Základní potraviny nejsou samozřejmost, v britských obchodech chybějí vejce

Supermarkety omezují prodej, pekaři zvažují alternativy a zemědělci požadují po vládě, aby jednala. Spotřebitelům to ukazuje, že obyčejné věci nelze považovat za samozřejmost.

„To, co se v současné době projevuje na trhu s vejci, by se stejně dobře dalo aplikovat na trh s ovocem, obilím či masem,“ říká emeritní profesor potravinářské politiky z londýnské Městské univerzity Tom Lang. „Není toho potřeba moc, aby se určitý sektor dostal do vážných problémů. A já si myslím, že přesně toho jsme teď svědky.“

Obavy o dostupnost vajec nejsou zdaleka jen britským fenoménem. Ruská invaze na Ukrajinu vedla k prudkému růstu cen obilí, hnojiv a energií, tedy důležitých zemědělských vstupů. Vyšší náklady na krmivo pro slepice snížily marže zemědělců. Spojené státy a Evropa navíc kvůli ptačí chřipce vybily řadu chovů drůbeže. V USA byly ceny vajec v říjnu na vrcholu potravinové inflace, v Maďarsku vláda omezuje ceny.

V Británii jsou však některé regály supermarketů prázdné, protože spotřebitelé se před Vánocemi obávají o zásoby. Díky vysoké konkurenci mezi supermarkety byly ceny potravin v Británii léta relativně nízké.

Jak snadné je narušit struktury

Tento systém se však pod tlakem inflace hroutí a odhaluje křehké vztahy mezi maloobchodníky a jejich dodavateli. Pro Langa, který je autorem knihy Feeding Britain, je to dokonalá ilustrace toho, jak se může objevit napětí v systémech zásobování just-in-time, tedy přesně podle aktuálních požadavků.

Zemědělci říkají, že jim náklady prudce vzrostly, ale tomu neodpovídá to, co dostávají za své produkty. Podle průzkumu mezi členy britské asociace producentů vajec z volných chovů třetina z nich buď snižuje stavy slepic, nebo produkci vajec omezuje či s ní končí úplně.

„Inflace je zde, bohužel,“ říká chovatel a místopředseda pro chov drůbeže zemědělského svazu National Farmers Union (NFU) Phil Crawley. „A nepromítla se zpět do řetězce. To, co jako zemědělci potřebujeme, je transparentnost a spravedlnost v celém dodavatelském řetězci.“

Svaz v pondělí vyzval vládu k prošetření toho, zda by měla vyhlásit výjimečné tržní podmínky a poskytnout zemědělcům pomoc. Podle její šéfky Minette Battersové nelze prázdné regály v obchodech vysvětlit vyššími cenami energií, narušením dodavatelských řetězců ani výskytem ptačí chřipky ve světě.

„Supermarkety vědí, že musejí platit zemědělcům za vejce udržitelnou cenu, ale jsou omezeny tím, kolik dodatečných nákladů mohou v době krize životních nákladů přenést na spotřebitele,“ uvádí ředitel Britského maloobchodního konsorcia pro potraviny a udržitelnost Andrew Opie.

Svou roli v problému s vejci může hrát i dopad vysoké inflace na spotřebitele, které může nedostatek peněz donutit přejít od masa k levnějším zdrojům bílkovin, jako jsou právě vejce. Kromě toho poptávka po vejcích je obvykle vyšší v zimním období, zejména o Vánocích.

Pro zemědělství často neexistuje rychle řešení nedostatku dodávek. Zemědělci nemohou zapnout další montážní linku nebo změnit výrobní plán.„Nevyrábíme blbosti,“ říká Crawley. „Máme živá zvířata, která vytvářejí přírodní produkt.“