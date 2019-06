Štěstí za 8 miliard. Američan vyhrál v loterii díky koláčku štěstí

Čísla, která sázel, pocházela z křupavé sušenky, kterou ve Spojených státech často dávají asijské restaurace svým zákazníkům po jídle. Na papírku unvitř ní se většinou ukrývá mnohoznačná věštba a několik čísel.



Když šestašedesátiletému důchodci vnučka věštbu přinesla, čísla na ní ho zaujala. „S těmi bych mohl hrát,“ pomyslel si. Jackson tak na ně začal pravidelně sázet v loteriích Powerball a Mega Millions. Šance na výhru jackpotu je v Powerballu podle USA Today 1 k 292,2 milionům. Čísla zkoušel přes dva roky. Koláček štěstí mu nakonec štěstí doopravdy přinesl.

Když v úterý zjistil, že se některá z jeho čísel shodují s vytaženými, ani nevěděl, jak vysoký je jackpot. „Hrajete, abyste vyhráli,“ citovala ho televize CNBC. „Nikdy ale nepředpokládáte, že vyhrajete celý jackpot,“ dodal.



Rychle zavolal manželce, které jen oznámil, že něco vyhrál, a zavěsil. Nejdřív si totiž myslel, že vyhrál mnohem méně. Viděl jen šest shodujících se čísel. „Myslel jsem, že jsem vyhrál 50 tisíc (cca 1,1 milionu korun, pozn. redakce),“ řekl. Až poté si všiml, že se shodují čísla všechna.

„(Manželka) mi (do telefonu) říká: ‚No, kolik že jsi to vlastně vyhrál?’ A já na to: ‚Nevím, já hrál jen pro zábavu!’,“ vyprávěl na tiskové konferenci Jackson. „Tak mi řekla: ‚Proboha, vygoogli si to!’“ dodal. Celková výhra činila 344 milionů dolarů (cca 7,8 miliardy korun).

Jackson tak získal nejvyšší výhru v historii státu a jednu z nejvyšších výher v loterii vůbec. Historicky nejvyšší výhra v Powerballu přesáhla hodnotu 1 miliardy dolarů.



Ve skutečnosti jen polovina

Stanovená výše výhry však neodráží to, kolik Jackson reálně získá. Protože se rozhodl vyzvednout si částku naráz, podle pravidel loterie dostane „jen“ asi pět miliard korun. Druhou variantou by bylo nechat si částku vyplácet postupně v průběhu příštích třiceti let, to však experti nedoporučují. „Vezměte si celou částku, ale hned ji neutraťte,“ radil výhercům pro CNBC investor Kevin O’Leary. „Investujte do stabilních akcií a posílejte si roční rentu,“ dodal.



Z výhry pak ještě bude muset zaplatit 25% federální a 5,5% státní daň. Nakonec mu tak zbude cca 158 milionů dolarů, zhruba 3,6 miliardy korun. Z těch plánuje část darovat třem charitám – St. Jude Children’s Research Hospital a Shriners Hospitals for Children, které jsou obě zaměřené na léčbu dětských pacientů, a Wounded Warrior Project, jež se stará o vojáky zraněné v boji.



Kromě toho dá jeden milion dolarů svému bratrovi. V mládí si totiž slíbili, že pokud jeden z nich někdy vyhraje v loterii, podělí se s tím druhým. Zbytek pak pravděpodobně bude investovat. „Doufám, že mě to moc nezmění. Pořád budu nosit džíny,“ řekl novinářům při předávání šeku. „No, možná o trochu novější džíny,“ dodal s úsměvem.