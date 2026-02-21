Konkrétně pančování medu je pro kontrolory mimořádně tvrdý oříšek. Podle slovenského vědce Juraje Majtána, který vede laboratoř zaměřenou na včely a včelí produkty v rámci Slovenské akademie věd, je med biologicky „pestrý“ materiál se stovkami látek a velkou variabilitou složení podle původu, informoval web BBC.
Právě tato skutečnost komplikuje otázku, zda obsah sklenice opravdu pochází od včel z deklarované oblasti, nebo zda byl „vylepšen“ sirupy z rýže, pšenice, kukuřice či cukrové řepy. Situaci dále znejasňuje i fakt, že ve světě neexistuje jednotná, mezinárodně přijatá definice medu.
Na první pohled by se mohlo zdát, že falešný med prozradí řídkost či nevýrazná chuť. Jenže kvalitní napodobeniny dnes umějí napodobit vůni i barvu tak přesvědčivě, že zaskočí i laboratorní rozbory – zejména kvůli tomu, jak podobně mohou vycházet cukerné profily.
Existují sice testy založené například na porovnávání chemických vazeb se vzorky autentického medu nebo na izotopové analýze pro odhad původu. „V současné době neexistuje žádná metoda, která by dokázala s jistotou určit, že jde o falešný med,“ upozorňuje Majtán a volá po nových přístupech.
Olovo v přesnídávkách, melamin ve výživě
Padělky trpí především poctiví producent, ale v některých případech se z podvodu stává přímé riziko pro zdraví. Chemička Selvarani Elahiová z testovací společnosti LGC upozornila na to, že motivace podvodníků může být tak silná, že ani hrozba poškození zdraví dětí je neodrazuje. To podle ní mimo jiné dokázal i nechvalně známý případ melaminu v kojenecké výživě v Číně v roce 2008.
U některých komodit nebývá problém samotná laboratorní technika, ale spíš řídké kontroly. Typickým příkladem je koření. Elahiová uvádí, že průmyslová barviva v paprice nebo příměsi typu chromanu olovnatého do skořice jsou dlouhodobý problém, jenže regulátoři často nemají kapacity na soustavný dohled.
To se bolestně ukázalo ve Spojených státech v roce 2023, kdy byly hlášeny vysoké hladiny olova (a také chromu) ve skořicových přesnídávkových kapsiček a stovky dětí měly zvýšené hodnoty olova v krvi.
Příslib nových technologií
Nové technologie slibují dohledatelnost cizorodých látek, realita je ale složitější. QR kódy, mikročipy či blockchain mohou pomoci jen tehdy, když je lidé opravdu používají a když se nevyplatí je obcházet, protože padělat lze i samotné etikety. Elahiová navíc upozorňuje, že detailní blockchainové mapování je představitelné u jednotlivých produktů jednoduchých dodavatelských řetězců (například jihoamerický banán), ale jen těžko u potravin složených z desítek surovin z různých zemí.
Karen Everstineová ze společnosti FoodChain ID dodává, že je potřeba spojit špičkovou analytiku s tím, co je v potravinářské výrobě a v terénu vůbec proveditelné. Nelze totiž testovat vše a rychlé testy zase nemusejí být dost citlivé. Přesto se v současnosti objevují nové směry: od termálního snímání a laserové analýzy po DNA profilování či přenosná ruční zařízení.
V praxi ale často pořád platí i jednoduché pravidlo: kupovat od ověřených lokálních producentů a zbystřit, když je cena až podezřele nízká, uzavírá BBC.