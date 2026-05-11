Pracovníci prchají před žhavou ocelí. Záběry z čínské továrny kolují sítěmi

Jan Dvořák
  13:07
Záznamy z bezpečnostních kamer ukazují, jak ve slévárně závodu v čínské provincii Che-pej explodovala elektrická indukční tavicí pec naplněná horkým kovem. Kapky oceli či žhavé strusky se pak rozlétly po celé hale a některé z nich neminuly ani prchající pracovníky.

Na videu pořízeném 6. května 2026 je vidět, jak se po nehodě žhavá hmota rozstřikuje po zemi a její části trefují pracovníky kolem. Dělníci se okamžitě rozbíhají z budovy, jeden z nich upadne na hromadu kovového šrotu. Další si otírají hlavy a oděvy, aby se zbavili úlomků, píše list China Daily.

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. (5. května 2026)
V hale byl ihned spuštěný poplach, naštěstí se žádný z pracovníků nezranil. K události došlo jen krátce poté, co si pracovníci továrny i obyvatelé Che-pej stěžovali na nedostatek bezpečnostních opatření ve společnosti, kterou ovšem čínský list nekonkretizoval. Mnozí vyjádřili rovněž obavy ohledně pracovních podmínek v továrně.

Výbuch srovnal čínskou továrnu na pyrotechniku se zemí. Nejméně 26 mrtvých

Podobné nehody nejsou v čínském těžkém průmyslu ničím výjimečným. Dne 4. května došlo v provincii Chu-nan k smrtelnému incidentu v továrně na ohňostroje, při němž zahynulo 26 pracovníků a více než 60 dalších bylo zraněno. Úřady tento incident v současné době stále vyšetřují.

Průmyslové nehody v těžkém průmyslu země nadále vedou ke zraněním a úmrtím pracovníků, přičemž se objevují zprávy o požárech, výbuších a poruchách zařízení.

Čínské národní ministerstvo pro řízení mimořádných situací v roce 2024 zaznamenalo 21 800 pracovních a průmyslových nehod, při nichž zahynulo 19 600 lidí. Čínské úřady přitom prezentují rok 2024 jako zlepšení: počet smrtelných pracovních nehod měl v zemi meziročně klesnout asi o 7,6 procenta, uzavřel čínský deník.

