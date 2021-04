Home office vyprázdnil kanceláře, Londýn chce finanční čtvrť předělat na byty

Městská správní instituce londýnské čtvrti City, Corporation of London, hledá pro prázdnotou zející kanceláře ve finančním srdci Anglie nové využití. Do roku 2030 tu chce vytvořit alespoň 1 500 nových bytů. Informoval o tom deník The New York Times.

Čtvrť City se tak může i v důsledku nových trendů na pracovních trzích v dohledné době citelně změnit. Stále více finančních i právních společností totiž do budoucna uvažuje o častějším zaměstnávání z domova. Firmám se tím mají snížit náklady. Zaměstnanci to zároveň také mnohdy preferují a od jednotlivých společností často i žádají.

Londýnskou City podle několika výzkumů poznamenal také odchod Velké Británie z Evropské unie. Podle studie institutu New Financial se vliv tohoto finančního centra v rámci Evropy v dohledné době znatelně sníží.

To může poznamenat i celé britské hospodářství, neboť obchod s penězi se na britské ekonomice podílí více než sedmi procenty. Před zastavením globální ekonomiky vytvářel roční obchodní přebytek 44 miliard liber, což je v přepočtu asi 1,3 bilionu korun.

Během pandemie se život v londýnském finančním srdci zastavil. Pohyboval se tu jen nejnutnější počet pracovníků. Šlo zejména o obchodníky, kteří nemohou pracovat z domova. Někteří se v posledních týdnech vracejí, nejde však o všechny.

„Jednotlivé společnosti, které v oblasti londýnského City působí, nechtějí v dalších měsících tuto čtvrť opouštět. Uznaly však, že dále budou fungovat jinak a řadu kanceláří nebudou potřebovat,“ uvedla pro deník The New York Times londýnská politička Catherine McGuinness.

Kancelář v londýnském City není ani v dobách pandemie nemoci covid-19 levnou záležitostí. Ačkoliv v současné době nabídka kanceláří značně převyšuje poptávku po nich, stále se průměrné měsíční nájemné na čtvrteční stopu pohybuje v známé finanční čtvrti mezi 70 až 83 britskými librami (asi 2 090 až 2 480 korun) . V rámci celého Londýna je však průměrná cena až o 25 liber nižší.

Londýn není jediným městem na světě, kde takové téma aktuálně řeší. Podobně je na tom třeba i americký New York, kde se o přeměně kanceláří na bytové jednotky uvažuje na Manhattanu.