo 26 pracovníků a více než 60 dalších bylo zraněno. Úřady tento incident v současné době stále vyšetřují.
Průmyslové nehody v těžkém průmyslu země nadále vedou ke zraněním a úmrtím pracovníků, přičemž se objevují zprávy o požárech, výbuších a poruchách zařízení.
Čínské národní ministerstvo pro řízení mimořádných situací v roce 2024 zaznamenalo 21 800 pracovních a průmyslových nehod, při nichž zahynulo 19 600 lidí. Čínské úřady přitom prezentují rok 2024 jako zlepšení: počet smrtelných pracovních nehod měl v zemi meziročně klesnout asi o 7,6 procenta, uzavřel čínský deník.