Potřebujete, co vyrábíme, hrozí Čína konkurentům. Boj se Západem je pro zemi priorita

Nejde jen o vzácné zeminy. Čína stále více ztěžuje ostatním zemím, aby se zbavily závislosti na jejích technologiích v oblasti solární energie, dronů i výroby léků. Plánovaná omezení vývozu ukazují, že Peking stále více sází na svou strategii, jejímž cílem je učinit čínské továrny pro svět nepostradatelnými. Děje se tak i přesto, že mnoho vlád je nadmíru znepokojeno závislostí svých zemí na Číně a usiluje o její snížení..
Razicí zařízení patří mezi největší stroje na světě: ocelové válce, z nichž některé jsou dlouhé jako fotbalové hřiště, vybavené rotujícími kotouči, dokážou prorazit skálu a prorazit tak cestu horninou pro silnice a železnice. Tyto stroje, známé jako tunelovací stroje, vyrábí pouze hrstka firem, převážně v továrnách v Číně.
„Takový způsob podnikání založený na výhrůžkách nebude udržitelný.“