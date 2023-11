Kontrolní chatboti či rozporuplné mávání. Co nového v etiketě online setkávání

Umělá inteligence vstupuje do světa videokonferencí stejně razantně jako všude jinam. Tentokrát má však jiný úkol, používá se totiž jako jako virtuální kontrolor etikety. Podle deníku The Wall Street Journal stále více společností nasazuje na videokonference roboty s umělou inteligencí, kteří pomáhají s úkoly, jako je přepisování, shrnování a dokonce i poskytování zpětné vazby o etiketě účastníkům, kteří mohou dominovat v rozhovorech nebo přerušovat ostatní.

Tito roboti mohou fungovat buď jako tiší zapisovatelé, kteří poskytují shrnutí schůzky pro nepřítomné účastníky anebo vedou oficiální zápis pro skupinu. V některých případech jdou firmy ještě dál a poskytují řečníkům zpětnou vazbu v reálném čase ohledně jejich stylu prezentace. Informaci přinesl portál First Post.

Například jeden z vedoucích manažerů vývoje softwaru popsal setkání s botem pro chování v aplikaci Zoom. „Nabádal mě, abych měnil svůj projev a udržel tak skupinu v napětí,“ říká pracovník, který nechtěl být jmenovaný. Tento typ zpětné vazby však nemusí být vždy relevantní nebo vítaný. Zejména jde například o technické diskuse, které ze své podstaty vyžadují monotónnější styl prezentace.

Jednou z klíčových obav uživatelů online setkávání je pocit, že na schůzkách budou přítomni roboti s umělou inteligencí. „Je to jako by váš rozhovor v kavárně pozoroval pár nemrkajících zírajících očí,“ tvrdí někteří pracovníci. Setkání s mlčenlivými AI boty může vyvolávat nepříjemnou atmosféru i otázky ohledně vlivu tohoto kroku na dynamiku na pracovišti.

Navzdory potenciální „technické“ hodnotě těchto botů při řešení problémů, jako je nadměrné přerušování nebo monotónní diskuse, může jejich tichá a trvalá přítomnost vytvářet na schůzkách nepříjemné situace. Přestože záměrem je zlepšit etiketu a dynamiku schůzek, realita někdy působí znepokojivě nebo nepatřičně.

Mávat, nebo nemávat?

Virtuální setkávání pracovníků však přináší i další čistě lidská dilemata, i když umělá inteligence stojí stranou. Agentura Bloomberg například nedávno přišla s vyčerpávající analýzou zvyku mávání. Rozloučení zamáváním na konci videohovorů se pro mnohé pracovníky na home office totiž stalo standardem. A nezamávat na některé může působit nezdvořile.

Podle některých odborníků na lidské chování a komunikaci se mávání na Zoomu objevila kvůli potřebě lidí znovu vytvořit sociální vazby, které pandemie narušila. Pro jiné jde to jednoduchý způsob, jak dát najevo, že schůzka skončila. A jiný zase mávne rukou pouze z důvodu, aby byl zdvořilý. Důvody jsou různé.

„Jsem velkým fanouškem mávání,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Erica Keswinová, která se specializuje na pracovní prostředí a vztahy v práci. „Lidé jsou rádi, jakmile ví, že něco začíná a končí,“ říká s tím, že jde o rituály, které dávají lidem pocit sounáležitosti a spojení.

Podle průzkumu sítě Fishbowl mává při online schůzkách 55 procent pracovníků. V loňském roce v průzkumu společnosti Zoom Video Communications na videoschůzkách mávalo 57 procent pracovníků, o rok dříve to bylo 75 procent pracovníků.

Pokles nepřekvapil Susan Wagnerovou Cookovou z americké univerzity v Iowě. „Jakmile se lidé méně připojují, je méně pravděpodobné, že budou mávat,“ uvedla vědkyně, která roky studovala, proč a jak lidé používají gesta.

Společně s dalšími odborníky nepředpokládá, že by mávání někdy odeznělo. A to například kvůli tomu, že existuje takzvaná „motorická rezonance.“ To znamená, že jakmile jeden člověk zamává, tak pro druhého je téměř automatické zamávat také.

„Ve videohovoru jsou poslední dojmy stejně tak důležité jako první dojmy, mávání značí, že se ostatní mohou v naší přítomnosti cítit bezpečně,“ uvedl Darren Murph, poradce pro hybridní práce, který má aktuálně na starosti strategickou komunikaci v automobilce Ford.

Na zamávání může záležet

„Vadí mi, když zamávám a lidé nezamávají,“ uvedla Molly Becková, zakladatelka společnosti WorkPerfectly. „Přirovnala bych to k situaci, kdy někomu podržíte dveře a on nepoděkuje,“ doplnila.

Zakladatelka společnosti Flex+Strategy Group Cali Williamsová Yostová uvedla, že mává pouze při hovorech s novými lidmi, a to jako gesto ve smyslu ráda vás poznávám.“ Pokud jde o stejnou skupinu každý týden, málokdy někdo zamává včetně mě,“ uvedla.

Jiným ale na zamávání může záležet. „Doporučuji rychlé zamávání, jako by vám na rušné křižovatce dalo přednost první auto. Ne pomalé, jako byste mávali lidem z alegorického vozu,“ zmínila Molly Becková.

„Práce je lepší, když se všichni cítíme bezpečně, když si navzájem vyjadřujeme uznání, a mávnutím rukou na konci schůzek je malý způsob, jak toho dosáhnout,“ napsal k mávání na Zoomu novinář Justin Pot v roce 2021 ve svém příspěvku na webu společnosti Zapier.

„Je to trochu trapné, agresivně banální a neslouží k ničemu jinému než k upřímnému pozdravení dalších účastníků hovoru. Ale právě proto je to skvělé,“ doplnil.