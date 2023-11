Čtvrtině zaměstnanců otevře AI cestu ke kratšímu pracovnímu týdnu, říká studie

Podle Autonomy by se měl nový pracovní týden týkat 28 procent zaměstnanců, kterým tak umožní lépe vybalancovat pracovní a osobní život snížit pracovní stres a dokonce jim může pomoci i s psychickými potížemi. Produktivita by se přitom ani po snížení počtu odpracovaných hodin nezměnila.

„Většina studií se soustředí na apokalyptické scénáře o ztrátě povolání, nebo čistě na měření ziskovosti. My zkoumáme, co dobrého se může stát, když do našich životů zapojíme plný potenciál umělé inteligence,“ řekl listu The Guardian šéf výzkumu Will Stronge. Dodává, že bude docházet k častějšímu fyzickému kontaktu mezi lidmi a některé postupy se zefektivní.

Alespoň částečně by se inovace v oblasti AI měly propsat do života většiny lidí. Devět z desíti Londýňanů by si v časovém horizontu deseti let mělo užít pracovní dobu zkrácenou o deset procent, tři z nich pak dokonce o dvacet procent.

Právní rámec je třeba

Ve Spojených státech to bude sedm z deseti lidí, kterým se zkrátí pracovní doba o deset procent, což vytvoří v denním harmonogramu prostor. Ten mohou věnovat sobě, svým koníčkům či blízkým. Studie uvádí, že mezi státy, které mají největší potenciál přejít na čtyřdenní pracovní týden, jsou třeba Washington, Maryland, Colorado nebo Illinois.

Kongresman Mark Takano, který americkému Kongresu představil návrh zákona o zavedení 32hodinového pracovního týdne, upozorňuje, že kvůli automatizaci čelí svět práce zásadním změnám. „Vláda musí zajistit, aby se produktivita zvyšovala napříč obory a úrovněmi dovedností.“

Výzkumník Stronge vyzývá politiky, aby přijali opatření, která by AI zasadila do nějakého právního rámce. Současně apeluje i na zaměstnavatele, aby využili příležitosti a zavedli AI na pracoviště AI co nejdřív.

„Myslím, že opravdu působivé by bylo, kdyby se ti největší hráči v oblasti umělé inteligence spojili, od odborů přes experty na danou problematiku, a do světa vyhlásili, že zvýší produktivitu práce, která zároveň přinese užitek i zaměstnancům,“ uzavírá Stronge podle The Guardianu.