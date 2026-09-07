Když si podnikatelka Dorothy Bandierová v roce 2023 najala Olivii Tiedemannovou jako svou soukromou šéfkuchařku, netušila, že se z ní brzy stane hvězda sociálních sítí. Pro téměř třicetiletou ženu, která strávila roky ve fast foodech, to byl splněný sen – mohla vařit co chtěla s prakticky neomezeným rozpočtem.
Když ale její šéfová s manželem odjela na dva týdny do Evropy, začala se kuchařka v letním sídle v Southamptonu nudit. Začala po svolení v její kuchyni natáčet videa. Příspěvky, ve kterých připravuje těstoviny s mořskými plody či steak, ji takřka přes noc vystřelily mezi hvězdy Instagramu. Během tří měsíců získala přes dva miliony sledujících, které bavila zejména svým drzým přístupem. Dnes má manažera, vlastní řadu zástěr a na podzim jí vychází první kuchařka, píše portál The Wall Street Journal.
Instagram coby pomocník
Lifestyleových influencerů na sociálních sítích neustále přibývá, což výrazně ztěžuje možnost prosadit se. Na scénu tak vstupují i lidé z dalších oborů – od řemeslníků přes instalatéry až po zahradní architekty. „Tito lidé se nesnaží stát influencery, ale tyto platformy využívají jako reklamu pro svou práci,“ říká Mariam Rastegarová, partnerka ve firmě Range Media Partners. Podle červnové zprávy společnosti Constant Contract na Instagram, TikTok nebo YouTube přispívá 73 procent podnikatelů.
Mezi nimi je i Tyler Farrell, který v americkém státě Utah založil stavební firmu Killowen Construction. Účet, na kterém sdílí stavbu luxusních domů, sleduje 403 tisíc lidí. „Polovinu projektů, na nichž pracujeme, vůbec nemůžeme ukazovat, protože jsou chráněné dohodou o mlčenlivosti. U některých klientů ani neznáme jejich skutečnou identitu,“ popisuje Farrell.
„Instagram je skvělý pomocník. Dodnes si pamatuju, jak jsem byl v šoku, když si mě někdo najal na základě toho, že viděl moje video. Je šílené, že tímto způsobem dostávám zakázky za 8 milionů dolarů,“ pokračuje.
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Zahradního architekta Sebastiana Trujilla zase zaměstnala filmová producentka Fabiola Beckmanová, aby jí pomohl s dokončením pozemku. „Požádal mě, jestli si může práci natáčet, takže jsme si stanovili hranice a myslím, že to funguje dobře. Sebastianovy příspěvky prezentují spíše jeho talent než moji zahradu,“ uvedla pro časopis Architectural Digest producentka.
Šetřím si práci
David Coleman, který se živí jako mechanik a instalatér, svůj účet na TikToku používá z jiného důvodu. „Uvědomil jsem si, že lidé se chtějí umět o své nemovitosti postarat sami, tak jsem začal natáčet videa, kde je učím různé opravy. Práce mám dost, takže tímhle si vlastně ušetřím situace, kdy mi volají kvůli něčemu, co by zvládli sami,“ tvrdí muž známý pod přezdívkou Mechanicallyincleyend.
Sledující tak bere do domů svých klientů, kde ukazuje, jak například uvolnit ucpaný odtok, do kterého někdo nasypal celý pytlík syrové rýže. „Zatím se mi nikdo neozval, že chce, abych příspěvek o něm smazal,“ dodává.
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Svou práci natáčí také letuška v soukromých tryskáčích Jamie Gibsonová, která na Instagramu vystupuje jako Flightess. „Jedno z mých nejúspěšnějších videí je, jak mi spadne dezert, který jsem právě nandala na talíř. Lidé mají rádi nedokonalost,“ myslí si. Na svém profilu sdílí zejména zákulisí práce v oblacích a různé tipy. Dává si ale pozor, aby nezveřejnila nic, co by mohlo odhalit jejího klienta nebo kam letadlo letí.
„Můj oblíbený moment byl, když se mnou letěla paní s papouškem šedým, který měl vlastní svěřenský fond. Během cesty jsem mu servírovala hrozny s bramborovou kaší na bílém ubrusu. Nemohla jsem odolat a majitelky jsem se zeptala, jestli si to můžu natočit,“ směje se Gibsonová.