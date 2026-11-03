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Potřebujete, co vyrábíme, hrozí Čína konkurentům. Boj se Západem je pro zemi priorita

Jan Dvořák
  13:10

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Plenární zasedání čínské komunistické strany (29. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Nejde jen o vzácné zeminy. Čína stále více ztěžuje ostatním zemím, aby se zbavily závislosti na jejích technologiích v oblasti solární energie, dronů i výroby léků. Plánovaná omezení vývozu ukazují, že Peking stále více sází na svou strategii, jejímž cílem je učinit čínské továrny pro svět nepostradatelnými. Děje se tak i přesto, že mnoho vlád je nadmíru znepokojeno závislostí svých zemí na Číně a usiluje o její snížení..

Razicí zařízení patří mezi největší stroje na světě: ocelové válce, z nichž některé jsou dlouhé jako fotbalové hřiště, vybavené rotujícími kotouči, dokážou prorazit skálu a prorazit tak cestu horninou pro silnice a železnice. Tyto stroje, známé jako tunelovací stroje, vyrábí pouze hrstka firem, převážně v továrnách v Číně.

„Takový způsob podnikání založený na výhrůžkách nebude udržitelný.“

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